1/16 finału LE: Potencjalni rywale Legii

ST/LW - 24 minuty temu, *.plus.pl Jak już jakimś cudem awansujemy ,to byle nie trafić na niemieckie kluby ,bo tam mecze są bez publiczności .Najlepiej było by trafić na Barcelonę która też gra "piach " i do tego fajny wyjazd , który można połączyć z urlopem . odpowiedz

Ja1916 - 31 minut temu, *.vectranet.pl Nie szkoda czasu na rozważanie potencjalnych rywali? Przecież Spartak pozamiata dzisiaj tymi wkladami do koszulek boisko i tu nie będzie czego zbierać. 0:3 to najniższy możliwy wymiar kary. Rosjanie bedą się chcieli zrewanżować i tu się ostre lanie szykuje. To nie Motor Lublin... odpowiedz

Czarek - 59 minut temu, *.plus.pl Masz rację lepiej skupmy się na lidze bo zaraz zagramy ale w pierwszej lidze odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Za 4 miejsce rywalem będzą rezerwy Lecha odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A może lepiej skupić się na lidze? odpowiedz

Czarek - 2 godziny temu, *.plus.pl Z naszą Formą w tym sezonie to ciężko będzie wygrać dzisiaj .musimy się się skupić na lidze bo tak dalej to będziemy grać w pierwszej lidze odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de Do redakcji . NIE BĘDZIE ŻADNEGO AWANSU , MIERNOTY MIODUSKIEGO LEDWO Z 3- LIGOWCEM WYGRYWAJĄ. NIE PRZYJDZIE DO LEGII RÓWNIEŻ TRENER PAPSZUN . TO CO PISZECIE TO FAKE NEWSY. TO ŻE WSPIERACIE MIIDUSKIEGO ZAMIAST LEGII WARSZAWA TEŻ JUŻ KAZDY PRZYTOMNY ZDARZYŁ ZAUWAŻYĆ . LEGIA TO MY KIBICE odpowiedz

Bu"L"i - 2 godziny temu, *.inetia.pl ...... dobre........ odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Dawno żaden post mnie tak nie ubawił. Prawdopodobieństwo awansu podobne jak wygrana w lotto. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Strasznie się niektórym myli, więc może wyjaśnię. W przypadku remisu ze Spartakiem nie mamy szans na trzecie miejsce w grupie, ponieważ po zdobytych punktach jest brana pod uwagę liczba punktów w meczach bezpośrednich (w przypadku równości: bramki w meczach bezpośrednich). A więc w przypadku remisu Legii ze Spartakiem i zwycięstwa Leicester z Napoli (małe szanse, tak btw) mamy punktów po równo z Napoli, ale w meczach bezpośrednich: my zero pkt, Napoli sześć, ponieważ i w Neapolu i na Ł3 było w plecy. Scenariusze w grupie są takie:



a) Zwycięstwo Legii ze Spartakiem i zwycięstwo Napoli z Leicester:



1) Napoli 10 pkt

2) Legia 9 pkt

3) Leicester 8 pkt

4) Spartak 7 pkt



b) Zwycięstwo Legii ze Spartakiem i remis Napoli z Leicester:



1) Leicester 9 (decydują bramki w meczach bezpośrednich z Legią, tu 3-2 dla lisów)

2) Legia 9 pkt

3) Napoli 8 pkt

4) Spartak 7 pkt



c) Zwycięstwo Legii ze Spartakiem i porażka Napoli z Leicester



1) Leicester 11

2) Legia 9

3) Spartak 7 (lepszy bilans punktowy z Napoli, bo Spartak wygrał 2 razy)

4) Napoli 7



d) Remis Legii ze Spartakiem, zwycięstwo Napoli z Leicester



1) Napoli 10 pkt

2) Leicester 8 (wygrana i remis ze Spartakiem, więc 4 do 1 w punktach bezpo)

3) Spartak 8 pkt

4) Legia 7 pkt



e) Remis Legii ze Spartakiem, remis Napoli z Leicester



1) Leicester 9 pkt

2) Spartak 8 pkt (Spartak > Napoli, dwukrotnie)

3) Napoli 8 pkt

4) Legia 7 pkt



f) Remis Legii ze Spartakiem, porażka Napoli z Leicester



1) Leicester 11 pkt

2) Spartak 8 pkt

3) Napoli 7 (więcej punktów Napoli w meczach bezpo z Legią)

4) Legia 7 pkt



g) Porażka Legii ze Spartakiem, zwycięstwo Napoli z Leicester



1) Spartak 10 pkt (dwa zwycięstwa Spartaka w meczach z Napoli, 6-0 w pkt)

2) Napoli 10 pkt

3) Leicester 8 pkt

4) Legia 6 pkt



h) Porażka Legii ze Spartakiem, remis Napoli z Leicester



1) Spartak 10

2) Leicester 9

3) Napoli 8

4) Legia 6



i) Porażka Legii ze Spartakiem, porażka Napoli z Leicester



1) Leicester 11

2) Spartak 10

3) Napoli 7

4) Legia 6 odpowiedz

cieciu - 3 godziny temu, *.mm.pl Ale wiecie, że nawet jak jakimś cudem wyjdą z grupy to kolejny mecz w pucharach u siebie przy pustych trybunach? Za Leicester odpowiedz

