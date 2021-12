Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Grzegorz Kawałko



Komentarze (218)

+ dodaj komentarz

dodaj

#MioduskiOut - 2 minuty temu, *.chello.pl Tylko akcja PUSTY STADION!!!! odpowiedz

Legia juz bez trenera, zrezygnował w szatni - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Teraz to Legia pędząca drużyna w przepasc odpowiedz

Norbi - 2 minuty temu, *.orange.pl Gdzie są KUMACI??? ktoś powie? odpowiedz

Mrok - 10 minut temu, *.chello.pl Wiecie dlaczego Żyleta nie protestuje?

bo Mioduski zakazał :-PPPP odpowiedz

filand - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Chciałem się dzisiaj z żalu nawalić.Nie mam siły.Dość...Zburzyć. Zabrać.Podpalić. Odbudować... odpowiedz

Dedi - 16 minut temu, *.plus.pl VUKOVIC ! , VUKOVIC, ! VUKOVIC ,! VUKOVIC

ASYSTENT RADOVIC odpowiedz

prezes - 24 minuty temu, *.vtelecom.pl Jesteśmy w trudnej sytuacji ale poradzimy sobie popełniliśmy błąd zatrudniając trenera Gołębiewskiego były symptomy dobrej gry dziś mimo rozbicia drużyny przez poprzedniego trenera Cały czas pracujemy nad optymalizacją i digitalizacja abyśmy widzieli dobre mecze w przyszłym roku również w europejskich pucharach

Wasz prezes Darek odpowiedz

(L) - 26 minut temu, *.icpnet.pl Poznanski kon trojanski odpowiedz

2dz - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Haha w Legii to już nawet trener ręcznik rzucił. odpowiedz

dino - 32 minuty temu, *.vtelecom.pl To wszystko wina Michniewicza odpowiedz

Pedro - 33 minuty temu, *.autocom.pl Pusty stadion!!!

zero wsparcia dla takich władz!

Po co pudrować gówno? odpowiedz

Wolfik - 35 minut temu, *.mm.pl Koszmar dopiero przed nami....



W Sosnowcu już sie cieszą, że bedzie piękna inauguracja nowo wybudowanego stadionu.... odpowiedz

Po(L)ubiony - 22 minuty temu, *.aster.pl @Wolfik: Mają to jak w banku! odpowiedz

Kibolek - 35 minut temu, *.telefonica.de Koszmar trwa i będzie trwać dopóki MIODUSKI będzie właścicielem. MIODUSKI WON Z LEGII odpowiedz

Daniel - 36 minut temu, *.. Gołąbek zrezygnował... odpowiedz

Dedi - 18 minut temu, *.plus.pl @Daniel:

CHCEMY VUKOVICA !! odpowiedz

bzyk_(L) - 37 minut temu, *.23.134 Szanowni Państwo,



Mało kiedy udzielam się na stronie, (nie to co kiedyś) z tego względu że zachowuje zdrowy rozsądek i nie emocjonuje się wynikami mojej Legii jak kiedyś- wynika to przede wszystkim z mojego wieku i stażu jako kibic, jednakże ostatnie wyniki i sytuacja mojej drużyny zmusiła mnie do popełnienia komentarza.



Po pierwsze......jako że zawsze zachowywałem dystans do decyzji właściciela (prezesa) klubu z tego względu że mam dobrą pamięć i pamiętam hasło ITI spr........ i jako że ciężko zarządzać klubem piłkarskim w Polsce......ale to co Pan Mioduski popełnił w ostatnich wywiadach jest niepojętą głupotą. Grozi nam spadek do 1 ligi (już nawet nie wspominam o tym że nie będziemy grać w pucharach) a Pan Darek mówi że jest dogadany z Panem Papszunem- który obecnie prowadzi drużynę która liczy się w walce o Puchary.... jeżeli spadniemy....to naprawdę wątpię że będzie chciał tu przyjść. Jednocześnie w wywiadach Pan Prezes wskazując na Marka Papszuna jako trenera od jesieni zaprzeczył jednocześnie temu że jakikolwiek rozsądny trener przyjdzie ratować naszą Legię przed spadkiem na wiosnę. W tym momencie pod względem trenera jesteśmy w ślepym zaułku z którego nie wiem jak wyjdziemy.



Drugą rzeczą na którą zwróciłbym uwagę są finanse klubu i sytuacja sportowa (tzn. piłkarze). Nie trzeba być Nostradamusem aby patrząc jaki jest poziom sportowy i motywacja obecnych piłkarzy, dojść do wniosku że zimą trzeba przewietrzyć porządnie szatnie. Pytanie brzmi: za co? i kim? Jaki piłkarz będzie chciał przyjść do klubu który znajduje się w strefie spadkowym?- oczywiście pytania zadaje retorycznie.



Moim skromnym zdaniem, pokrótce analizując najważniejsze aspekty (pewnie jest ich więcej) naszej obecnej bardzo złej sytuacji jest ustąpienie Pana Darka z prezesury naszego klubu. Jesteśmy w ślepej, ciemnej uliczce, rozebrani ze wszystkiego i w chwili obecnej nie może się to nawet średnio skończyć. odpowiedz

Franco - 31 minut temu, *.plus.pl @bzyk_(L): Legia przerasta możliwości finansowe i intelektualne Pana Prezesa... Niestety nie mozna iles sezonow z rzędu widziec wine tylko w kimś a nie w sobie... odpowiedz

Kermit - 40 minut temu, *.chello.pl Pekhart i Lopes usłyszeli ze dwa tygodnie temu, że są na wylocie. Powiedział to osobiście Mioduski. Dziwicie się , że grają piach. Pekhart wywalił nas z Pucharów a Lopez dziś zapewnił ostatnie miejsce w tabeli. Powinni obaj wylecieć do rezerw a niech gra Włodarczyk. odpowiedz

Mrok - 27 minut temu, *.chello.pl @Kermit: niech gra, ale może niech się lepiej orientuje w polu karnym niż ojciec, bo inaczej zyska tytuł "młody Nędza" odpowiedz

jarekk - 40 minut temu, *.metrointernet.pl Problem kucharskiego jest taki ze zainstalowal w Legii pilkarski szrot i znakomicie sie na tym oblowil

. Problem pudla jest taki ze nie stosuje motywacyjnego systemu wynagradzania tylko placi najwiecej w lidze i mysli ze beda mu grac. A to tak nie dziala jak widac. Niby taki wyksztalcony po harwardzie a podstaw nie rozumie.

No i teraz grajki same nie odejda a do konca kontraktu trzeba im placic za nic. i spadamy. Sprzedac ich w trakcie kontraktu nie uda sie bo nikt ich nie kupi po tym co prezentuja. I tez spadamy.

