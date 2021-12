Komentarze (24)

Arek - 12 minut temu, *.tpnet.pl Tu powinna być inna sonda. Jak oceniasz pracę Mioduskiego i Kucharskiego. Teraz przyjdzie kolejny tymczasowy trener i znowu będziecie oceniać jego pracę. Bez sensu. A co do Gołębiewskiego, to mógłby tam ktoś w końcu opowiedzieć co tam się odpierdala. Przecież my jesteśmy na dnie. A może już teraz pukamy w nie od spodu. odpowiedz

Wolfik - 10 sekund temu, *.play-internet.pl @Arek: Kolego, taka sonda nie jest potrzeba bo jej wynik jest wiadomy. Co do sytuacji w klubie tez w zasadzie wszystko jest jasne - suma błędów popełnionych przez własciciela i pion sportowy jest taka, że w koncu stało sie nie uniknione - bedziemy walczyć do ostatniej kolejki o utrzymanie.



A co się odpierdala? Sprzedano całą prawę stronę a byli to zawodnicy kreatywni. W dodatku odpadł Bartek Kapustka. Po odejściu Jury gramy bez PO. Kontuzja Boruca spowodowała, że grał Miszta - bramkarz bez żadnego ogrania w tej klasie rozgrywkowej. Piłkarze sprowadzeni latem zawiedli na całej linii. Zepół przegral 2-3 spotkania z rzędu i domino się ostatecznie rozleciało. Widziałeś błędy Nawrockiego czy Lopeza? To przecież jasna jak słonce, że wynikaja one ze strachu. Każdy przegrany mecz napędza to koło, które nieuchronnie toczy się w przepaść. I nie widać nikogo, kto umiałby je spowolnić a potem zatrzymać. odpowiedz

fff - 18 minut temu, *.plus.pl Coach żadnego wpływu na tą degrengoladę extraklasową nie ma, decydują grające u buka wkłady do koszulek we wszystkich klubach, większość meczów z ustalonym scenariuszem, nie warto tego oglądać i nabijać komuś kabzy, tylko LEGIA RUGBY odpowiedz

grzesiek - 4 minuty temu, *.centertel.pl @fff: problem w tym ze w kazdym sporcie to jwst. Zaczalem ogladac kosza i tez widac ze niektore mecze sa odpuszczane odpowiedz

Arrci - 20 minut temu, *.vectranet.pl Zrozumiałe ze trener tu nic nie da trzeba zacząć od góry robić czystki, a pmietatacie jak kiedyś Messi ustalał skład Barcy i pomimo tego że był trener ale się udawalo i jakoś szło a teraz i Barca ma kyzys odpowiedz

bronek49 - 33 minuty temu, *.chello.pl niech teraz Mioduski z Kucharskim wychlają to piwo którzy sami nawarzyli odpowiedz

Frank Stilwell - 47 minut temu, *.vectranet.pl Panie Gołąbiewski szkoda ze Panu się nie udało choć miałem ciche nadzieje ze da Pan rade.Zwłaszcza ze pochodzi Pan z okolic Warszawy i można rzec ze na pewno chciałby Pan aby wyniki były o wiele lepsze.Nie trzeba by ściągać nie wiadomo skąd jakiego trenera mając pod nosem praktycznie wychowanka.Papszun także Warszawiak ale uważam że nie ma sensu aby tu przychodził.Chłop kojarzony jest z rakowem.Myślałem ze się panu uda i to ze Pan wyciągnie Legię z kryzysu.Mówi się trudno a żyję się dalej.Powodzenia w przyszłości.

