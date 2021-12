Ostatni trening przed starciem ze Spartakiem

O godzinie 16 w Legia Training Center rozpoczął się ostatni trening mistrzów Polski przed decydującym o awansie do kolejnej rundy Ligi Europy spotkaniem ze Spartakiem Moskwa. W zajęciach uczestniczyło 22 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Trening był otwarty dla mediów przez pierwszy kwadrans, podczas którego piłkarze prowadzili rozgrzewkę. Zajęcia odbyły się na podgrzewanej płycie boiska - pozostałe place gry w LTC przykryła już niewielka warstwa śniegu. W treningu nie wzięli udziału kontuzjowani: Abu Hanna, Jędrzejczyk, Mladenović, Rose, Kapustka, Kisiel, Kostorz i Muci. Kadra na mecz ze Spartakiem: Bramkarze: Boruc, Miszta, Tobiasz Obrońcy: Hołownia, Johansson, Nawrocki, Noiszewski, Ribeiro, Wieteska Pomocnicy: Celhaka, Charatin, Ciepiela, Gomes, Josue, Kastrati, Luquinhas, Martins, Nawotka, Skibicki, Skwierczyński, Slisz Napastnicy: Emreli, Lopes, Pekhart, Włodarczyk Jaką wyjściową jedenastkę w czwartek obstawiacie? Wpisujcie swoje propozycje w komentarzach

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kuchy King - 41 minut temu, *.vectranet.pl Skład na Spartaka:

Boruc, Hołownia, Wieteska, Nawrocki, Slisz, Skibicki, Josue, Nawotka, Luquinhas, Emreli, Pekhart

- nie mamy nic do stracenia. odpowiedz

K(L)AKIER - 43 minuty temu, *.inetia.pl Boruc-johansson,Wieteska, Nawrocki, ribeiro, kastrati, josue, kharatin,Gomez, luquinas,emreli odpowiedz

Frank Stilwell - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Hołownię na lewą obronę,w środku wieteska oraz Nawrocki a po prawo johansson.W środku Martins oraz Charatin.W środku Luquinas a na skrzydłach Kastrati oraz Ribeiro.Kastrati może na lewo a Ribeiro na prawo.W ataku Emreli.Próbować zagrać systemem 4-2-3-1.A nie jak ostatnio 4-1-4-1.W drugiej połowie wprowadzić Josue za Charatina Włodarczyka za Ribeiro a Skibickiego za Kastrati odpowiedz

Ram Pam Pam - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Miszta - Ribeiro, Noiszewski, Hołownia, Johansson - Celhaka, Ciepiela, Nawotka - Lopes, Pekhart, Włodarczyk odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Tak Tak...trenują bardzo mocno ale potem przychodzi mecz i widzimy 10 wymoczków nie zdolnych do strzelenia choć jednej bramki... odpowiedz

mk - 2 godziny temu, *.chello.pl Boruc -Johansson, Nawrocki, Wieteska, Ribeiro- Kastrati, Martins, Josue, Slisz, Luqui- Emreli odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia 0-2 Spartak i można zająć się najważniejszym, czyli utrzymać w lidze! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po co w ogóle trenują i co trenują?

odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Jeśli chce się wygrać to skład jest oczywisty; Boruc - Johansson, Wieteska, Nawrocki, Ribeiro - Kastrati, Slisz, Josue, Luquinhas - Włodarczyk, Emreli. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Skład na wypasie. Liga Mistrzów w następnym sezonie bankowo. odpowiedz

do redakcji - 3 godziny temu, *.chello.pl Gomes , Noiszewski i Nawotka to są uprawnieni do gry w Lidze Europy? odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kolor tych bluz całkowicie dyskwalifikuje obecnych działaczy klubowych. I tych,którym to nie przeszkadza... odpowiedz

Jurand - 3 godziny temu, *.orange.pl @SEBO(L):

Przesadzasz odpowiedz

1234Tom - 20 minut temu, *.t-mobile.pl @SEBO(L):

zgoda w tej sprawie

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.