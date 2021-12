Dżykija: Chcemy uratować ten sezon

Środa, 8 grudnia 2021 r. 18:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Przyjechaliśmy tutaj z dobrym nastawieniem, choć mamy swoje problemy z powodu kontuzji i żółtych kartek. To co dzieje się Legii, nas nie dotyczy. Przyjechaliśmy tu, by wygrać i mam nadzieję, że - jeśli Bóg pozwoli - wszystko nam się uda - mówi kapitan Spartaka Gieorgij Dżykija.



- Jak wygrać? Nie możemy popełnić błędów i sami musimy zdobyć bramkę. W pierwszym meczu z Legią nie wykorzystaliśmy swoich okazji i w ostatniej minucie straciliśmy bramkę.



- Analizowaliśmy grę Legii i wiemy jak mamy grać. Jutro będziemy chcieli przełożyć to na boisko, ale oczywiście nie zdradzę szczegółów. Wiemy jakich słów mamy użyć w szatni przed meczem, by być odpowiednio zmotywowanymi. Wiemy w jakiej sytuacji jest Spartak i będziemy chcieli jutro zrobić wszystko, by uratować ten sezon.