Legia przedłuży umowę z Kapustką

Wtorek, 7 grudnia 2021 r. 21:15 Woytek, źródło: Twitter

Podczas spotkania #LegiaTalk z kibicami na Twitterze prezes Dariusz Mioduski poinformował, że Legia Warszawa ma jednostronną opcję przedłużenia kontraktu z Bartoszem Kapustką o rok i na pewno z tego skorzysta.



- Ja zawsze chciałem Bartka Kapustkę w Legii - i rok i dwa lata wcześniej, i nigdy nie byliśmy w stanie go pozyskać. Zwykle ze względów finansowych. Wreszcie pojawiła się okazja i Bartek jest z nami. Jest ważnym zawodnikiem, nie tylko dlatego, że dobrze gra w piłkę, ale ma cechy, które bardzo mi się podobają. Jest w trudnych momentach w szatni, pokazuje swój głos. Nie mamy kontraktu z Bartkiem do końca sezonu, mamy jednostronną opcję, z której skorzystamy, więc mamy jeszcze 1,5 roku kontraktu. Teraz wychodzimy w jego kierunku. Mimo kontuzji jego drugiego kolana, jesteśmy gotowi wziąć część ryzyka na siebie. Rozmowy się zaczęły, chcemy zobaczyć, w jaki sposób można to dograć. Sądzę, że zostanie z nami na dłużej - powiedział Mioduski.