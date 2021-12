Komentarze (193)

robson - 1 godzinę temu, *.chello.pl nie poddawaj sie ......

zenujace dziady bez ambicji .

prezes bez honoru

kibice bez jaj .



plakac sie chce czego czlowiek doczekal.

Janusz - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Efekt bezstresowego wychowania grajków. Przydałaby się konkretna rozmowa z Panami Piłkarzami.... odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Janusz:

Najwyższy czas, aby obgadać tematy… odpowiedz

Mario (L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie Mioduski, przejdzie pan do historii!!! Legia nigdy w swojej historii nie była tak słaba jak za Pana w niej bytności... Nie widać żadnego pomysłu na grę, Przepłacane pseudo gwiazdki truchtają po boisku jak za karę. Nawet przebłysku nadziei na poprawę nie widać. A gadanie głupot o długofalowym pomyśle i budowaniu jej potęgi na lata to może Pan opowiadać znajomym przy winku opowiadać. Wesołych Świąt. A w prezencie życzę Panu Stanisława Czerczesova jako trenera, bo chyba tylko on może pomóc zająć na koniec sezonu miejsce w środku tabeli. odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy ktoś wie moze jaki byl kurs przed sezonem na to ze Legia będzie ostatnia po rundzie?? Sadze ze tylko nesze wklady do koszulek i wtajemniczeni na to zwracali uwage odpowiedz

Grzywa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski odwróć tabele a Legia będzie na czele . Najlepiej sprzedaj klub MY przeżyjemy spadek a tobie już dziękujemy . odpowiedz

Atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak nie będzie zmiany trenera przed zimowymi przygotowaniami to będzie spadek na bank. odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dzisiejszym poziomem kopacze pokazali dokąd zmierzamy, niewiarygodne… 80 minuta, przegrywają z gigantem z płocka i wszyscy zadowoleni stoją.

Rekordy absurdu i abstrakcji poprawiane są z kolejki na kolejkę, a co Holownia odpier… sabotaż to jakby nic nie powiedzieć! odpowiedz

Gery - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mam już dosyć ciągłego wygrywania u buka ... Legio kiedy Ty w końcu coś wygrasz!? odpowiedz

Bln - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żenada odpowiedz

Atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Mioduski jak nikt inny zasługuje na ten spadek - a Legia nie bardzo. odpowiedz

cym - 2 godziny temu, *.plus.pl śmiesznie gra ta legia, tak słabo i bez zaangażowania w meczu odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Trafione zmiany. Szczególnie zdjęcie z boiska Slisza I Muciego. Wprowadzenie Włodarczyka i Skibickiego - genialny manewr. Lubię patrzeć na artyzm w grze Lopesa i to, co wyprawia ze swoim ciałem człowiek- guma, czyli Pekhart. Czech mści się za udział w tłumieniu Praskiej Wiosny. A za co mści się Emreli? Za te kozy co zdechły na Wiśle? odpowiedz

L59 - 2 godziny temu, *.aster.pl Teraz Legia płaci za wszystkie błędy prezesa D.M , za jego błędną politykę.

Mioduski teraz możesz zgasić światło bo nie ma już nic jesteście wolni możecie iść odpowiedz

Marcinek 31 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Po tym meczu jest tylko jedna diagnoza trzeba i to szybko usunąć zawodnikow specjalne napisze z małej litery: emreli , lopez, martins,pekhart, holownia ,skibicki,johannson odpowiedz

Żaba1916 - 2 godziny temu, *.mm.pl Do trenera po co wpuszcza Martinez jak on gra totalne dno a Celhaka czemu nie dostaje żadnej szansy młody jest i siedzi na ławie odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 minuty temu, *.aster.pl @Żaba1916: Nie wpuszczamy Cielaka bo Muci. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czas największego szkodnika w historii Legii należy zakończyć !! ZWRACAM SIĘ DO ŻYLETY NADSZEDŁ TEN MOMENT!! odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brak slów odpowiedz

Atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl 18 porażka w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. odpowiedz

cym - 2 godziny temu, *.plus.pl idealnie, legia zaczyna nową serię odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pełny stadion, pełny pełny stadion hahahahahahahahahahahah super klub super prezes super trener odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.55.149 Powiem tak ten loczek to chyba specjalnie chce ten zasluzony klub pikarski spuscic do 1wszej.ligi to jest kur...jakis dramat jesli nie da p.Sławkowi pare zloty za remis to taki Radomiak to Legie za tydzien rozjedzie!



brzytwa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy ta zbieraniena turystó dostanie wkońcu TRENERA ??



