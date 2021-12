Walkower dla Legii w meczu z Budowlanymi

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby podjęła decyzję o zweryfikowaniu wyniku meczu KS Budowlani Łódź - Legia Warszawa jako walkower dla Legii. Na boisku łodzianie wygrali 54-7. Komisja uwzględniła protest Legii, która zarzucała naruszenie regulaminu, polegające na dokonaniu nieprawidłowej zmiany przez Budowlanych. Odnotował to także w protokole meczowym arbiter meczu: "w drużynie KS Budowlani Łódź zawodnik z nr 14 został taktycznie zdjęty z boiska w min. 58 i powrócił na boisko zmieniając w min. 60 zawodnika z nr 10"

