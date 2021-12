Gołębiewski zrezygnował z prowadzenia Legii

Komentarze (96)

Dedi - 1 minutę temu, *.plus.pl VUKOVIC BACK ! VUKO NA TRENERA DNA LEGII, RADOVIC NA ASYSTENTA I NOWY ZACIĄG CHORWACKICH GRAJKÓW JAK ANTOLIC CZY VESO BO ONI CHOCIAŻ WALCZYLI O KAŻDĄ PIŁĘ! KONIEC Z PORTUGALCZYKAMI I MARTINSAMI. VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO VUKO odpowiedz

Eduardo - 1 minutę temu, *.toneticgroup.pl Współczuję typowi. Kibic Legii a wsadzili go na minę. Mam nadzieję że zostanie w strukturach klubu. odpowiedz

Atmosferić - 2 minuty temu, *.orange.pl mioduski niech trenuje - w końcu on na wszystkim zna się najlepiej. odpowiedz

kuman - 3 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl i ma rację pracować z takimi durniami oraz z takim prezesem to koszmar, Papszun nie daj się zrolować mioduskiemu odpowiedz

norman1234 - 4 minuty temu, *.tpnet.pl Kolejny trener zniszczony przez Mioduskiego. odpowiedz

Marcelo - 5 minut temu, *.plus.pl Ciekawe ile procent przypisze mu prezes. odpowiedz

Adrenalina - 5 minut temu, *.net.pl Według pewnego źródła, najpoważniejszym kandydatem jest Przemysław Małecki. Były asystent Michniewicza miałby poprowadzić Legię w rundzie wiosennej.



Jaja na boczku ... odpowiedz

Pawciu - 5 minut temu, *.play-internet.pl Szacunek za honor i odpowiedzialnosc. To nie wina trenera tylko Prezesa i Kucharskiego odpowiedz

Koko123zambrów - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Stanisław Anioł na trenera przynajmniej zapanowałby porządek jak na ul. Alternatywy 4 odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 10 minut temu, *.plus.pl Przecież i tak wiadomo że Mioduski ma już faworyta ,,Papszun od pierwszego wejrzenia" ,,Mioduski szuka Papszuna" ,,M jak Marek(Papszun)" odpowiedz

j24 - 11 minut temu, *.209.148 Jedyne honorowe wyjście i za to szacunek. Ja tylko czekam, aż ktoś wreszcie puści parę, co się naprawdę dzieje za zamkniętymi drzwiami klubu/szatni na Ł3. Nie wierzę w wyłącznie sportowe przyczyny obecnego stanu rzeczy.

I myślę że do wiosny się doczekam... odpowiedz

kalosz - 11 minut temu, *.mm.pl ...a tu wszystkich prezes zaskoczy i zatrudni Brzeczka albo Stokowca:) odpowiedz

Ram - 12 minut temu, *.vectranet.pl Rzadko spotykana sytuacja żeby trener sam zrezygnował z kasy w imię dobra klubu.Mega szacunek odpowiedz

Maniek - 12 minut temu, *.centertel.pl Czyli pamiętaj Kudłaty. Jutro o 8.00 rano, zaczynasz rozgrzewką ze swoimi piłkarzami, potem zajęcia z piłką i siłownia. Tylko ich nie zajedź na pierwszym treningu bo będziesz musiał wystawić juniorów z drugiego składu. odpowiedz

Mrok - 13 minut temu, *.chello.pl No, to z godnych zaufania prezesa na to stanowisko została tylko Anna Mioduska odpowiedz

Fan B - 13 minut temu, *.orange.pl Marek szacunek Ci się należy!