Kogo ja widzę - 2 godziny temu, *.orange.pl Panienki są w I lidze. odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl No to jeszcze jedna wpadka i zasłużone wakacje w Dubaju. odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl Staliśmy się pośmiewiskiem, nawet na wioskach się z nas śmieją, jakiś czasów człowiek dożył, że klub jest w drodze do katastrofy. odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl https://twitter.com/Pan_Jozek1/status/1470034803680591872



Co to k... było??!!! Zejdźcie z boiska, nie róbcie z nas pośmiewiska!!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Można rzec, że nasza akademia to rewelacja. Wychowujemy i inwestujemy w zawodników, którzy później zasilają inne zespoły, i to za darmo:)))) Interes życia:)) odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Te talenty z akademii jeszcze gorsze miernoty niż ten szrot zagraniczny.. Najgorsze ze nie ma ambicji i zaangażowania.. Dłużej powinien być trener tymczasowy.. Jest super. I wszyscy nie poddawaj się.... Hahahaha Dno DNA.. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Syn trenera : Tak to jest jak płacisz ogromne pieniądze za nic w zasadzie. Bo ta liga nic nie znaczy a zarabiają w niej nieraz 2 razy tyle co w przeciętnym klubie z ligi o 10-15 miejsc w rankingu wyżej.



PAtologia tu jest na każdym kroku w tym kraju. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Atmosferić: Zgadza się w 100%%%% ładne opakowanie, stadiony, kibice... tylko szrot na boisku, ale w innych ligach wyrażny lider potarfi utrzymac poziom jak Cluj w Rumuni Ludogorec w Bułgarii czy Fradi na Węgrzech, w u nas rez... no wszystko w 3 sezony dzieki w głownej kierze Kucharskiemu odpowiedz

Filio - 2 godziny temu, *.vectranet.pl banda nieudaczników, zero pomysłu na grę, zero zaangażowania, tragedia!!!! odpowiedz

Wojt - 2 godziny temu, *.pmcnet.pl Nigdy nie widzialem tak slabej Legi. Trener niestety nie podolal. Legia gra jeszcze gorzej niz koncowke za Michniewicza. Najslabsza mlodziez w lidze. I pytanie: co tak slaby zawodnik jak Holownia robi w tym klubie? odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wojt: Trener ? Do tej pory jego sufitem była Skra Częstochowa z której go pogonili, więc nie podołał ten kto wpadł na ten niesamowity pomysł żeby go zatrudnić , zresztą jako kolejnego kozła ofiarnego. odpowiedz

przega - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejna porażka ofensywnej Legii trenera Gołębiewskiego. Może czas zagrać defensywnie, trzymać remis i grać z kontry? Do utrzymania w lidze potrzebne są punkty. odpowiedz

Bercik - 2 godziny temu, *.icpnet.pl I legia mo w dupa ten mecz. odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Osiągneli swój cel ostatnie miejsce w tabeli. Kur..a brawo odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Serce boli jak się patrzy na stopniowy upadek klubu.U bukmachera przynajmniej można trochę wygrać po dobrze płaca za porażkę Legii. odpowiedz

Greg61 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Takiego syfu nie widziałem od 1992 roku gdzie rzutem na taśmę się utrzymali

Prezes chyba jest chory na głowę bo nic nie tłumaczy jego postępowania

Rok temu była paka zamienił piłkarzy na dziady odpowiedz

ochłoń - 2 godziny temu, *.net.pl sts , sts fortuna fortuna sts a wy głupki myślicie że oni tak serio hahaha odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.torun.pl Ostatnie sily poszly na LE. Czego sie spodziewaliscie dzisiaj? ze sie zmobilizuja na Plock? i to w taka pogode ;) Dopoki Mioduski nie przyzna ze Kucharski mu sciagnal szrot, to bedziemy grali taki syf. Choc jak przemowic Miodkowi do rozumu jak on uwaza, ze pilkarzy ma swiatowych lacznie z najszybszym pilkarzem na swiecie :D odpowiedz

Koski - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Kibic: Szrot ? Doczytaj a potem oceniaj. Sprawdź gdzie i ile grali poszczególni zawodnicy. Emreli: król lub wice strzelców z ostatnich sezonów w lidze która zawsze nas eliminowała z pucharów, Ślisz kupiony z extr za 1,8 E, Mlade wyrózniający z Lechii, Nawrocki talent, Ribeiro tez ma cv, Josue - nie powiesz że źle dogrywa, Pekhart król strzelców z zeszłego sezonu. Szrot ? Smuda ich zajechał w okresier przygotowawczym i tyle. Rozumiem że tu maja trafiać goście za 20 mln każdy. Płaczecie jak Lewandowski że mu nie chca podawać. Środek pola to tragedia, wszystko psuje. Poza tym brak motywacji bo dobrze płacą i muszą płacić a kibice zawsze ładnie zaśpiewają i zapomną błędy.

