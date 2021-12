Komentarze (28)

LewLegia - 1 minutę temu, *.net.pl No i co tam? Z normalnym właścicielem Legii to tylko zastanawialibyśmy się czy ile wygramy, a teraz strach przed Płockiem. Żenada i wstyd.

Taką wielką Legie zafundował nam prezes. Dziękujemy.

Nie poddawaj się upokarzana.

Nie poddawaj się Legio prezesa.

Przemek - 1 minutę temu, *.aster.pl Nasz pressing to dno ...

Avatar - 3 minuty temu, *.vectranet.pl Ten Emreli jest pijany! Co on robi na boisku?

Syn trenera - 6 minut temu, *.play-internet.pl Dziś gramy w 8 Pekharta, Lopesa i paralityku Slisza nie liczę... Gdzie Kastrati???

Matek - 16 minut temu, *.proneteus.pl Da ktoś linka

Krzeszczu 2.0 - 18 minut temu, *.71.221 Jesli dzisiaj bedzie karny, to niech strzela Pekhart. Ale TYLKO glowa!

:-)

wawa3 - 15 minut temu, *.net.pl @Krzeszczu 2.0: Mioduski powiedział w zeszłym tygodniu że Pekhart będzie jednym z zawodników którzy odchodzą po sezonie, więc już ma dupie Legie. Piękny sabotaż pana Darka.

Krzeszczu 2.0 - 13 minut temu, *.71.221 @Krzeszczu 2.0: Oooo, widze ze Zorro dzisiaj bez maski...



@wawa3: bez szydery ale nie zrozumiales mojej ironii.

Przemek - 13 minut temu, *.aster.pl @Krzeszczu 2.0: A kiedy on gola głową strzelił ? Jak maskę ściągnie to może trafi w światło bramki, ale to nie jest jednoznaczne z golem ...

Yeti - 21 minut temu, *.play-internet.pl Wow gramy trzema napadziorami. Zobaczymy.

Przemek - 15 minut temu, *.aster.pl @Yeti: Emreli i Pekhart to napastnicy tylko z nazwy,gola Azera jeszcze może ktoś kojarzy, bramki Pekharta to najstarsi górale może pamiętają. Zobaczymy może się wreszcie przełamią , ale to raczej na zasadzie , że raz do roku i miotła strzela.

wawa3 - 25 minut temu, *.net.pl 2-0 w pizde dzisiaj. Atmosfera w szatni jest morowa.

spokoloko - 30 minut temu, *.getfiber.pl czy to ten facet przygotowywał ich fizycznie?

https://legia.com/pilka-nozna/profesor-zbigniew-jastrzebski-szefem-przygotowania-fizycznego-legii/13416

Diablo II - 40 minut temu, *.227.151 Ważne żeby po tym gdy Petrochemia będzie prowadzić już dwoma golami , nie poddać się i nie odpuścić bo wtedy skończy się jakąś klęską pokroju 6-7 do zera. Pracownicy klubu wybiegający na boisko muszą biegać cały mecz i próbować przeszkadzać piłkarzom rywali tak aby porażka była jak najmniejsza. Jeśli teraz się trochę ograją z poważnymi profesjonalnymi przeciwnikami , może być to dobre przygotowanie do walki w I lidze , gdzie rywale nie będą już tak silni jak teraz i będą wtedy być może realne możliwości urwania komuś punktów.

Marcin 7 - 12 minut temu, *.47.255 @Diablo II: "pracownicy klubi" ????

Wawa - 47 minut temu, *.chello.pl Gruby Cześ pojęcia nie miał o przygotowaniu fizycznym drużyny, w tej chwili to normalnie kryształy jak ich dotknąć to się sypią

Czas wziąć to towarzystwo z ryje i nie Dubaj tylko Zakopane i zapierdol od rana do wieczora żeby siły wystarczyło na mycie siku i do dojście do wyra...

Ale do tego jes potrzebny trener

Zzzz

Jajami

ciekawostka - 32 minuty temu, *.getfiber.pl @Wawa: https://legia.com/pilka-nozna/profesor-zbigniew-jastrzebski-szefem-przygotowania-fizycznego-legii/13416

Krzeszczu 2.0 - 23 minuty temu, *.71.221 @Wawa: Nie Zakopane ale Gawrych Ruda, i na Binduge z ta banda panienek nierobow!

Wolfik - 51 minut temu, *.mm.pl Nasza obrona wygląda porażająco. Rozumiem, że są kontuzje czy kartki. Należało to przewidzieć. Teraz pozostaje tylko liczyć na to, że płoczczanie będa mieli rozregulowane celowniki.....

Po(L)ubiony - 52 minuty temu, *.aster.pl Zestawienie naszej linii obronnej zwiastuje wielkie emocje (:

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kastrati zagrał jeden mecz i już go nie ma. Przemęczony?

Wieteska jedyny co coś tam grał i dzisiaj nie gra.

Emreli co nic nie gra znowu w pierwszym skladzie.

Znowu w dupę.

kalosz - 42 minuty temu, *.mm.pl @Darek : zeby go sprzedac...

Sfinks - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A gdzie Wietes? Po co Lopes? Co musi zrobić Mahir żeby przestać grać?

word!up - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Sfinks: Wieteska jest kontuzjowany. To po tym jak rusek rąbnął go kolanem w plecy.

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A kastrati co 2 sprinty zrobił w czwartek i do boxu.

L3 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @K(L)AKIER: A co Ty myślałeś? W końcu najszybszych w Europie trzeba oszczędzać, bo jeszcze jeden z drugim kończynę uszkodzi i mistrz biznesu nie sprzeda.

Mioduski, czemu się na ulicach Warszawy nie lansujesz?

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 i znow to samo co za czeslawa711 - wychodzimy 3 graczy mniej ....

no chyba ze muci, lopes i emreli beda grac zeby ich latwiej wytransferowac ??



zxm, - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl dajże pekhartowi odpocząć, chłop jest wypalony psychicznie

