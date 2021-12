Yuri Ribeiro: To bardzo frustrujące

Czwartek, 9 grudnia 2021 r. 23:30 źródło: Legia Warszawa

- Mieliśmy dzisiaj pecha. Stwarzaliśmy sobie dogodne sytuacje, były momenty, w których prowadziliśmy grę, ale nie potrafiliśmy tego zamienić na żadną wymierną korzyść. Już od jutra musimy skupić się na lidze i Pucharze Polski - powiedział po meczu Yuri Ribeiro.



- Próbowałem ja, próbowała drużyna, ale piłka czasem po prostu taka jest. Pozostaje nam patrzeć wyłącznie w kierunku nadchodzących spotkań, które mają olbrzymie znaczenie. Kiedy jesteś w takim zespole jak Legia, każdego dnia pracujesz po to, żeby być mistrzem. Teraz musimy zacząć pracę u podstaw i po prostu zacząć wygrywać mecze w lidze i pucharze.



- Skuteczność była dzisiaj naszą najsłabszą stroną. W trakcie meczu mieliśmy niezłe momenty, stworzyliśmy sobie okazje strzeleckie, które powinny zakończyć się golem. Tak się jednak nie stało, do bramki nie wpadło absolutnie nic i przegraliśmy mecz. Jest to bardzo frustrujące.



- Nie widziałem statystyk, ale wydaje mi się, że w wielu aspektach przeważaliśmy nad Spartakiem. Tylko co z tego, skoro w tej najważniejszej jest 0-1. Gdy gra się takie mecze jak ten, trzeba być bardziej agresywnym – nie tylko z przodu, ale i w obronie. Łatwo straciliśmy bramkę, nie strzeliliśmy karnego, to prawdziwy pech. Teraz musimy pracować jeszcze więcej, bo zdecydowanie więcej chcemy dać naszym kibicom. Chciałbym bardzo podziękować za ich wsparcie dzisiaj, mamy nadzieję choć trochę odpłacić się im w lidze i pucharze.