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest jakaś szansna na przełożenie środowego meczu? Przecież ta zbieranina powinna mieć zakaz gry do wiosny. odpowiedz

Prosty - 2 godziny temu, *.arkomnet.eu A ten Skibicki to kto? Skąd oni go wzięli? odpowiedz

St.anger - 2 godziny temu, *.tpnet.pl SABOTAŻ!!! odpowiedz

kanalarz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oni chyba się pogodzili z wynikiem idę na spacer pobiegać odpowiedz

HR - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To wyglada na układ, oni pudłuję specjalnie. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @HR: NIektorzy jak młody Włodarczyk pudłowanie mają we krwi odpowiedz

Przybijanie piatek po zejściu z boiska….. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Śmieszy mnie to powinni dostać w mordę od każdego kibica Legii odpowiedz

KaroL - 2 godziny temu, *.chello.pl @Przybijanie piatek po zejściu z boiska…..: masz rację to jest żenada jedynemu któremu się chce to ten riberio odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.101.212 @Przybijanie piatek po zejściu z boiska…..:

Stnowczo nie.... Jedyny kto może dostać to ten kto sprowadził piłkarzy do klubu i zatrudnił,, trenera,, z 3 ligi :/, piłkarze i trener nie są winni wina jest tam u góry lokaty i jego przydupasy odpowiedz

Lw - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Skibicki coś ukłuje dzisiaj z daleka odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Lw: Uklul piłkę poza stadion odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.plus.pl A może on chce do upadku doprowadzić ten klub odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Emreli nie unie główkować!!!!! Tym razem głowkował ramieniem! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ta gra to nie jest przypadek. Niewiarygodne, żeby tak paprać. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Tu i bramka na kółkach nie pomoże żebyśmy cokolwiek strzelili. odpowiedz

Sarcastico. - 2 godziny temu, *.orange.pl Czeskie drewno umie w spalone... odpowiedz

Joker - 2 godziny temu, *.chello.pl Cała kasa poszła na zagraniczny szrot, który zarabia kilkaset tysi na miesiąc. Młodych nie ma, ci którzy byli zostali sprzedani. Bez wychowanków, za to z wielkimi nieudacznikami. Bez Wieteski i bez Jędzy nie ma obrony, atak nie istnieje... odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.net.pl Nie da się tej błazenady oglądać to jakaś dywersja ze strony tych łamag odpowiedz

hahahahaa - 2 godziny temu, *.orange.pl hhahahaahahahahahh haahahahahah Włodarczyk hahahahahaha



ps. jeszcze Slisza ściągnął który jako jedyny grał dostatecznie :D



ukochana ma niepoddawaj się :D Żyleta bez jaj odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @hahahahaa: Żyleta to była kilkanaście lat temu, teraz to parodia prawdziwej Żylety, tak jak i Ci piłkarze są parodią piłkarzy Legii. odpowiedz

Arczi - 2 godziny temu, *.aster.pl dzieci we mgle to jest beznadzieja bez trenera i bez drużyny. Szrot bo nie wiem co w tej chwili da się powiedzieć odpowiedz

jot - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To co robią ci frajerzy za ciężkie pieniądze to powinny być jesienno zimowe liście w hurtowej ilości. Bez wyjątku. Komu nie pasuje niech wypier#@la. Jak na być spadek to niech młodzi się uczą. odpowiedz

ss - 2 godziny temu, *.autocom.pl @jot: popieram! odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Młody nędza przebił ojca. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Grają na zwolnienie Pudla! odpowiedz

rrr - 2 godziny temu, *.plus.pl @wtf:

oczywiście , że tak

zmowa milczenia , układ , układy , układziki odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pier,lisz pracę to co robi szef ,żegnam pana ,lub po premi ostro odpowiedz

Dariusz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Byłem dzisiaj u psychiatry, zaleca spokój i papcie, te ulubione, w kaczuszki... odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gorszej bandy frajerów nie widziałem jak chodzę na Legię od ponad 30 lat.

