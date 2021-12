Rui Vitoria: Zagramy jak w meczach z Napoli i Leicester

Środa, 8 grudnia 2021 r. 17:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Niezależnie od tego w jakiej formie jest Legia, wyjdziemy na ten mecz skoncentrowani. Zakulisowe sprawy się nie liczą, nieważne kto jest faworytem - tak samo pochodziliśmy do meczu z Napoli - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Spartaka Moskwa Rui Vitoria.



- Nie powiem dziś kto będzie grał w jutrzejszym meczu. Nie mamy do dyspozycji Ponce, Larssona, Sobolewa, ale w ofensywie mogą zagrać inni zawodnicy. Na boisku pojawią się ci, którzy na pewno będą walczyć.



- W Lidze Europy gramy bardzo dobrze, co pokazały mecze z Napoli i Leicester. Myślę, że w starciu z Legią pokażemy to samo. Jutro będzie pełny stadion, co mnie bardzo cieszy, musimy być w pełni skoncentrowani.