Nowych zawodnikow sie nie zatrudni zanim nie pozbedzie sie starych bo takiego obciazenia finansowego pudel nie wytrzyma. Tak wiec chyba sytuacja bez wyjscia. odpowiedz

Hiszpan - 41 minut temu, *.telnaptelecom.pl A czemu najszybszy skrzydłowy Europy nie zaszczycił nas w Płocku??? Balotelli się pod blokiem kręcił i panny pilnował? odpowiedz

lol - 45 minut temu, *.. a mailo byc jak vv Celticu i Ajaxsie. Legia miala uciec vv eklapie innym o lata svvitlne :( odpowiedz

Ves - 46 minut temu, *.chello.pl Ciemno już zgasli wszystkie światla ciemno już 1 liga nadchodzi...... odpowiedz

:// - 47 minut temu, *.plus.pl Teraz właściciel co jest prezesem powinien zostać też trenerem, masażysta, fizjologiem, trenerem od przygotowania fizycznego, trenerem bramkarzy i gniazdowym na trybunach, a asystentem, magazynierem, kierownikiem drużyny, porządkowym, pracownikiem obsługi gastronomii na trybunach -Kucharski a budżet klubu będą musieli uzbierać na trybunach chodząc z puszkami w międzyczasie w dniach meczowych. Ponadto grać będą za darmo w składzie: Michniewicz- Kucharski Mioduski Kucharski-Golebiewski Mioduski Mioduski Mioduski Mioduski Golebiewski- kucharski kucharski a na ławce: Anna Mioduska, Zahorski i Vukovic. odpowiedz

Mrok - 39 minut temu, *.chello.pl @://: Ciekawa koncepcja ale Vuko nie wezmą

... zawsze mogą natomiast wrócić Klafurica, Jozaka, no i z klasera z gabinetu prezesa wyjąć kilku mianowanych naddyrektorów z Genewy doradzających prezesowi jak prowadzić cały ten bałagan. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 22 minuty temu, *.plus.pl @://: za Vuko na ławce ten Tomczyk jako młodzieżowiec bo najkrócej w klubie a trenerem bramkarzy Miszta. odpowiedz

(L) - 47 minut temu, *.160.25 A może wystąpić z wnioskiem do PZPN-u aby resztę meczy rozgrywać bez piłki ? Przynajmniej pewny byłby jeden punkt w meczu.. odpowiedz

WachteL - 49 minut temu, *.chello.pl W sondzie na górze zaznaczyłem, że Legia nie spadnie, ale chyba tylko z miłości do Naszego Klubu. Widmo I ligi zajrzało w oczy chyba wszystkim. I to jest fakt. Oczywiście przed nami runda wiosenna, ale...? Każdy z nas zadaje sobie pytanie, co zrobić, aby wygrywać? Co można uczynić by wrócić na szczyt. Nie jako kibic, ale człowiek, który liznął biznesu - choć nie w takiej skali - jestem przekonany, że Mioduski jednak nie ma bladego pojęcia o zarządzaniu nowoczesnym klubem piłkarskim. Czekam na sprzedaż przez tego nieudacznika Naszej Legii. Każdy, kto ją kupi będzie lepszy niż on. O tym jestem przekonany. Serce boli, jak się na to patrzy. odpowiedz

kibic od lat - 51 minut temu, *.inetia.pl „żyleta” jesteście poziomem blisko tej degrengolady z boiska …… dalej „ nie poddawaj się ”….? odpowiedz

Mrok - 32 minuty temu, *.chello.pl @kibic od lat: Tak, dziś największy protest jest na miarę hasła "Czy leci z nami pilot?" a kiedyś za takie prowadzenie klubu Mioduski nie mógłby ze swojej Bydgoszczy wyściubić czubka nosa. Żyleta to się skończyła razem z odejściem Bosmana, teraz widać moda na tolerancję zawitała i tu. odpowiedz

w(L)s - 14 minut temu, *.orange.pl @Mrok: doskonale w punkt ! Najlepszy komentarz dzisiaj. Dzisiaj ci "wielcy" kumaci mają jedno hasło i wciąż mamy zapełnić stadion itp.. Ciekawe jakby chodzili do knajpy a kucharz s..ł im do żarcia czy też tak ochoczo by wracali i płacili za to. odpowiedz

jurand - 54 minuty temu, *.plus.pl Niech wszyscy jadą do Dubaju i niech nie wracają razem z właścicielami i resztą zgrai odpowiedz

L59 - 55 minut temu, *.aster.pl Teraz Legia płaci za wszystkie błędy prezesa D.M ,za jego błędną politykę.

Mioduski możesz zgasić światło - teraz jesteście wolni możecie iść wszystko skończone nie ma już nic....To jest sabotaż Legii

Mioduski Super Star i jego biznes plan..

odpowiedz

iker93 - 57 minut temu, *.151.167 Pięknie Legia,dzięki Wam wygrałem 3000 złotych. Kopcie dalej :) odpowiedz

Huk w dupaczu sprzedawczykiii - 57 minut temu, *.centertel.pl Koniec odpowiedz

Frank Stilwell - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I co tu ku...a napisać?

.......................

Najlepiej nic po prostu nie pisać bo to nic nie da.

Za tydzień bądź za 3 dni jeśli będą grać zaległy mecz,to pewnie będzie tak samo.

..................

Wiec po prostu zacznijmy się do tego przyzwyczajać kroczac pewnym krokiem do bukmachera.Tak jak ja zrobiłem dziś obstawiająć zwycięstwo Petrochemii Płock.

W przyszłym sezonie będzie bardzo podobnie,bo ze wszystkimi piłkarzami kontraktów nie rozwiążą. Wiec absolutnie nie ma co liczyć na zwycięstwa odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl Koledzy z Żylety, tylko proszę Was nie dajcie się ponieść emocjom i zwyzywajcie pana prezesa z trybun, ani nie malujcie żadnych haseł tak jak to mieliśmy w zwyczaju nawet z błahych powodów wieszać na zarząd za Treli, Biduli czy za Bosmana. Chodzi o to żeby prezes nie pomyślał, że źle zarządza klubem albo, że mu ktoś tu jest niechętnym. Mógłby się wówczas na przykład rozpłakać w dłonie!



Wiadomo, że tylko dzięki niemu i dyrektorowi Kucharskiemu możemy istnieć w tym mieście dalej. Bez nich nikt nas już nie poprowadzi do zwy... to znaczy...eee, no po prostu nie poprowadzi...i czeka nas nicość.



Zamiast tego tak jak dotychczas śpiewajmy zatem na Zagłębiu i Radomiaku dalej na chwałę drużyny całą piersią!, gromko! niech nasza pieśń się niesie jak muzyka orkiestry po pokładzie Titanica. Tak!, dumni po porażce, wierni po zwycięstwie (czy jakoś tak)

... spadnijmy z ligi ze śpiewem na ustach i z Mioduskim jako przyjacielem. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Według moich informacji Marek Gołębiewski po meczu z Wisłą Płock zrezygnował z dalszego prowadzenia Legii Warszawa. Więcej niebawem na @przeglad. /Marek Wąsowski via Twitter/ odpowiedz

gibon_79 - 30 minut temu, *.02.net @filand: Informację Sport.pl potwierdza także Maciej Wąsowski z "Przeglądu Sportowego". To nie pierwszy raz, kiedy o Marku Gołębiewskim pisze się, że rezygnuje z prowadzenia Legii Warszawa odpowiedz

Henio - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Grubo ktoś robi kasę na tym co nie ma nic wspólnego z piłką ja pier....e wszystko ustawione chory świat sportu odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Do Mądrala 0.7- o przepraszam,jako Victoria Zerzeń nie zgadzamy się na wzmocnienie niejakim Lopesem.