Brawo frajerzy i frajer prezes ze swoim frajerem dyrektorem.

W kolejnym sezonie będzie 1 liga a potem druga lub od razu upadek na mordę związany z plajtą. odpowiedz

xD - 2 godziny temu, *.orange.pl dobra nie pie*dolcie kibice sukcesu



a my swoje... nie poddawaj się ukochana ma xD odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.aster.pl @xD: Legia to My ! A nie te wkłady do koszulek ,! Właśnie spadliśmy na ostatnie miejsce w lidze i mamy to tolerować ? Doprowadzili klub na samo dno i mamy im śpiewać ? Legia to nie Miodek i jego świta i nie ci przebierańcy / parodyści w koszulkach ze Świętą L na piersi ! Legia to MY ! odpowiedz

klucznik - 1 godzinę temu, *.25.51 @Przemek: my tzn kto? ty? a kim ty czlowieku jestes? odpowiem ci: nikim! odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @klucznik: Jestem kibicem Legii a kibic Legii to na pewno nie jest nikt. Serce boli jak nisko sportowo upadł nasz ukochany klub. Ciekaw jestem jakie ty masz na ten temat zdanie bo obrażanie innego kibica Legii uważam , że jest nie na miejscu. Musimy się trzymać razem a nie obrażać siebie nawzajem. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co za niemoty i barany. Klub jest w maksymalnej rozwałce. odpowiedz

Ja pier...ę - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie poddawaj sie odpowiedz

k. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kiedy coś będzie zrobione tak jak powinno? Te patałachy nas nie szanują i nas spuszczą. Kolejna niedziela od kwartału w nerwach i niechęci. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Dawaj młodych, Włodara... odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.aster.pl @KLanik: Po co mu Włodar ? On ma Pekharta i Emreliego i musi ich opchnąć. Piszę oczywiście o Miodku bo ten trener to słup... Po co nam Lewy jak mamy Arruabarrenę.... odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Takich strat i takiej ich ilości jak ma L dziś to w B klasie nie ma. I te strzały na bramkę anemiczne lekkie... Dramat... Wszechobecny chaos brak zaangażowania... odpowiedz

Gl - 2 godziny temu, *.113.47 Tu juz tylko egzorcyste trzeba!! odpowiedz

L59 - 3 godziny temu, *.aster.pl To co grają to jest sabotaż, trener bez pomysłu - mota się co mecz a D.M. trwa w letargu odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Golebiewski ty Tytanie wiedzy trenerskiej ,

W jakim celu na drugą połowę

Został Lopez sam siebie ośmieszasz... odpowiedz

KN - 3 godziny temu, *.orange.pl Muci zszedł, Lopes i Pekhart zostali. Ten idiota na prawdę nie wie co robi. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @KN: Dramat zdjal jednego z 2 piłkarzy którym się chciało.. A został paralityk pekhart i Lopes... odpowiedz

Yoł - 3 godziny temu, *.telkab.pl Przecież w zimie tu większości nie będzie...to czym oni mają się przejmować? Kasa leci idą święta, nowy rok...jest super jest super więc o co ci chodzi.... odpowiedz

Zois - 2 godziny temu, *.chello.pl @Yoł: formę odzyskają po 20 grudnia gdzieś a stracą po 6 stycznia odpowiedz

Brawo - 3 godziny temu, *.mm.pl Zdjął jednego z dwóch kreatywnych zawodników odpowiedz

cym - 3 godziny temu, *.plus.pl legia już się skupia tylko na lidze odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @cym: Na 1 lidze.... odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To jest sabotaż odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Ci zawodnicy oraz Gołębiewski nie "uciągną" walki o utrzymanie, nie mam złudzeń. Ile razy można powtarzać te same błędy? Moim zdaniem pewne ruchy muszą być wykonane natychmiast. Kadry nie zmienimy teraz, ale trener musi być już w poniedziałek! Nie ma na co czekać. Spadek w tej chwili jest bardziej niż prawdopodobny! odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.71.221 @Wolfik: Powiem wiecej, poniewaz wiekszosc druzyny to szrot zaciagniety z eksportu, to wiekszosc z nich jesli nie juz, to zaraz polozy totalna lache na wszystko, i beda uciekali z klubu szybciej niz szczury z tonacego okretu. Rozczochraniec zostanie bez pilkarzy, bez kasy, bez zadnych perspektyw. Wieteska powiedzial ze jestesmy w dupie. Ja to mowilem juz 2 lata temu, i powtarzalem, za co nie raz oberwalem a cenzura mnie kasowala.

