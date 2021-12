Ze Spartakiem zagrać jak za Michniewicza

Środa, 8 grudnia 2021 r. 08:15 Woytek

W czwartek o godzinie 18:45 Legia Warszawa zagra ostatni mecz fazy grupowej Ligi Europy. Tylko zwycięstwo daje Wojskowym awans do kolejnej rundy europejskich pucharów. Jak na to spotkanie zapatruje się prezes klubu? Dariusz Mioduski odpowiedział na to pytanie podczas twitterowego #LegiaTalk.



- Mecz ze Spartakiem to najważniejsze spotkanie do końca sezonu, szczególnie od strony mentalnej - mam nadzieję, że piłkarze będą zdawać sobie sprawę po co wyjdą na boisk, a grają o dużą marchewę. Nie będzie łatwo, będziemy musieli zagrać mądry mecz, zagrać takiego Michniewicza, bo akurat w takich meczach był bardzo dobry - stwierdził właściciel stołecznego klubu.



Pierwszy mecz rozegrany w Moskwie zakończył się zwycięstwem Legii 1-0 po bramce Lirima Kastratiego w ostatniej minucie spotkania.



