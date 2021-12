Konferencja pomeczowa

Bartoszek: Zrealizowaliśmy plan

Niedziela, 12 grudnia 2021 r. 17:35 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Maciej Bartoszek (trener Wisły Płock): Mówiłem, że będziemy mieli swój plan na ten mecz i nie możemy w żaden sposób zlekceważyć przeciwnika. Nawet pomimo tego, że jest aktualnie pod formą, to ma w swoim składzie dużo jakości i to było dzisiaj widać.



Najważniejsze, że skrzętnie realizowaliśmy plan i mieliśmy w tym meczu wystarczająco dużo okazji, żeby wynik podwyższyć i zamknąć spotkanie zdecydowanie wcześniej. Nie musielibyśmy przez ostatnie minuty spotkania walczyć o utrzymanie wyniku. Zagraliśmy dobrze w obronie, szybko odbudowywaliśmy formację i graliśmy konsekwentnie. Dośrodkowania Legii kończyły się na naszych obrońcach albo w rękach bramkarza. Bardzo cieszymy się, ponieważ wszyscy - cały sztab, zawodnicy, pracownicy klubu - wykonaliśmy świetną pracę i odnieśliśmy kolejne zwycięstwo na swoim terenie.



Mogło być ono nawet bardziej okazałe, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Dopisaliśmy na swoje konto trzy punkty i wygraną nad silnym rywalem. Oczywiście, popełniliśmy kilka błędów, jak ten kiedy Vallo nie porozumiał się z Kamińskim i bliski gola był Włodarczyk. Na szczęście jednak zwyciężyliśmy.