Nie chcemy także Skibickiego,Ribeiro,Pekharta i Hołowni,najbliższy szrot na Strażackiej. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No jest super, jeszcze tylko 2 mecze i zasłużony urlop w Dubaju, który to specjalnie załatwił i przygotował dyrektor Kucharski, który oczywiście, jak co roku zamiast pilnować sensownych transferów pojedzie na 2 tygodnie darmowego wypoczynku wraz ze wspaniałą stworzoną przez siebie drużyna uzupełnioną niezwykłymi talentami z akademii. Dopóki ten nieudacznik bedzie odpowiedzialny za kreowanie pseudo wzmocnień, bedziemy dostawac takie ogryzki jak Slisz, Lopes i talenty z akademii. Cała Liga, łącznie z Łęczna i Wartą zrobiła lepsze od nas transfery... I PAMIETAJCIE w sobote pochód mobilka na mecz z ziomalami i wszyscy "..nie poddwaj się..." ---ehhh degrengolada w Legii na wszystkich płaszczyznach... odpowiedz

bep - 1 godzinę temu, *.161.150 Sięgnę(L)iśmy dna odpowiedz

skrzat - 55 minut temu, *.centertel.pl @bep: mylisz się.bedzie gorzej.coraz bardziej wieże w ten spadek... odpowiedz

Franco - 24 minuty temu, *.plus.pl @bep: D.N.A prezesa... odpowiedz

Bb8 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trener zrezygnował - więcej info niedługo odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Proponuję dwa walkowery i zamknąć stadion do wiosny. I oczywiście komitet powitalny. odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ku....., to sabotaż trenera, miałem nadzieję na wyjście składem z młodzieżą Włodarczyk, Ciepiela, a tu Pekhart, Lopez Emerli, Muci, ustawianie Nowickiego na prawej obronie to zbrodnia. Jak jestem w dupie to staram się nie stracić bramki, odpowiedz

sisi - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czekam na wywiad z Michniwiczem,długi wywiad,w którym opowie o pracy w Legii.Nigdy nie byłem za tym by wyciągać brudy z szatni i budynków klubowych,ale ten jeden raz chętnie bym o tym przeczytał.Myślę,że Michniewicz wiele rzeczy mógłby opowiedzieć.Widać że Mioduch ma zerowe pojecie o sporcie i kasowo też nie jest przygotowany by ciągnąć ten wózek,ale na swój sposób brnie dalej.Michniewicz mógłby w wywiadze uchylić rąbka tajemnicy o co w tych wszystkim chodzi. odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Obecny poziom zarządzania w Legii jest na poziomie 2 ligowym, nawet nie pierwszoligowym, budżet został przewalony i obawiam się że spadek jest całkiem realny i to z ostatniego miejsca. Ci zawodnicy nie łapali by się do składów większości drużyn pierwszoligowych. Prezes zaklina tę rzeczywistość i dlatego Legia spadnie, bo zarząd uważa że obecny skład gwarantuje walkę o MP, w tym jest problem. Owszem narcyz straci większość swoich funduszy, ale gdzie wtedy będzie Legia, bo na pewno nie w LM. odpowiedz

STLW - 1 godzinę temu, *.plus.pl Szacunek dla Szwocha za to powiedział w wywiadzie ,że trochę się cieszył ,ale i tak Legia na 1 miejscu.Oby więcej takich zawodników którzy grając nawet zespole takim jak Płock ,a wiadomo,że nie przepadamy za sobą,powiedział publicznie ,że w jego sercu jest tylko Legia ! odpowiedz

Bb8 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @STLW: nic takiego nie powiedział. Tylko ze Legii zawdzięcza zdrowie. odpowiedz

Git - 55 minut temu, *.chello.pl @Bb8: szczerze? chmwd odpowiedz

Podgór - 51 minut temu, *.petrotel.pl @STLW: ty trzezwy byles na pewno jak ogladales te wypowiedz? :) odpowiedz

Git - 49 minut temu, *.chello.pl podobno 90% to wszystko przez Michniewicza i jego ekipę a pozostałe 10% przez kreta po Leśnodorskim odpowiedz

robert60 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mam już swoje lata ale nie pamiętam by Legia była w tabeli na ostatnim miejscu. Ciekawe co jeszcze przed nami? odpowiedz

Rixman - 1 godzinę temu, *.chello.pl @robert60:

chyba przed wojną jak spadali odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @robert60: Co przed nami.... Podolski się z nami odblokował, Cracovia od 2005 roku pierwszy raz z nami wygrała posmakowała zwycięstwa bo dziś dziady dostały w pyte od Górnika Łęczna.. . Wisła Płock nas pokonała

Hmm czeka już chyba nas tylko zmiana hymnu ze Snu o Warszawie na Nie poddawaj się.. lub porażka z Dziećmi z podstawówki w sparingu w Dubaju. odpowiedz

NsY - 1 godzinę temu, *.waw.pl Mam taką teorię... Naszemu pudelkowi spadek jest może na rękę? Odkąd wiadomo, że mistrza nie będzie a i na puchary z ligi się nie dostaniemy to może oni mają polecenie tak nas kompromitować? Może w kontraktach tych paralityków jest zapis, że w przypadku spadku może z nimi rozwiązać kontrakty bez odprawy? Może liczy, że psim swędem zdobędziemy Puchar Polski i tym cudem uda się doczłapać do LKE? A wtedy żyć nie umierać, koszta drużyny spadną a zyski rosną :) odpowiedz

HR - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl @NsY: wygląda jakby spadek był na rękę piłkarzom(?) odpowiedz

stary kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wiele razy widziałem,jak Legia przegrywała.Czaem przez przypadek,czasem pech,czasem-najczęsciej-bo im się nie chciało grać!

Ale po raz pierwszy od wielu lat widzę,że w Legii są zawodnicy,którzy NIE POTRAFIĄ !!! Tego nie widziałem w Legii jeszcze nigdy,choć pamiętam jeszcze CWKS z Pohlem,Kempnym,Kowalem,Brychczym czy Szymkowiakiem!

Spójrzmy prawdzie w oczy -gwiazdą w naszej drużynie jest 41 letni bramkarz.

Po kontuzji Jędzy i Wieteski stoperzy przestali umieć cokolwiek. Pomoc tragedia - podstawowym zagraniem jest do tylu albo do najbliższego.Atak - brak !

Drużyna jest bardzo żle zbudowana,widać,ze brak ręki dobrego trenera!

Nie można mieć pretensji do Gołębiewskiego,co on może?

Potrzebny trener,który potrafi walnąć pięscią,odsunąć kilku repów i doprowadzić do tego,że właściciel JEGO posłucha!

