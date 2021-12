Uraz Filipa Mladenovicia

W czwartkowym meczu Legii ze Spartakiem Moskwa najprawdopodobniej zabraknie Filipa Mladenovicia , który ma problemy z kolanem i dziś będzie miał zabieg. - Filip Mladenović ma problemy zdrowotne, dziś ma iniekcję w kolano i jego występ jest mało prawdopodobny. Długo zmagał się z tym urazem i teraz trzeba mu podleczyć to kolano - powiedział na przedmeczowej konferencji Marek Gołębiewski .

mar - 1 godzinę temu, *.chello.pl zdrowia życzę ale wiadomość o nb to na dziś... dobra wiadomość... odpowiedz

Robert Szenfeld - 1 godzinę temu, *.landirenzo.pl Żadna strata niestety odpowiedz

To nawet wzmocnienie... - 2 godziny temu, *.orange.pl ...patrzac na jego dyspozycję. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie zakąsił czy nie popił? odpowiedz

Maniek - 54 minuty temu, *.centertel.pl @KLanik: Właśnie zakąsił i popił ale chwilę potem spadł z dywanu na podłogę i w kolanko się uderzył. odpowiedz