Co do następcy Gołębiewskiego to niema co liczyć na lepsze efekty.Będzie dokładnie tak samo jak teraz. odpowiedz

Wolfik - 39 minut temu, *.mm.pl @Frank Stilwell: NIe było szans by nieznany nikomu trener dotarł do tych zawodników i ogarnął kryzys. To musi byc ktos z silnym charakterem, doświadczeniem i charyzmą. Tych cen p. Gołębiweski nie posiada, a to że jest z Warszawy czy okolic nie ma żadnego znaczenia. odpowiedz

Bez żelowania i bardzo dobrze - 48 minut temu, *.plus.pl Skomentował o niebo lepiej mecz w kilku słowach niż ten portal w całym artykule o tym meczu odpowiedz

sio - 50 minut temu, *.play-internet.pl Odejdź z Legii odpowiedz

Cwaniaczku - 43 minuty temu, *.aster.pl @sio: ty przyjdź i pokaż klasę a jak będziemy przegrywać za twojej kadencji to wypad ! odpowiedz

Maciex - 57 minut temu, *.120.45 No w końcu coś z sensem powiedział. BRAWO!!!! odpowiedz

(L) - 57 minut temu, *.plus.pl Mioduski WYPI...DALAJ Z LEGII



Tylko pusty stadion. Zero dopingu. Flag.



Ludzie obudźmy się bo już dziś jesteśmy w ciemnej dooopie odpowiedz

Ryj - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @(L): jest super jest super, więc o co Ci chodzi... odpowiedz

Kibic(L) - 2 minuty temu, *.plus.pl @(L): A ja uważam, że teraz nie ma mądrego żeby powiedzieć jak powinny zachować się trybuny. Przegrywamy wszystko, zawodnicy najlepiej zakończyliby już rundę, wszyscy wystraszeni i boją się własnego cienia. I teraz co? Dobijać leżących? Wyzywać ich czy nawet sprzedać liścia? A może właśnie w drugą stronę? Dopingować z całych sił? Żeby się nie okazało, że Legia wyląduje na zapleczu ekstraklasy i później nie żałować, że nie zrobiło się wszystkiego co było w mocy żeby uratować klub. Ja osobiście skłaniam się do tej wersji, w której wszyscy powinni meldować się na stadionie i dopingować z całych sił. A rozliczać trzeba po rundzie albo po sezonie. Teraz powinna być pełna mobilizacja wszystkich. Cel - utrzymanie, a później porządki. odpowiedz

(L) - 57 minut temu, *.mm.pl Nie trzeba dużo mówić, brakło tylko jednego, góra dwóch słów...rezygnuje ewentualnie przepraszam odpowiedz

Pań Jan - 37 minut temu, *.centertel.pl @(L): A za co ma przepraszać? Z tej mąki nikt nic nie sklei bo piłkarzyki jaja potrącili i tyle. Szacun dla niego że podjął wyzwanie. odpowiedz

Adi - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Nie dałeś rady. Wypad. odpowiedz

KibicL - 59 minut temu, *.vectranet.pl To jedno zdanie powiedziane przez trenera dużo więcej znaczy niżby wypowiadał się przez kwadrans. Teraz już nie ma wątpliwości, że cos dzieje się wewnątrz klubu. odpowiedz

Biała Siła - 55 minut temu, *.vectranet.pl @KibicL: masz rację ,tam jest smród ,że czuć az w Gdańsku niczym z czajki odpowiedz

Lokaty dziad z Legiolasu - 59 minut temu, *.chello.pl Łubu dubu łubu dubu... niech żyje nam ! To mówiłem ja trener pierwszej klasy Gołąbek. odpowiedz

Hiszpan - 59 minut temu, *.telnaptelecom.pl A co Ty parodysto możesz powiedzieć??? Nie masz za grosz talentu i wyczucia. Nie dziwne że teraz dzieci są słabe jak mają w szkole takich wuefistów jak Ty. odpowiedz

Roma - 19 minut temu, *.lunet.eu @Hiszpan: uspokój się, co chcesz od człowieka, nie tu jest problem. odpowiedz

Von loczel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Już zrezygnował?Co tak późno szkoda zdrowia. odpowiedz

