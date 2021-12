Kto po sezonie w bramce Legii?

Czwartek, 9 grudnia 2021 r. 11:10 Maciej Frydrych, źródło: Kanał Sportowy/meczyki.pl

Gorącym tematem w Legii jest pozycja bramkarza. Aktualnie pierwszym golkiperem "Wojskowych" jest Artur Boruc, jednak ten prawdopodobnie po sezonie opuści klub. W mediach padają dwa nazwiska bramkarzy, którzy mogą zastąpić "Borubara".



Ostatnimi czasy Legii zaoferował się 34-letni Bartosz Białkowski, który na Kanale Sportowym powiedział, że chciałby wzmocnić klub z Łazienkowskiej. - Czy chciałbym grać w Legii? Chętnie. Powiedziałem, że jestem otwarty i do rozmów zawsze można usiąść. Bramkarz wspomniał również, że chwilę przed przyjściem do Legii Artura Boruca kontaktował się z nim dyrektor Sportowy Radosław Kucharski. Pomimo że 34-latek wyraził chęć transferu do Legii, temat ucichł.



Białkowski piłkarską karierę rozpoczynał w Olimpii Elbląg, z czego między innymi wynika jego przywiązanie do Legii. Zimą 2006 roku bramkarz wyjechał do angielskiego Southampton, a na Wyspach gra do dzisiaj. Aktualnie jest pierwszym bramkarzem drugoligowego FC Millwall. W tym sezonie Białkowski rozegrał 21 meczów, a w czterech zachował czyste konto. FC Millwall zajmuje aktualnie dziesiąte miejsce na zapleczu Premier League.



Portal meczyki.pl pisze, że w kręgu zainteresowań mistrza Polski znalazł się 22-letni bramkarz Stali Mielec, Rafał Strączek. Młody golkiper bardzo dobrze prezentuje się w Ekstraklasie, w której w tym sezonie rozegrał 14 meczów, a czterokrotnie kończył spotkania z czystym kontem. Tomasz Włodarczyk wspomina również, że podczas letniego okienka transferowego o Strączka mocno zabiegał Raków Częstochowa. Na 22-latku zależało trenerowi Markowi Papszunowi oraz aktualnemu wicedyrektorowi sportowemu Legii, Pawłowi Tomczykowi. Warto dodać, że Strączkowi po sezonie kończy się kontrakt.