Czy to mógłby być Pasztun - b.wątpię! Wolałbym Staszka Czerczesowa,bo tylko on ma siłę przebicia... odpowiedz

sisi - 1 godzinę temu, *.chello.pl @stary kibic: Jaki Czerczesow? żeby ściągnąć Czerczesowa trzeba wydać kase,a Mioduch nie stać na kolejne wydatki.Dług klubu jest potężny,na Papszuna też go nie stać,więc próbuje wywołać zamieszanie na lini właściciel Rakowa-Papszun,a nóż pokłócą się,nastąpi rozwiązanie kontraktu i ten drugi przyjdzie do Legii i będzie pracował za niższą pensje.

My w tej lidze,z możliwościami finansowymi Mioducha już jesteśmy za kilkoma klubami i to się pogłębia.

Czekam na wywiad z Michniwiczem,długi wywiad,w którym opowie o pracy w Legii.Nigdy nie byłem za tym by wyciągać brudy z szatni i budynków klubowych,ale ten jeden raz chętnie bym o tym przeczytał.Myślę,że Michniewicz wiele rzeczy mógłby opowiedzieć.Widać że Mioduch ma zerowe pojecie o sporcie i kasowo też nie jest przygotowany by ciągnąć ten wózek,ale na swój sposób brnie dalej.Michniewicz mógłby w wywiadze uchylić rąbka tajemnicy,o co w tym wszystkim chodzi. odpowiedz

grzeziek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl PROSBA DO ZYLETY



Panowie. W imieniu swoim jako wieloletniego kibica Legii prosze o organizacje jakiegos protestu. Czas najwyzszy zareagowac na tą degrengoladę Legii odpowiedz

Benio - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Co robi jeszcze w Legii Hołownia Skibicki Pekhart Lopez Emreli nie wiem. Ciepiela ktòry ostatnio rozruszał mecz siedzi na ławie. Mamy najgorszą młodzież w lidze. Mioduski dzisiaj powinien Gołębiewski odejść. To trener który niedawno trenował młodzież. Nie da sobie rady nigdzie w seniorskiej piłce. To jeszcze nie dla niego. Piłkarzykom obciąć wypłaty do końca roku i nie żaden Dubaj tylko polskie gòry. Opamiętaj się chłopie. Co ty robisz. Legia była jest i będzie. Ty niestety nie. odpowiedz

Legia to My. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy Żyleta będzie w środę wspierać piłkarzy, trenerów i działaczy, podniosłą pieśnią:"Nie poddawaj się.."???? odpowiedz

Gargamel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legia to My.: zdecydowanie bo Legia to my i wyniki i podejście klubu nie ma znaczenia odpowiedz

Ves - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Gargamel: Gargamel skoro Ty tak mówisz to mi wytłumacz dlaczego kiedyś był bojkot a teraz go nie ma!? Wcześniej było tak samo nic się nie zmieniło pod tym względem!! Zagłębie przyjechało i nie było dopingu a stadion świecił pustkami. Wtedty też było Legia to My! Sensownie mi odpowiedź bo jestem bardzo ciekawy. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Komitet "powitalny" już dziś powinien czekać pod stadionem i przeprowadzić "pogadankę" wychowawczą ze wszystkimi jak leci.Kiedyś było to zrobione gdy Legia była chyba na 10 czy 12 miejscu i miała 9 punktów straty do strefy pucharowej,teraz nikogo nie rusza ostatnie miejsce w tabeli i walka już tylko o rozpaczliwe utrzymanie się w lidze. odpowiedz

WO(L)A - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Sebo(L): mnie się wydaję, że jest jakiś układ i dlatego jest spokój odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sebo(L): nawet na 8, po porażce z Lechem w 11 kolejce. To był sezon 17/18. Teraz kibice dostosowują się swoim poziomem i oczekiwaniami do piłkarzy. Smutne ale prawdziwe. odpowiedz

optymista - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Już widać plecy amiki!!!A nie!!!To rezerwy!!! odpowiedz

oli - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Koszmar trwa i trwał będzie, mamy kopaczy nie piłkarzy, mamy pana który nazywa się trenerem i nie za bardzo wie co tam robi. Bez taktyki,bez pomysłu od przypadku do przypadku ,błędy w każdym meczu takie same bez wyciągania wniosków a napastnik i to który by nie był nie strzeli gola nawet jeżeli będzie miał ustawioną piłkę na linii bramkowej. Już dawno wszyscy powinni kopać w drugiej drużynie a grać młodzi i chociaż wyniki byłyby wyższe to porażek tyle samo. odpowiedz

aaa - 1 godzinę temu, *.plus.pl to sa poprostu slabi pilkarze odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Forma się stabilizuje. Konsekwentnie na 0 z przodu odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jest świetnie. Wszyscy muszą się martwić, że spadną w tabeli a my nie. Mamy komfortową sytuację. Brawo Darek M. odpowiedz

Karol Gruta - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Z najemnikami nic sie nie wygra .Te barany nie wiedzia o co chodzi .Wsiad w pociąg

i porojrzdzaś po swowich krajach odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl mam obawy że Legia nie zdobędzie już punktu do końca rundy Gołębiowski nic w tej drużynie nie poprawił jak robili szkolne błędy tak robią i to wszyscy odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @bronek49: jakie obawy? To jest rzeczywistość. Legia skończy rundę jesienną na ostatnim miejscu.Aby jeszcze myśleć o utrzymaniu trzeba wymienić 3/4 składu,a kto to zrobi? Mioduski? Hahahaha odpowiedz

Wasija - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl To teraz z zagłębiem od pierwszej minuty nie poddawaj się uko.....

Oczywiście apel do gniazda więcej odwagi śpiewajmy cały mecz a będzie przelamanie









odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.55.149 @Wasija: No wlasnie to dziwne zachowanie kibicow kiedys byla akcja lisc jakies wizyty na treningu czy parkingu a teraz tylko " Legia grac kur..mac" albo " Nie poddawaj sie" od sluchania tego nie podawaj sie to sie juz rzygać chce. odpowiedz

RIkki - 1 godzinę temu, *.net.pl Wiem że Trener nic nie wskóra jak piłkarzyny nie chcą się przykładać do pracy i dają d.py na każdym froncie ale gdyby honor miał wziąłby manatki i spiepr.yłby z tego tonącego statku.Może po jego dymisji ktoś bo pewnie nie Loczek poszedłby po rozum do głowy i to wszystko rozegnał na cztery wiatry...



