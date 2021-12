Josue: Machanie rękami? Część mojej osobowości

- Ten mecz jest bardzo istotny dla nas, klubu i kibiców. Przed nami jedna szansa, jedno zwycięstwo, które może wiele zmienić. Nie chodzi tylko o wygraną, ale motywację, którą może nam dać - mówi przed meczem Josue . - Ostatnie mecze w naszym wykonaniu nie były złe, ale traciliśmy łatwe bramki. Jak tracimy łatwe bramki, to jest to dla nas trudny moment. Teraz mamy wielką szansę, by to zmienić. Nie jest łatwo rywalom grać przeciwko nam na naszym stadionie. Pokażemy jutro swoją moc - jesteśmy przygotowani. - Jeżeli chodzi o machanie rękami, to taki już jestem. Tak samo zachowuję się na treningach, trener wie, że nawet w małych gierkach jestem aktywny i zawsze coś powiem. Moi koledzy wiedzą, że to jest część mojej osobowości i nie jest skierowane przeciwko nim, to ma pomóc drużynie, bo zawsze chcę zdobywać zawsze trzy punkty. - Czy jestem liderem? Mamy liderów w naszej drużynie - "Jędza", "Wietes", Artur Boruc. Naszym liderem jest także trener. Ja jestem jednym z zawodników, który może swoją osobowością i doświadczeniem pomóc w szatni. Uważam, że wszyscy wiemy, że nasz kapitan jest naszym liderem.

Real deal - 4 minuty temu, *.virginm.net Z liderami to przesadzil:).Boruc napewno,Wieteska dawno powinnien byc gdzie indziej.Co do jedzy ,to samo co Wieteska,tyle ze mial w Legii dobre okresy( ale dawno). odpowiedz

Robert Szenfeld - 1 godzinę temu, *.landirenzo.pl Niestety, ten zawodnik wyprzedza koncepcyjnie i mentalnie całą drużynę ( może z wyjątkiem Liquiego ) o tyle, że jak schodzi z boiska to reszta tych patafianów dopiero na nie wchodzi . To, co dla myślącego i rozgrywającego zawodnika jest normą ( a piłki posyła na czubek buta ) - dla reszty jest nieodgadnionym zaskoczeniem ... dziwne, że po takiej ilości treningów jeszcze Go nie rozumieją . Oby Mu się nie znudziło , bo wtedy naprawdę będziemy w dupie . odpowiedz

Weź ty już idź... - 1 godzinę temu, *.orange.pl ...odejdź i machaj rękoma w samolocie lecącym do Portugalii do swoich kolegów Martinsa, Ryśka Ribejro i tego nowego asa co wszedł ostatnio z Cracovią. odpowiedz

zoom - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Weź ty już idź...:

A co masz do Ribeiro?....Dwoi i się i troi....Owszem, Martins już ma w d....wszystko...a ten nowy dopiero zaczyna. odpowiedz

