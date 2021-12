Łyżwiarstwo

Kolejna życiówka Marka Kani w PŚ w Calgary

Piątek, 10 grudnia 2021 r. 23:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii, Marek Kania nie zatrzymuje się nawet na moment. Nasz zawodnik pobił po raz kolejny swój rekord życiowy podczas kolejnych zawodów Pucharu Świata - tym razem w kanadyjskim Calgary. Legionista w pierwszym wyścigu na 500 metrów w grupie A (czołowej 20. na świecie) uzyskał czas 34.463 sekundy (0,68s straty do zwycięzcy zawodów), co dało mu 16. miejsce w klasyfikacji. I 25 punktów do rankingu.



Zawodnik sekcji łyżwiarskiej Legii już wcześniej zapewnił sobie udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które w lutym rozpoczną się w Pekinie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nasz zawodnik awansował na 11. miejsce - ma zdobytych 195. punktów po siedmiu wyścigach. Na IO z klasyfikacji punktowej awansuje 20. najlepszych panczenistów.



Kolejny wyścig PŚ w Calgary Marka Kanię czeka w niedzielę o 20:30 polskiego czasu. Transmisja w sportowych stacjach Polsatu.