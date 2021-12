Rywale Polski w Lidze Narodów

Czwartek, 16 grudnia 2021 r. 18:50 Woytek, źródło: 90minut.pl

W czwartek w Nyonie odbyło się losowanie trzeciej edycji Ligi Narodów. Polska będzie rywalizować w dywizji A w grupie czwartej z Belgią, Holandią i Walią. Mecze zostaną rozegrane w 2022 roku.

Liga Narodów 2022/23



Dywizja A



Grupa 1 - Francja, Dania, Chorwacja, Austria

Grupa 2 - Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Czechy

Grupa 3 - Włochy, Niemcy, Anglia, Węgry

Grupa 4 - Belgia, Holandia, Polska, Walia



Dywizja B



Grupa 1 - Ukraina, Szkocja, Irlandia, Armenia

Grupa 2 - Islandia, Rosja, Izrael, Albania

Grupa 3 - Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Rumunia, Czarnogóra

Grupa 4 - Szwecja, Norwegia, Serbia, Słowenia



Dywizja C



Grupa 1 - Turcja, Luksemburg, Litwa, Wyspy Owcze

Grupa 2 - Irlandia Północna, Grecja, Kosowo, Cypr/Estonia

Grupa 3 - Słowacja, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan/Mołdawia

Grupa 4 - Bułgaria, Macedonia Północna, Gruzja, Gibraltar



Dywizja D



Grupa 1 - Liechtenstein, Kazachstan/Mołdawia, Andora, Łotwa

Grupa 2 - Malta, Cypr/Estonia, San Marino



Liga Narodów 2022/23: terminarz

1. i 2. kolejka: 2-8 czerwca 2022

3. i 4. kolejka: 8-14 czerwca 2022

5. i 6. kolejka: 22-27 września 2022



Najlepsze cztery drużyn z każdej z czterech grup dywizji A awansują do turnieju Final Four, którego gospodarzem będzie jeden z czterech uczestników decydującej rozgrywki.



Półfinały: 14-15 czerwca 2023



Mecz o 3. miejsce i finał: 18 czerwca 2023