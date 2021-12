Kara za mecz z Napoli

Komentarze (5)

Greg - 11 minut temu, *.tpnet.pl V kolumna na Legii ma się bardzo dobrze . I niestety ciągnie ten klub w dół...... odpowiedz

ajg - 21 minut temu, *.chello.pl Gdyby tak podliczyć wszystkie kary,to chyba starczyłoby na dobrego piarza z górnej półki!!! odpowiedz

grzeziek - 55 minut temu, *.centertel.pl No to jeszcze kars xa leicester i za Spartak odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl No z tym prezesem to następne puchary będą za 10 lat tak że spoko odpowiedz

bronek49 - 27 minut temu, *.chello.pl @Jano: ta kara będzie obowiązywała i za 10 lat czy 20 odpowiedz