(L)Łomża(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zdecydowana większość chciałby zagrać z Barceloną. Byłoby super, ale najpierw trzeba pokonać Spartaka, a to nie będzie proste. odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.43.175 Czyli rozumiem że zwycięzcy grup LE nie graja w 1/16,tylko od razu wchodzą do 1/8????A było tak blisko po 2 meczach... odpowiedz

omujborze - 3 godziny temu, *.60.203 @Marcin:

powiedz, że umiesz już sznurówki wiązać... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl Kudłaty planował grę w pucharach na wiosnę, więc może coś wie ;-) W przeciwnym razie możemy skupić się na PP. odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.113.189 @vadisodjidjiaofoe: Mu chodziło właśnie o PP, bo to już na wiosnę będzie grane odpowiedz

v - 4 godziny temu, *.47.76 Pamiętajcie, że jeszcze czeka nas kara za Leicester, więc na ten mecz (nawet jeśli wygramy dzisiaj co nie będzie łatwe) i tak pewnie nie pojedziemy... odpowiedz

sympatyczny - 5 godzin temu, *.lukman.pl Dzisiaj Legia wygra 1.0 po golu Kastratiego lub jakiegoś rezerwowego.

A w lutym będzie ... dzisiaj nikt nas nie pokona nawet słynna Barcelona :)



Do zobaczenia dzisiaj na Ł3.



A dzisiaj będzie ... Nie poddawaj się ukochana ma ... odpowiedz

Mariot_Wariot - 5 godzin temu, *.centertel.pl Sytuacja jest o tyle ciekawa, ze wygrana gwarantuje nam 2gie miejsce i awans, remis lub porażka daje nam 4 miejsce, bez gry w lidze odpadów. odpowiedz

DAVE - 5 godzin temu, *.warszawa.pl a jak zajmie 3 miejsce to przecież awansuje do Ligi Konferencji. odpowiedz

Rytm - 5 godzin temu, *.atman.pl @DAVE:

nie ma możliwości już, aby Legia zajęła 3 miejsce w grupie (tak układają się mecze). Legia będzie albo 4 albo 2. odpowiedz

Johny - 5 godzin temu, *.57.212 "Remis lub porażka będą oznaczały koniec przygody z europejskimi pucharami dla legionistów w tym sezonie". Poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale chyba ciągle będziemy w grze w tej europejskiej lidze pocieszenia odpowiedz

lucho_83 - 5 godzin temu, *.81.66 @Johny: Nie, remis nam nic nie daje. Tylko zwycięstwo gwarantuje udział w Pucharach na Wiosnę (Oczywiście w Lidze Europejskiej). odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Zagramy z Barceloną faken jego mać. Wygramy z nimi bo są w dołku. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Władeczek: to bylby pojedynek dwoch dawnych potęg ktore sa obecnie na skraju upadlosci odpowiedz

woot - 5 godzin temu, *.orange.pl @grzesiek: a te dwie potęgi to barcelona i xavi? czy coś mnie ominęło? odpowiedz

Kielon - 5 godzin temu, *.249.78 Lodu na głowy! Jacy potencjalni rywale w 1/16? My Cracovii nie potrafimy ograć tą zbieraniną bez trenera... Kudłaty WON! odpowiedz

Kibol - 5 godzin temu, *.chello.pl Leipzig, Atalanta czy Sheriff na luzie do pykniecia odpowiedz

woot - 5 godzin temu, *.orange.pl @Kibol: tak jak przynajmniej 11 zespołów w tym sezonie w ekstraklasie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kibol: Przyznam, że Sheriffa nie oglądałem w tym sezonie ale Leipzig czy Atalanta to by nas rozjechali jak walec. Byłby hokejowy wynik do zera... odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Spojrzmy prawdzie w oczy nawet rozpedzonego sheriffa nie przejdziemy, dostawalismy od nich lanie juz lata temu kiedy nie byli nawet troche znani odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @grzesiek: Ciekawe czy Jasur wraca w zimę czy może z nami zagra jak na ich wpadniemy?chyba że jest jaka klauzulą że nie moze odpowiedz

Kasztan - 5 godzin temu, *.com.pl Po pierwsze uwalimy gładko ze Spartakiem - nie ma szans na wygraną

Po drugie po co awansować ja wszyscy potencjalni rywale daleko poza naszym zasięgiem

Mioduski WON nieudaczniku z Legii odpowiedz

G. - 5 godzin temu, *.orange.pl Legia - rozstawiona, Barcelona - nierozstawiona. Co za czasy.... odpowiedz

Tomek - 5 godzin temu, *.113.189 @G.: Na szczęście nie ma nikogo z Polski bo z "nimi" przegrywamy praktycznie wszystko jak leci :) odpowiedz