Gołąbku odleć bo się na maxa zbłaźnisz a chyba nie chcesz przejść do negatywnej historii odpowiedz

Janek - 1 godzinę temu, *.139.31 Statystycznie Legia zawsze lepsza od przeciwników. Posiadanie piłki, strzały na bramkę. Indywidualnych umiejętności też nie brak. Odpadły europejskie rozgrywki to będzie więcej czasu na ligę. Źle się u was dzieje, ale dźwigniecie się z dołka. Tylko trenejro niech wróci do korzeni i zrobi z nich wyrobników bez udziwnień, wiele nie trzeba na tę ogórkową ligę. odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.209.147 Postanowiłem że nie będę oglądał kolejnego wpie**olu i nie oglądałem. Teraz widzę, że dobrze zrobiłem. odpowiedz

piorek7 - 1 godzinę temu, *.107.244 przeciez mamy najlepszy sklad od dekady najszybszych pilkarzy w europie i najgorsze wyniki w polsce to tylko prezesa opowiadajacego bajki i dyrektora sportowego co za nic nie odpowiada ,2 monciwodow i trener bez charyzmy Brawo grajcie juniorami pokarza charakter chociaz a gorszych wynikow nie bedzie bo byc nie moga DNO odpowiedz

Legia Ochota - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dramat, tam jest jakieś drugie dno tej sytuacji, może premii nie dostali za LE, może z wypłatami im zalegają itp. Nie wierzę że w ciągu kilku miesięcy z niezłej drużyny ot tak stali się zespołem na poziomie 1 ligi... odpowiedz

sisi - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Legia Ochota: To możliwe.Czekam na wywiad z Michniwiczem,długi wywiad,w którym opowie o pracy w Legii.Nigdy nie byłem za tym by wyciągać brudy z szatni i budynków klubowych,ale ten jeden raz chętnie bym o tym przeczytał.Myślę,że wiele rzeczy mógłby opowiedzieć.Widać że Mioduch ma zerowe pojecie o sporcie i kasowo też nie jest przygotowany by ciągnąć ten wózek,ale w swój sposób brnie dalej.Michniewicz mógłby w wywiadze uchylić rąbka tajemnicy o co w tych wszystkim chodzi. odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Legia Ochota: Jakiej pierwszej to A klasa odpowiedz

Jani - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mioduski dawaj Ojrzyńskiego albo Vukovicia. Trzeba ratować co się da odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Nie strzela Pekhart,Emreli,Lopez to do pierwszego składu Włodarczyk,Kostorz i inny młodziak. odpowiedz

Diego - 1 godzinę temu, *.pulawy.pl Jeszcze tylko wpie.dol od Zagłębia i Radomiaka i zasłużone wakacje w Dubaju... ŻENADA odpowiedz

Diagnosta - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Po przeprowadzonych badaniach genetycznych okazało się, że w Legijnym DNA istnieje kod nonsensowny JZK. odpowiedz

Klemens - 1 godzinę temu, *.orange.pl Muszą się w poniedziałek spotkać i przeanalizować przebieg spotkania by wyeliminować błędy ... PS A tak na poważnie nie pamiętam Legii ostatniej w tabeli po 18 kolejce, a pierwszy raz na meczu byłem z ojcem 40 lat temu... odpowiedz

Eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Pamiętam że były takie sytuacje że beniaminek zdobywał mistrza, np. Leicester albo kiedyś Kaiserslautern, ale żeby mistrz kraju w kolejnym sezonie spadł to chyba nie było takiej akcji odpowiedz

zgredzik - 1 godzinę temu, *.141.20 @Eduardo:była Polonia Bytom odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Eduardo:

Mamy prezesa specjalistę w biciu tego typu Rekordów więc kto wie odpowiedz

MarioL - 48 minut temu, *.wanadoo.fr @Eduardo: chyba Górnik Zabrze. odpowiedz

xyze - 17 minut temu, *.autocom.pl Leicester nie było beniaminkiem jak zdobywali mistrza odpowiedz

Krzysztof - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niiiiigdy nie spadnie (L) ! odpowiedz

Larum - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale są jeszcze 2 dodatkowe mecze... ;-/ odpowiedz

Pavio - 1 godzinę temu, *.com.pl @Larum:2 zaległe porażki. odpowiedz

MaioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Czy na następny mecz tez będzie mobilizacja dzielnic i nie poddawaj się? odpowiedz

Adams - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie ma obrony, nie ma pomocy, nie ma napastników, nie ma trenera. Są porażające błędy, wstyd i żenada. odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W sumie to już przywykłem do porażek i powiem Wam szczerze że wisi mi już to czy się utrzymamy czy skończymy w pierwszej lidze. Dopóki ta kudłata, zakłamana szuja będzie właścicielem to nic się nie zmieni,będziemy pikować w dół lig. Ale jedno jest pocieszające, ostatnimi czasy można zarobić dobre pieniądze na porażkach Legii. Dziś stawiając stówkę wygrywałes 2 paczki. Jak nie szło w bukmacherce,to Legia to taki pewniak,do tego z takimi kursami,że idzie się obłowić. Jest przynajmniej jakiś pozytyw z tej sytuacji:-D odpowiedz

NsY - 1 godzinę temu, *.waw.pl Panie i Panowie, głowa do góry...wszak... odwrócić tabelę i jesteśmy na czele :) odpowiedz

xD - 1 godzinę temu, *.orange.pl Papszun błagam zostań w Rakowie bo ten pseudobiznes Miodka cię zniszczy. odpowiedz

Klemens - 1 godzinę temu, *.orange.pl Muszą się w poniedziałek spotkać i przeanalizować przebieg spotkania by wyeliminować błędy ... PS A tak na poważnie nie pamiętam Legii ostatniej w tabeli po 18 kolejce, a pierwszy raz na meczu byłem z ojcem 40 lat temu... odpowiedz

ble - 1 godzinę temu, *.mm.pl nie glupie te wyjazdy w 1 lidze beda Sosnowiec,Katowice,Lodz,Gdynia :) odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ble: Hehe,wielu wyjazdowców tak twierdzi :) To jedyny plus spadku z ekstraklasy. odpowiedz

Beka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chyba cały czas jestem w tym koszmarnym śnie. Kucharska pizda i pudel mnie w nim dręczą. Kucharski od małego był pizdą- w przedszkolu,w szkole, wszędzie i zawsze za nim chodził tatuś . odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.. Całą jedynkę wyj...ać do rezerw , moze zostawic Luqiego Wietesa Maika Boruca i Wlodara. Oczy krwawią od niecelnych podań, tyle strat błędów. Rafa powinien sie spakować i juz dzisiaj zasilić viktorie Zerzeñ. Gra bez pomysłu caly mecz , holowanie piłki i gra w szerz do dramat. Dwa rozne zamiast wrzucić moze peckhart cos ustrzeli to rozegrane do Boruca. Brak slow zeby opisać co sie tu odpier...la. Szkoda wiecej slow na ta padakę odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Mamy lidera.Zaczynam się obawiać żeby nie skończyło się czasami 4 liga,jak Miodek całkiem zniszczy i zadłuży ten klub. odpowiedz

fff - 1 godzinę temu, *.aster.pl to są już jaja jak balony, nie mogę w to uwierzyć.............. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 1 godzinę temu, *.71.221 Osobiscie jestem totalnie zalamany. Juz nie zaskoczony, nawet nie zszokowany. Ale totalnie, TOTALNI zalamany...

Co ten Rozczochraniec z Tapeciarzem zrobili z klubu. Popiol i zgliszcza...

