Gra o wielkie pieniądze

Czwartek, 9 grudnia 2021 r. 13:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dziś wieczorem Legia zmierzy się ze Spartakiem Moskwa. Będzie to nie tylko mecz o być albo nie być w europejskich pucharach. Gra toczy się również o wielkie pieniądze. Za sam awans do fazy grupowej Ligi Europy stołeczny zespół zarobił 3,63 mln euro. Dwa dotychczasowe zwycięstwa (ze Spartakiem i Leicester) dały dodatkowe 1,26 mln euro. Jeśli legioniści wygrają ze Spartakiem, zainkasują kolejne 630 tys. euro za wygrany mecz plus 550 tys. euro za zajęcie 2. miejsca w grupie.



Do tego należy doliczyć minimum 500 tys. euro, bo tyle UEFA zapłaci zespołom, które odpadną z LE w 1/16 finału. Jeśli natomiast Legia awansowałaby do kolejnej rundy, kwota ta znacząco urośnie. To jeszcze nie koniec, bowiem powyższe kwoty odnoszą się jedynie do wyników sportowych. Dodatkowe pieniądze wypłacane są za prawa medialne i marketingowe.



Według informacji Przeglądu Sportowego, piłkarze dostają do podziału 15% kwoty, którą UEFA wypłaca Legii.



