Emreli: Mogę tylko przeprosić

Niedziela, 12 grudnia 2021 r. 19:00 Wiśnia, źródło: Legia.com

- Trudno cokolwiek teraz powiedzieć. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz w historii Legii, pierwszy raz w ciągu karier wielu z nas. Przegraliśmy zbyt wiele meczów, nie pamiętam kiedy miałem taką serię. Walczyliśmy, ale to nic nie dało. Nie wiem, co jest przyczyną. Jeśli ktoś mówi, że nie walczymy, nie zgadzam się z tym - powiedział po meczu z Wisłą Mahir Emreli.



- Jeśli piłka nie wpada do bramki z dwóch metrów, co możesz powiedzieć na ten temat. Nie musisz być topowym zawodnikiem, by wykorzystać taką sytuację, jaką ja miałem. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Mogę tylko przeprosić. Wiem, że przeprosiny są teraz niczym dla naszych kibiców. Mamy dwa mecze do końca roku, musimy być skoncentrowani i wygrać. Jeszcze raz przepraszam wszystkich.