Totalna zalamka. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mioduski won!!! odpowiedz

Miki55 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sytuacja znowu się powtarza aż do znudzenia. Znowu Legia traci bramkę na własne życzenie. To nie może być przypadek, za dużo tego. Ta ekipa chce spuścić Legię do drugiej ligi. Mają jakiś zatarg z Miodkiem, pewnie o jakieś premie i to jest ich szantaż. Chyba już najwyższy czas aby im spuścić wpie...ol. Oni nie wiedzą w jakim klubie grają, trzeba im to uświadomić. Nie mamy już nic do stracenia, nie ma już na co czekać. odpowiedz

Waco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Spadek zaczyna być realnym scenariuszem.. nawet przerwa nam nie pomoże, bo nie mamy trenera.. A jeżeli chodzi o zawodników, to oni są już tak psychicznie zje...ni, że ciężko będzie coś z tego zrobić. Pół albo 3/4 składu należałoby od razu wyje.. c, zaczynając od Ribeiro, Johanssona, Josue, Pekharta, Martinsa, Emreliego, Mladena, przeplacaony szrot do wyje... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pierwszy z trzech meczów "o zycie" przegrany w bardzo kiepskim stylu. Na dodatek nasi bezposredni rywale w walce o utrzymanie zaczynają punktować. Jesli w poniedziałek nie pojawi sie trener z doświadczeniem i charyzmą który może ugrać w pozostałych meczach sześć punktów, nasze szanse na utrzymanie w ekstraklasie będą tylko matematyczne.



Oczywiście zimą musi dojść do rewolucji w skladzie, takiej jaka miała miejsce dobrych kilka lat temu w krakowskiej Wiśle w czasie gdy do klubu wszedł Cupiał. Potrzeba co najmniej 6-ciu doświadczonych, świadomych trudnego celu zawodników gotowych do walki o utrzymanie. Bez tego Mioduski napisze nową, 1-szo ligową histrorię Legii. odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co Wy robicie ? Wy nasza Legie hanbicie.. Co Wy robicie? odpowiedz

Kiero - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co dziś powie trener o swoich GWIAZDACH ? odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kiero: też jestem ciekawy odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten sezon może jeszcze być fajny! Trzeba tylko zmienić priorytety. Walka o utrzymanie też wyzwala emocje i może być super! I żeby jeszcze do ostatniej kolejki wszystko było możliwe. I nie ma co im żałować tego Dubaju. Niech tam jadą odpowiedz

WZ1907AL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Życie..... Czasem lepiej wcześniej niż łudzić się do ostatniej kolejki odpowiedz

Radek - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com To nie koszmar ,tylko komedia już. ????????????????????????to nie wizja to vizir odpowiedz

What??? - 1 godzinę temu, *.virginm.net Było śmieszno, a jest straszno! odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mioduski zbudował klub na miarę swoją. Jest też obecny zespół tak gówniany jak on sam. Bez jaj, bez ambicji, bez talentu. Zespół zbudowany z patyków, gówna i mchu. Oparty na graczach którzy mieli problemy lub gwiazdorzyli w gównianych ligach. Żaden szanujący się trener tu już nie przyjdzie, żaden szanujący się piłkarz też tu grać nie będzie chciał. Im szybciej to je...ie, tym lepiej. Może ten kretyn to komuś odsprzeda i pójdzie w pi... Chciał zrobić na złość Leśniodorskiemu i zesrał się w gacie przy wszystkich, na oczach świadków i w blasku fleszy. Przy okazji umazał swoim gównem Klub, którego nigdy nie powinien być właścicielem. #miodekwypie@laj odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dear friends,

mamy przyjemność zaoferować w pakiecie top of the top na listach światowych: pana D.Mioduskiego i pana R. Kucharskiego.

Obaj prezentowani panowie to kocury. młodzi, zdolni, z wizją, skuteczni, cechujący się rzadko spotykaną umiejętnością pracy pod presją. Obaj mogą pochwalić się niespotykanymi w dotychczasowym miejscu pracy wynikami.

Według najnowszych notowań obaj menadżerowie warci są: 4 miliardy dolarów.

Ale...tylko u nas, możesz ich mieć za jedyne 4,99 pln.

Promocja ograniczona czasowo.



Jeśli chcesz zmienić sposób zarządzania swoim klubem, osiągnąć kosmiczne wyniki i wejść na najwyższy, galaktyczny poziom funkcjonowania klubu piłkarskiego, zadzwoń!



Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy maja litość, dobre serca i chcieli by, aby Legia Warszawa w ogóle przetrwała odpowiedz

Kasztan - 1 godzinę temu, *.com.pl Mioduski wooooooooon!!!!!!! odpowiedz

Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dość tej farsy odpowiedz

kyle - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do końca roku chyba nic nie ugrają. Spędzimy zimę na ostatnim miejscu w tabeli z 12 pkt. Żeby się spokojnie utrzymać w obecnym formacie rozgrywek potrzeba min 40 pkt. A to znaczy, że na wiosnę w 16 meczach trzeba będzie zdobyć 28 pkt, czyli 9 zwycięstw, jeden remis. Jak nie przyjdzie fachowiec w zimę, to spadamy z kretesem . odpowiedz

kosachicago - 1 godzinę temu, *.comcast.net to nie koszmar to nieudolnosc i skandal odpowiedz

borsi77 - 1 godzinę temu, *.net.pl Wychodzę z założenia że zrobiłem coś złego i to jest kara,proszę poprawić odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl no i co ostatnie miejsce czerwona lampka z tylu jak sie czujecie ???????????? Swieta bez smaku odpowiedz

Zois - 1 godzinę temu, *.chello.pl co sądzicie o tym wszystkim, panowie? odpowiedz

Śródmieście Płn. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wkłady do podkoszulek wypie...lać z Legii !!!

Mioduski grabarzem Legii !!! odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Z tą grą spadek jest wręcz już nie unikniony.Oglądam niekiedy mecze 1 Ligii na Polsat Sport i gra Legii przypomina co najwyżej drużyny ze środka tabeli tej klasy rozgrywkowej.Niestety nie ma co się dłużej oszukiwać. odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl Koszmar trwa tak jak trwa era prezesa. odpowiedz

Kibice - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Najbliższy mecz akcja pełny stadion. Wyraźmy solidarność z walecznymi zawodnikami.

pandarek musi zarabiać odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale mamy lidera od końca. To w sumie jakiś sukces panie pseudo prezesie. odpowiedz

Saimon Rypin - 1 godzinę temu, *.tktelekom.pl Jeszcze 2 porażki i święta. odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gdy zobaczyłem skład wyjściowy, to było pewne że żadnej bramki nie strzelą, a bardzo prawdopodobne że coś stracą. Już to pisałem ale powtórzę, ten klub na każdym poziomie obecnie to patologia. Obecny trener, który już poddał się po meczu z Mielcem, czego może wymagać od innych skoro sam nie ma przekonania że da się coś zrobić. Spadek z ligi staje się po tym meczu bardzo realny niestety. odpowiedz