Ale powiem tak, jestesmy w dupie, ale w totalnej dupie to sie dopiero znajdziemy za pol roku. Bez kasy, bez pilkarzy, i nie daj Boze w nizszej lidze. Bez zadnych perspektyw na awans.

Za to na pewno beda nowe zbiorki na oprawy... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu 2.0: I z ogromnym długiem, którego cudak już nie spłaci. Albo ktoś kupi klub z długami, albo niestety nas zlicytują.... odpowiedz

MP - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Jeszcze dwa mecze i wakacje w Dubaju. Klub profesjonalny odpowiedz

Tylko Legia - 3 godziny temu, *.interkam.pl ludzie ludzie wierzcie w Legię ten szrot piłkarzy zaraz przeminie , NIE ROBCIE CZARNYCH SCENARIUSZY W WIEKSZOSCI WSZYSCY CI PILKARZYKI SĄ OBSRANI DAJMY IM WSPARCIE TYLKO DO KONCA RUNDY A POTEM SZROT WYPAD I STASIU C NA WIOSNE I MAMYN UTRZYMANIE odpowiedz

Przemek - 3 godziny temu, *.aster.pl @Tylko Legia : Miodek ? odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Co to jest za trener co mecz inne panienki wynajduje inne ustawienia odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Do Dubaju na wakacje ja bym im w mrozie treningi robił a po odśnieżać stolicę odpowiedz

Mioduski - 3 godziny temu, *.chello.pl To wina Michniewicza odpowiedz

wodz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl jesień się kończy liście muszą spaść, bo nic z tego nie będzie. odpowiedz

fff - 3 godziny temu, *.plus.pl Pisałem już to wiele miesięcy temu(obecnie cenzurują mi ciągle wpisy na tej stronie) - polska extraklasa i niższe ligi służą do wyciągania na lewo pieniędzy poprzez ustawianie meczów i dorabianie dużych pieniędzy u bukmachera. To nie jest przypadek, że na każdym kroku buk jest sponsorem drużyny/ligi, proceder trwa dalej, dalej płaćcie za te wyreżyserowane spotkania kupując bilety, polecam wspierać LEGIĘ RUGBY odpowiedz

HR - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @fff: pełna zgoda!!! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.torun.pl @fff: tak tak :D a prokurato zamknal oczy :D pilkarze pod grozbami smierci nic nie mowia, wiec karuza kreci sie dalej :D W jakim Ty swiecie zyjesz jestem ciekaw :) na pewno rownolegly ale jaki? ;) odpowiedz

Kociewiak - 3 godziny temu, *.master.pl Ja znam na świecie dwie drużyny o światowej klasie to Schalke o4...i Legia 0:4 odpowiedz

Szejk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oni już Dunajem żyją odpowiedz

nie poddawaj się! - 3 godziny temu, *.plus.pl be be be be be! nie poddawaj się! bebebebebe! odpowiedz

K(L)AKIER - 3 godziny temu, *.plus.pl To naprawdę trzeba być mistrzem aby w kilka miesięcy zniszczyć taki klub, trzeba być wybitnie uzdolniony, gość wiele lat prowadzi ten klub i z roku na rok zalicza zjazd na samo dno, żeby to faktycznie nie skończył i.spadkiem, byle leszcz ligowy nas leje, Bij mistrza , dzięki Prezesie odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.plus.pl Niech jeszcze debil nie zmieni w przerwie tego patalacha.

Najpierw zje.. rzut rózny i wycofali do Boruca i chwilę póżniej znowu idiotycznie wykonany rzut rożny i strata Lopesa.



Dziwi się że młodzi odchodzą, rozumiałem jak grali o mistrza to było ryzyko wprowadzić młodego ale teraz, taki Włodarczyk ma lepszą formę niż Pekhart, niech za Lopesa gra Ciepiela czy inny do środka. Ku,,, dramat odpowiedz

Marcin 7 - 3 godziny temu, *.plus.pl Tak szczerze to człowiek tylko Odlicza minuty do stracę tej pierwszej bramki odpowiedz

HR - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Emreli do zmiany! Gołębiewski też. odpowiedz

RIkki - 3 godziny temu, *.net.pl Dziwię się że po tylu porażkach trener ma się na swej posadzie dobrze , Wielkoduszny Miodek nie ma chyba na nic kasy bo tylko na wf-istę go stać , spadek albo upadłość to zagląda nam w oczy!

