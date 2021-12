Oceny legionistów za mecz z Wisłą Płock

Żaden zawodnik Legii nie uzyskał pozytywnej oceny za mecz z Wisłą Płock. Najwyżej oceniliście występ Artura Boruca - 2,9 w skali 1-6, a najniżej Rafaela Lopesa - 1,4. W sumie oceniało 1100 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,8. Boruc 2,9 Slisz 2,3 Yuri Ribeiro 2,0 Josue 2,0 Luquinhas 2,0 Nawrocki 1,9 Johansson 1,8 Andre Martins 1,8 Włodarczyk 1,7 Hołownia 1,6 Muci 1,6 Skibicki 1,5 Emreli 1,5 Pekhart 1,5 Rafael Lopes 1,4

Darek - 52 minuty temu, *.chello.pl Skibickiemu jak minie status młodzieżowca to ciężko mu będzie się załapać do pierwszego składu Wigier Suwałki.

Skończy gamoń w najlepszym wypadku w Pogoni Siedlce. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl buruc za wysoko, co w bramkę to wpuszcza! odpowiedz

Hladka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Lopes to dno. Nigdy do L się nie nadawał. Hołownia , Skibicki to samo. Włodar za tą 200 % .... szkoda gadać, geny po ojcu ... drewno. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl dajcie linka do newsa kto dostał w autokarze vpie...ol, bo plotki powstają, a tak ktoś się powoła na źródło od jakiegoś dziennikarzyny czy kogoś innego co coś spłodził w necie odpowiedz