Kokos - 1 godzinę temu, *.autocom.pl To jest niesamowite, że oni nawet nie potrafią zremisować. Takiej żenady za swojego życia jeszcze nie widziałem... ale ważne że najlepszy na świecie dyrektor sportowy zostaje wraz z najlepszym prezesem na świecie. odpowiedz

NsY - 1 godzinę temu, *.waw.pl Odwrócić tabelę i jesteśmy na czele :D

Mam taka teorię... jak nasz pudelek zobaczył, że na mistrza i puchary w tym roku już nie ma szans to jemu spadek do II ligi jest na rękę. Może w kontraktach tych paralityków są zapisy, że może ich wywalić bez płacenia jak spadną?? I koszta w II lidze mu spadną a liczy, że psim swędem dostaniemy się do LKE przez Puchar Polski... Wtedy żyć nie umierać... Koszty minimalne a zysk jakiś będzie... :) odpowiedz

HalfDead - 1 godzinę temu, *.aster.pl Długo jeszcze będziemy patrzyli na to co się dzieje z klubem? Jesteśmy na ostatnim miejscu!! Ostatnim!!!

A od dwóch miesięcy nie zatrudniono trenera. Wzięto człowieka, który nie poradził sobie w III lidze z rezerwami i oczekuje się od niego, że wyjdzie z największego kryzysu sportowego w ponad 100 letniej historii klubu. Na co czekacie? W środę znowu sobie poprzeklinamy na Żylecie? Super... odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Witaj I ligo!!!!!! odpowiedz

Legiooo Warszawaaaa - 2 godziny temu, *.prest.pl to co mobilizacja na następny mecz obowiązkowa i nie poddawaj sie ukochana ma,...

odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jeszcze dwa razy wpier... i urlop a potem Duuuubaj w nagrode. Parodia i dramat w jednym!!! odpowiedz

patataj - 2 godziny temu, *.51.149 Spokojnie, mamy jeszcze dwa zaległe mecze i raz-dwa wyjdziemy z dołka, a w drodze jest już cały wagon po brzegi wypełniony napadziorami z Uzbekistanu, tak więc strzelanie goli, to tylko kwestia czasu. odpowiedz

Jedziemy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie poddawaj się.....

Jejejejeje

Nanananana! odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl No jeszcze raz w plecy i wakacje w Dubaju dla wszystkich odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Zbycho(L): Nie raz tylko dwa razy odpowiedz

Robson - 2 godziny temu, *.petrus.pl To niesamowite że z meczu na mecz jest coraz gorzej,serce pęka.Straty na poziomie A klasy,pięknym podsumowaniem meczu była ta stracona bramka,mieliśmy rzut rożny,brak pomysłu piłka w tył,i w tył,strata,gol....wtf odpowiedz

Gość - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Robson: pierwszy rzut rożny wylądował po 5 podaniach u Boruca.... wyglądało to jak sabotaż.... odpowiedz

eri - 2 godziny temu, *.chello.pl Dramat... odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jesteśmy na pierwszym miejscu. Niech żyje prezes tysiąclecia oraz jego świta . Huraaaaaaaaa . A nie sorry to pierwsze miejsce od końca . Straciłem dzisiaj 2 godziny mojego życia patrząc na tą totalną amatorszczyznę. odpowiedz

Mr Martini - 2 godziny temu, *.plus.pl I gdzie jest ten nasz król Artur? Co on daje Legii? Nic. Z nim, czy bez niego, i tak łomot. odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mr Martini: Daje to, że było 1:0 a nie 4:0. odpowiedz

sisi - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mr Martini: Z młodym w bramce byłoby 3:0 dla Wisły Płock,niby też porażka, ale to właśnie wtedy,byłby łomot,a dziś kolejna porażka i tyle.Ta runda jest stracona i to wiadomo od dawna,jak w ostatnich dwóch meczach tej rundy ugramy 1 lub 2 pkt to będzie sukces.Po prostu w zime trzeba przeprowadzić radykalne zmiany,tzn połowe graczy wyrzucić z drużyny,ściągnąć więcej Polaków,zmienić też mentalność tych co zostaną i oczywiście zmienić trenera. odpowiedz

Lechu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl T. Nie kibicuję Legii, le to jakiś dramat. odpowiedz

AliMario - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Kiedy widziałem latem co się dzieje z kolejnymi decyzjami Prezesa i reszty, obawiałem się że skończą sezon w środku tabeli....będzie możliwe by spadku do 1 ligi a wtedy będzie jeszcze trudniej....nie będzie kasy a 1 liga jest trudniejsza od Ekstraklapy, więc zniszczył nasz klub jeden pier.....by nieudacznik j odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak juz nawet komentatorzy się nabijają z Legii to o czymś świadczy... Piłkarze, trenerzy, działacze i właściciel zrobili z naszego ukochanego klubu pośmiewisko na cały kraj...żal patrzeć, ciężko mieć nadzieję na zmianę na lepsze. Kolejne niedzielne popołudnie zeebane... odpowiedz

Piotr79 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A może by tak Legia 2 zastąpiła te zbieraninę bezambicjonalnych grajków?

Nie mogę tego scierpiec co się dzieje.... odpowiedz

Afro - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Piotr79: trener jest z Legii II... odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Co tacy ludzie jak Hołownia robią w Legii pytam odpowiedz

Beka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Tym: dokładnie, albo Lopez czy skibicki .Miszta dac do środka pola za skibickiego. odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Tym: to co Boruc tylka za drobne pieniądze. odpowiedz

Rafał(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl Wierzyłem, już nie wierzę. odpowiedz

123 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Loczek wypad odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.oktv.se Zdecydowal jeden blad.;-) odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ważne aby był pełny stadion i cały mecz „ nie poddawaj się” odpowiedz

Henryk R. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobrze jest.

Forma ustabilizowana, regularność i powtarzalność są w sporcie najważniejsze !

Chyba należą się podwyżki, premie, bonusy :) odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Żeby w tak szybkim czasie zniszczyć klub. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @MarioL: szybko? 5 lat mu to zajęło odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Niechaj mądrzy i kumaci spojrzą, niech wysluchają: zaprawdę powiadam Wam: Biada, Biada i po trzykroć Biada. odpowiedz

Dyk - 2 godziny temu, *.centertel.pl I będzie trwał dopóki my kibice będzie na to przyzwalać tym sabotażystom. Pusty stadion i rozmowy wychowawcz. odpowiedz

obiektywny i (L)ojalny - 2 godziny temu, *.plus.net kolejny fenomenalny mecz najemników Mioduskiego. Odwróc tabelę Legia na czele odpowiedz

Bolek - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl Jak już niejednokrotnie pisałem jest to spadek kontrolowany odpowiedz

Sarcastico. - 2 godziny temu, *.orange.pl Idziemy na dno... odpowiedz

kuba83urs - 2 godziny temu, *.chello.pl zastanawia mnie, czy Rafa Lopes poradzilby sobie w jakiejkolwiek druzynie 1. ligi. nie wiem, co widzieli w nim wlodarze Cracovii, ale finalnie przeprowadzili swietny transfer. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net No i hooy… Weekend jak co tydzień… Qur.va kiedy ten koszmar się skończy?! odpowiedz