Na forum Legii też coraz więcej obcych baboli się panoszy ale to efekt radochy z miernoty i polewka w całej Polsce że się L stacza na dno.

Żenada na maxa odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Szok zgraja to nie są piłkarze kobiety szpilek im brakuje. Lopez on już powinien być na wakacjach ten emreli nasza wielka nadzieja dla którego stolica miała być przystankiem do Wielkiej kariery on wogole niema jaj odpowiedz

Julon - 3 godziny temu, *.centertel.pl Slisz udziela wywiadu minę ma idioty z filmu Głupi i głupszy , podwórkowa banda przygłupów!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl @Julon: Też byś nieszczególnie wyglądał, gdybyś uratował zespół od utraty dwóch goli, a mimo to przegrywał po połówce. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl A czego wy kurna się spodziewaliście???? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Jano: Myślałem, że będą jeść batony i ciumkać krówki odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.207.247 W Legii grać mu się nie chciało tylko się leczył a teraz strzela brawooo odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Czemu tu się dziwić? Przecież taki Wolski, przerasta piłkarsko każdego gracza Legii o głowę. Szwoch nie gorszy. Dla mnie jest to zgadką, dlaczego nie zatrudniamy swoich byłych graczy. Ilu byłych legionistów strzeliło nam w btym sezonie gole? Mamy słzbych piłkarzy, niezgranych, bez ducha zespołowego grania. No to, lecimy..... Dodam - zasłużenie. odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niech to się skończy bo k,......... patrzeć się nie da. Jeszcze dwa mecze które z kończą się wpier...lem nie stety odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.net.pl O.... le o... le ole ole o le. P R E Z E S I E .... K O C H A M Y CIE

--------------------------------------------------------------------------------

ps. wszyscy zapamiętamy te chwile - na zawsze odpowiedz

Korner - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Rożne to jakaś dywersja. Myśl szkoleniowa z San Escobar chyba. Kibicom pozostaje się modlić o to by Wisła piłki nie wybijała bo rożny dla nas to pół gola dla Wisły. odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.plus.pl Jakim debilem jest anty trener, po ch.. ten debil Lopes, wolny, czekający na piłkę, zero podań i do tego go gośc skreslony z klubi gra w pierwszym składzie. odpowiedz

Artur - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kluczowe podanie Lopesa odpowiedz

Xiondz - 3 godziny temu, *.162.107 Bebzon Boruca to juz chyba ma własne pole grawitacyjne... odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 jakim prawem Trener Golebiewski gra mucim czy lopesem ??? przeciez to kryminal !!! czy ci goscie maja papiery na Trenera, na Klub ??? odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.55.149 Lopez i ten caly Emreli wypier...z (L) odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 3 godziny temu, *.plus.pl Strzeliliśmy 15 goli w tej rundzie a w zeszłym sezonie o tej porze Pekhart strzelił 14 goli sam to mówi wszystko o poziomie tej ,,drużyny". odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ej my chyba spadniemy... odpowiedz

:D - 3 godziny temu, *.orange.pl nie poddawaj się ukochana ma :D odpowiedz

MOOOOCCCNNNOOOO - 3 godziny temu, *.plus.pl Legia :) odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wkłady do koszulek to zaraz zaczną się po czołach kopać widowisko jak na orliku i za co oni kasę biorą i to jeszcze taka.....

Zal na to patrzeć leje ich każdy jak chce....

Pi meczu w wywiadach będzie znowu se oni wszystko widzą wszystko wiedzą tylko nie wychodzi i piłka nie wpada do bramiki przeciwników..... odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Autentycznie zbiera się na wymioty patrząc na grę tych patafianów. Na dzisiaj utrzymanie w Ekstraklasie graniczyć będzie z cudem. Trzeba po mału przyzwyczajać się ze spadkiem. odpowiedz

Ceweks - 3 godziny temu, *.net.pl Qwa spuszczą Te piłkarskie pały Nas z czystym sumieniem z Extraklapy ... odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 nastepny gwiazdor sie pokazal ... brawo lopes. odpowiedz

Przemek KSG - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No lopes to ten który zapewniał kibiców craxy, że do legii nie pójdzie...ale dobrze, że poszedł:) odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.mm.pl Te rzuty rożne musiał opracować trener, bo...dwie kontry i jeden gol, już po 15 minutach było widać, że lopez poza machaniem rękami nie pokazuje nic, to jest dramat...równie mogło być już 2-3 odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl @(L): Lopez to jest genialny piłkarz, ma wiele dobrych pomysłów na grę, na prowadzenie ataku. Tylko nikt go nie rozumie dlatego musi wszystkim wkoło pokazywać, tłumaczyć, machać.

