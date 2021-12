Legia ostatnia w grupie C Ligi Europy

WYNIKI SONDY Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

Legia Warszawa zakończyła zmagania w fazie grupowej Ligi Europy na ostatnim miejscu w grupie C. Wojskowi w pierwszych dwóch meczach zdobyli 6 punktów, a następnie doznali czterech porażek i pożegnali się z europejskimi pucharami. Pierwsze miejsce zajął Spartak Moskwa, który w sumie zgromadził 10 punktów. Drugie było SSC Napoli z takim samym dorobkiem, ale gorszym dwumeczem z Rosjanami. Obie te drużyny będą wiosną kontynuowały zmagania w Lidze Europy. Na trzecim miejscu znalazł się angielski Leicester City FC - 8 punktów i premiowany awans do Ligi Konferencji Europy.

Rob - 2 godziny temu, *.as45177.net jeden remis tak malo brakowalo. byc moze niepotrzebnie narobilismy sobie apetytu. odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.chello.pl Z taką formą to i tak wstydu nie ma patrząc na tabelę ale z Czesiem byśmy wyszli odpowiedz

K(L)AKIER - 4 godziny temu, *.inetia.pl Kiedy Michniewicz po wygranym meczu w Moskwie na konferencji otworzył piwo,.to pomyślałem sobie, żeby nie było.tak jak z ruskimi za staska z tym piwem, że pierwszy mecz wygrali A później nawet z grupy nie wyszli, no i stało się to samo. odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Po 2 kolejce wróciliśmy na swoje miejsce w Europie... odpowiedz

Mączyński - 4 godziny temu, *.plus.pl Tak kończy się z trenerem z 3 ligi i bandą najemników udających piłkarzy. odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.net.pl Wszyscy wiedzieliśmy że tak to się skończy. odpowiedz

Zielarski - 4 godziny temu, *.co.uk To prawie jak w lidze pzpnu więc jakiś poziom jest, równa forma odpowiedz

123 - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Mioduski... Co?? Ty wiesz co... odpowiedz

Miodulskiego na taczke - 4 godziny temu, *.m247.com Hańba! odpowiedz