Paź Króla Woli - 2 godziny temu, *.autocom.pl Nie no czemu od razu koszmar? Zdecydowal jeden blad... odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.orange.pl Wiemy wiemy to ich wina. odpowiedz

HR - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie nie trafiają specjalnie, to widać. Trzeba by sprawdzić u bukmachera, odpowiedz

Tom - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Żenada odpowiedz

Robert - 2 godziny temu, *.centertel.pl Redakcjo- wyrównaliśmy rekord porażek w jednym sezonie? 1991/1992. odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Myślą już o ciężkie pracy na obozie w Dubaju odpowiedz

12 kufli - 2 godziny temu, *.orange.pl 20 grudnia proponuję aby piłkarze spotkali się z kibicami. niech staną na murawie na Ł3 i się wytłumaczą z tej parodii która odpier@lają.

a gdyby mieli odrobinę honoru to sami z siebie zrezygnowaliby z ostatnich wypłat na rzecz np. jakiegoś domu dziecka. odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl O co tam chodzi to nie wiem wkłady do koszulek zapomniały jak się w piłkę gra czy jak bo kopia się po czołach coraz więc widać jak tylko gestykulują iachaja tymi lapami i wogole.

Czy oni to celowo robią czy co?

Zal to oglądać leje ich każdy jak chce..

odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.orange.pl Mioduski widać postęp w grze. Możesz być z siebie dumny. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Oglądam od czasu do czasu na Polsat Sport mecze 1 Ligii i na dziś niestety nie ma co się oszukiwać,Legia prezentuje poziom środka tabeli tej klasy rozgrywkowej.Dno już dawno zostało osiągnięte.Będzie spadek. Mioduski co Ty zrobiłeś z Legii?! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Dziwi was ten wynik? W środę znowu muszą grać przecież oni są wyczerpani, może uda się zrobić remis z Zagłębiem a potem w płytę od Radomiaka. Nie żal mi gośći bez ambicji co biorą za taką gre 40 k na tydzień. Wole się z synem pobawić.. żal mi tylko fanów Legia to My !!!!!

odpowiedz

Niedowiar - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Dedi: z radomiakiem ro mecz przyjaźni więc warchoły się podłożą odpowiedz

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Niedowiar : I właśnie tą wypowiedzią sam się określiłeś. Brawo odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl Niestety to nie koszmar, tylko realia, klub zmierza do upadku odpowiedz

Radom - 2 godziny temu, *.centertel.pl Do roboty odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ktoś robi nam Schalke Bis.... Tam też po przerwie zimowej nic się nie zmieniało, spadli do drugiej Bundesligi i nawet tam nie są w czubie.. w 2011 grali w półfinale ligi mistrzów.. ewidentna blokada w głowach.

Słabsze kluby jak są w strefach spadkowych to czasami są najtrudniejszymi rywalami w lidze, starają się utrzymać za wszelką cenę . Takie firmy jak Schalke i Legia nie są do tego przyzwyczajone i poprostu psycha siada. Nie wierzę że zespół który grał jak równy z równym na początku sezonu z Dinamo Zagrzeb czy Slavią , pokonał Leicester , wygrał dość łatwo z Bodo Glimt które notabene jest w 1/16 LK a Legia gdzie.... Nie wierzę że nagle klub taki jak Legia gra na poziomie 3 ligi Rumunii... Bo tak to wygląda...

LOPEZ DZIŚ PODAŁ PIŁKE DO RYWALA PO KTÓRYM POSZŁA KONTRA, ZE SPARTAKIEM TO SAMO NAWROCKI, PIŁKI KOPANE PRZY UDERZENIACH Z DALEKA ZUPEŁNIE BEZ SIŁY BRAMKARZ JE SOBIĘ ŁAPIE JAK CHCE.

41 LETNI IBR POSYŁA BOMBY Z DALEKA..... odpowiedz

telewizorowy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W Płocku, na boisku, stoją w złym miejscu słupy od monitoringu. Jakże mi to przeszkadzało w oglądaniu tego widowiska. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @telewizorowy: tam było 11 słupów więcej... odpowiedz

Diagnosta - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @telewizorowy: Mi również to przeszkadzało, te białe kamery powodowały u mnie wrażenie że zawodnik leży na murawie. odpowiedz

JACO - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Myślę,że info o Papszunie to ściema żeby uspokoić kibiców,a nie będzie żadnego Papszuna.Klub idzie w kierunku całkowitego upadku odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. Trener stulecia…prezes stulecia…dyrektor sportowy stulecia…ku...a a wyników brak???? odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Czarny76: Jak brak wyników? Wynik też stulecia! odpowiedz

asd - 2 godziny temu, *.pognet.pl niezłe wrzutki z rożnych odpowiedz

HOL - 2 godziny temu, *.virginm.net Czas na liście. Mioduski pietwszy. odpowiedz

Wladek - 2 godziny temu, *.net.pl Cudowne zakończenie weekendu. odpowiedz

KA(L)i - 2 godziny temu, *.inetia.pl KUdlaty won zabierz ten szrot i Lysego matola co tym dowodzi i wypad odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.plus.pl Takiego zjazdu "poziomu" w ciągu 2-3 miesięcy, to nie widziano jeszcze nigdzie w piłkarskim świecie! :-D To jest totalny ewenement. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Rozwalić ten burdel, dziwki pogonić, a Alfonsa deportować. odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl A teraz amatorzy skakać do Wisły i wpław pod prąd z...lać do Warszawy ! Amatorzy k...a nie piłkarze. Kiedy zostaną zmniejszone ich pensje ? Na które zwyczajnie nie zasługują . odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Każdemu od góry do dołu wlepilem

Jedynkę

Golebiewski co powiesz

Co wymyślisz trutniu odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Do utrzymania całkiem sporo brakuje. To nie będzie łatwa wiosna. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl przegraliscie wszystko przegraliscie Nas waszych kibicow

WSTYD odpowiedz

L fire - 2 godziny temu, *.net.pl Dno osiągnięte11 odpowiedz

PanTrener - 2 godziny temu, *.chello.pl loczek pewnie nie gorzej by ustawil legie jak Gołębiewski, trener z zerowym doswiadczeniem i jakościa na poziomie 4 ligi, nic nie zmienia od 10 meczów, a tylko glupiec nic nie zmieniajac liczy na to ze cos sie zmieni odpowiedz

adek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Odwróć tabelę, Legiunia będzie na czele ...

Szkoda słów, zaorać i zacząć od nowa budowę klubu... odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.250 jeszcze tylko wpie...ol od termalici - i komplet upokorzen. brawo prezes. brawo druzyna. brawo !! odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brak słów!!! odpowiedz

Reader - 2 godziny temu, *.chello.pl i co panowie o tym sądzicie - tak na trzeźwo jak się da w ogóle odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.