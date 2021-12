Wyniki Dobrowolskiego w MP U-16

W Gliwicach rozegrane zostały mistrzostwa Polski juniorów 16-letnich w pływaniu na basenie 25-metrowym, w których wziął udział jeden zawodnik naszego klubu. Stefan Dobrowolski wystartował w pięciu konkurencjach, ale w żadnej niestety nie zbliżył się do finału. Wyniki Stefana Dobrowolskiego na MP U-16: 50m stylem dowolnym: 62. Stefan Dobrowolski 25,61s 50m stylem klasycznym: 25. Stefa Dobrowolski 31,47s 100m stylem klasycznym: 26. Stefan Dobrowolski 1:10.37 min. 100m stylem dowolnym: 45. Stefan Dobrowolski 55,40s 100m stylem zmiennym: 30. Stefan Dobrowolski 1:03.77 min.