Akcja bramkowa wzorowa w jego wykonaniu, chciał pokazać jak należy grać i łatwiej mu było z Wisłą zagrać akcję którą tak często się domaga :)))) odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Lopes... zemsta portugalska, już jest 0-1 w plecy. Z Płockiem... odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.chello.pl Są na ostatnim teraz. odpowiedz

:// - 3 godziny temu, *.plus.pl Co by nie mowic gdyby nie Slisz to już z 3:0 by bylo odpowiedz

Kocur - 3 godziny temu, *.telkab.pl Witamy, ostatnie miejsce...ostatni gasi światło... odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.inetia.pl Hahahahahahaha. Ale w drugą stronę w życiu by tak nie podał. Te łamagi obstawiają mecze ? odpowiedz

wawa3 - 2 godziny temu, *.net.pl Niestety że to piszę, ale ODWRÓĆ TABELĘ, LEGIA NA CZELE odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Lopes,kolejny sabotażysta! odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl kur@!#!@#$ mać!!! Po co nam są rzuty rożne???? Od razu oddawajmy piłkę przeciwnikom, to będzie bezpieczniej... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeeeest goooool Lopeeees. I prowadzimy....w idiotycznych stratach... odpowiedz

Atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl gol dl płocka - spadek w tym roku - nie ma słabszej drużyny niż Legia w ekstraklasie. Im szybciej się pogodzimy z tym tym mniej frustracji będzie. odpowiedz

Cziko - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Niech wspanialy trener jeszcze dołoży 2 snajperów. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Ani obrony ani ataku odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 muci wyp...alaj paralityku !!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ale meczycho! Dwa giganty futbolu się spotkały. odpowiedz

Kwas70 - 3 godziny temu, *.oktv.se @L: ;-))))))))) odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.129.101 Taka refleksja...

Tej drużyny nie uratuje nawet okno transferowe...

Bo nie da się wdrożyć takiej ilości piłkarzy do zespołu ilu Legia potrzebuje... Bo jak tak popatrzeć to w każdej formacji potrzebni są piłkarze. Nawet jakby mioduski szczerze nagle zechciał naprawić wszystko to za rok dopiero szansa na wyjście z tego marazmu jest szansa. 3 okienka systematycznego wprowadzania wartościowych graczy i może to ruszy. Legia jest tak zepsuta że to aż przechodzi ludzkie pojęcie.... Jak oni wyglądają marnie masakra! W obronie odrazu się kładą przed jakimś Rasakiem. Odrazu siadają na dupę! To są piłkarskie zera! Legia jest na dnie ! Midouski ty k......!! odpowiedz

LewLegia - 3 godziny temu, *.net.pl No i co tam? Z normalnym właścicielem Legii to tylko zastanawialibyśmy się czy ile wygramy, a teraz strach przed Płockiem. Żenada i wstyd.

Taką wielką Legie zafundował nam prezes. Dziękujemy.

Nie poddawaj się upokarzana.

Nie poddawaj się Legio prezesa.

Przemek - 3 godziny temu, *.aster.pl Nasz pressing to dno ... odpowiedz

Avatar - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ten Emreli jest pijany! Co on robi na boisku? odpowiedz

Przemek - 3 godziny temu, *.aster.pl @Avatar: Jak to co - to samo co inni pozoranci razem z wychwalanym Josue, muszą grać bo trzeba na nich zarobić. To cała polityka Miodka i jego świty... odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dziś gramy w 8 Pekharta, Lopesa i paralityku Slisza nie liczę... Gdzie Kastrati??? odpowiedz

Matek - 4 godziny temu, *.proneteus.pl Da ktoś linka odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.71.221 Jesli dzisiaj bedzie karny, to niech strzela Pekhart. Ale TYLKO glowa!

:-) odpowiedz

wawa3 - 4 godziny temu, *.net.pl @Krzeszczu 2.0: Mioduski powiedział w zeszłym tygodniu że Pekhart będzie jednym z zawodników którzy odchodzą po sezonie, więc już ma dupie Legie. Piękny sabotaż pana Darka. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.71.221 @Krzeszczu 2.0: Oooo, widze ze Zorro dzisiaj bez maski...



@wawa3: bez szydery ale nie zrozumiales mojej ironii. odpowiedz

Przemek - 4 godziny temu, *.aster.pl @Krzeszczu 2.0: A kiedy on gola głową strzelił ? Jak maskę ściągnie to może trafi w światło bramki, ale to nie jest jednoznaczne z golem ... odpowiedz

Yeti - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wow gramy trzema napadziorami. Zobaczymy. odpowiedz

Przemek - 4 godziny temu, *.aster.pl @Yeti: Emreli i Pekhart to napastnicy tylko z nazwy,gola Azera jeszcze może ktoś kojarzy, bramki Pekharta to najstarsi górale może pamiętają. Zobaczymy może się wreszcie przełamią , ale to raczej na zasadzie , że raz do roku i miotła strzela. odpowiedz

spokoloko - 4 godziny temu, *.getfiber.pl czy to ten facet przygotowywał ich fizycznie?

https://legia.com/pilka-nozna/profesor-zbigniew-jastrzebski-szefem-przygotowania-fizycznego-legii/13416 odpowiedz

Diablo II - 4 godziny temu, *.227.151 Ważne żeby po tym gdy Petrochemia będzie prowadzić już dwoma golami , nie poddać się i nie odpuścić bo wtedy skończy się jakąś klęską pokroju 6-7 do zera. Pracownicy klubu wybiegający na boisko muszą biegać cały mecz i próbować przeszkadzać piłkarzom rywali tak aby porażka była jak najmniejsza. Jeśli teraz się trochę ograją z poważnymi profesjonalnymi przeciwnikami , może być to dobre przygotowanie do walki w I lidze , gdzie rywale nie będą już tak silni jak teraz i będą wtedy być może realne możliwości urwania komuś punktów. odpowiedz

Marcin 7 - 4 godziny temu, *.47.255 @Diablo II: "pracownicy klubi" ???? odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.chello.pl Gruby Cześ pojęcia nie miał o przygotowaniu fizycznym drużyny, w tej chwili to normalnie kryształy jak ich dotknąć to się sypią

Czas wziąć to towarzystwo z ryje i nie Dubaj tylko Zakopane i zapie...ol od rana do wieczora żeby siły wystarczyło na mycie siku i do dojście do wyra...

Ale do tego jes potrzebny trener

Zzzz

Jajami

ciekawostka - 4 godziny temu, *.getfiber.pl @Wawa: https://legia.com/pilka-nozna/profesor-zbigniew-jastrzebski-szefem-przygotowania-fizycznego-legii/13416 odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.71.221 @Wawa: Nie Zakopane ale Gawrych Ruda, i na Binduge z ta banda panienek nierobow!

:-) odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wawa: Zakopane? Na Sybir z nimi! odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Nasza obrona wygląda porażająco. Rozumiem, że są kontuzje czy kartki. Należało to przewidzieć. Teraz pozostaje tylko liczyć na to, że płoczczanie będa mieli rozregulowane celowniki..... odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Zestawienie naszej linii obronnej zwiastuje wielkie emocje (: odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Kastrati zagrał jeden mecz i już go nie ma. Przemęczony?

Wieteska jedyny co coś tam grał i dzisiaj nie gra.

Emreli co nic nie gra znowu w pierwszym skladzie.

Znowu w dupę. odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl @Darek : zeby go sprzedac... odpowiedz

Sfinks - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl A gdzie Wietes? Po co Lopes? Co musi zrobić Mahir żeby przestać grać? odpowiedz

word!up - 5 godzin temu, *.inetia.pl @Sfinks: Wieteska jest kontuzjowany. To po tym jak rusek rąbnął go kolanem w plecy. odpowiedz

Sfinks - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Sfinks: ok, już wiem po co lopes... odpowiedz

K(L)AKIER - 5 godzin temu, *.tpnet.pl A kastrati co 2 sprinty zrobił w czwartek i do boxu. odpowiedz

L3 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @K(L)AKIER: A co Ty myślałeś? W końcu najszybszych w Europie trzeba oszczędzać, bo jeszcze jeden z drugim kończynę uszkodzi i mistrz biznesu nie sprzeda.

Mioduski, czemu się na ulicach Warszawy nie lansujesz? odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.214.250 i znow to samo co za czeslawa711 - wychodzimy 3 graczy mniej ....

no chyba ze muci, lopes i emreli beda grac zeby ich latwiej wytransferowac ??



odpowiedz

zxm, - 5 godzin temu, *.vectranet.pl dajże pekhartowi odpocząć, chłop jest wypalony psychicznie odpowiedz