Reszta won!!! odpowiedz

kalosz - 14 minut temu, *.mm.pl swego czasu w cracovi Probierz tez sie podawał do dymisji i mowil,ze odchodzi...ostatecznie zostal...po czym został zwolniony... odpowiedz

Łuki - 14 minut temu, *.plus.pl Myślę że trenerem powinien zostać Mioduski. Jest to najlepszy kandydat. Idealnie wpisuje się w filozofię klubu. Ma takie samo spojrzenie na wszystko jak właściciel i prezes. Ma swoje zdanie i chce tego samego co właściciel. Przy potencjale tego zespołu będzie umiał wznieść go na wyżyny. Zna się na tym doskonale w końcu już dosyć długo ogląda mecze i wie na czym to polega. To będzie idealny trener na lata. Ps. A asystentem najuczcziwszy dyrektor sportowy Kucharski. odpowiedz

Atmosferić - 14 minut temu, *.orange.pl Chociaż 1 me honor. Mioduski go nie będzie miał. odpowiedz

Adrenalina - 15 minut temu, *.net.pl Znaleźli kozła ofiarnego facet wie że jest w klubie wielki smród , podjął walkę umoczył i nabrał wody w usta bo nie ma nie chce umoczyć na cacy . Sądzę że podłoże jest inne sprawa bardziej poważna a zapewne chodzi o pieniądze , których nie ma w kasie a pewnie Miodek-Smrodek na obiecywał a nie wypłacił . Płacą trzem byłym trenerom V , RSP i M to niech ta trójca wraca i ratuje L jak ją upokorzyła... odpowiedz

Rafal - 9 minut temu, *.play-internet.pl @Adrenalina: Co do V nie zgodze sie z Toba.

odpowiedz

Hiszpan - 15 minut temu, *.telnaptelecom.pl Jedyny plus to potwierdzenie że jednak nie można być amatorem żeby być dobrym trenerem. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 15 minut temu, *.55.238 Co się dzieje w tym klubie to przerasta ludzkie pojęcie, partanina i brak kompetencji odpowiedz

Manuela za Mięciela - 17 minut temu, *.plus.pl Trenerem będzie Yyrek i to bedzie kosmiczna nominacja odpowiedz

Sarcastico. - 17 minut temu, *.orange.pl Szacun. Pokazał jaja. Starał się ale był po prostu za słaby. J***** mioduskiego. odpowiedz

Sebo(L) - 17 minut temu, *.enta.net Widać chłopina nie wytrzymał presji i nie ma co się dziwić. Dobrze zrobił niech sobie wraca do 3ciej ligi. Został wrzucony na głęboką wodę i sobie nie poradził. Wyj pseudo grajków, dyrektora i najlepiej loczka. Chyba że robi biznes na przegranych? Stasiek, Ojrzynski chyba że Papszun przyjdzie. Sami przegrywają mecze takie podania do przeciwnika to prezenty. Wstyd i hańba. Legia to My nie piłkarze i działacze. odpowiedz

Arrci - 17 minut temu, *.vectranet.pl Brawo Panie nie dawaj się w manipulować pudlowi, Nawet tu budda nie pomoże odpowiedz

URSUS - 18 minut temu, *.vectranet.pl GRAJA U BUKA i tyle w temacie postawili pijaczki pilkarzyki ze spuszcza nas na dol tabeli

odpowiedz

:) - 19 minut temu, *.plus.pl Kto teraz będzie trenerem Gulczas a jak myślisz? odpowiedz

(L) - 19 minut temu, *.icpnet.pl Piechniczek podobno był godzine temu widziany na łazienkowskiej odpowiedz

Zgred - 6 minut temu, *.02.net @(L): chyba po choinkę odpowiedz

Kuchy King - 19 minut temu, *.vectranet.pl Nadszedł czas na Ojrzyńskiego! odpowiedz

sisi - 13 minut temu, *.chello.pl @Kuchy King: chyba najtańsza opcja i najbardziej realne rozwiązanie na te trudne czasy,ani Papszun ,ani Czerczesow tu nie przyjdą,z kilku powodów.Pierwszy i główny powód to nasz "dobrodziej" i właściciel w jednej osobie. odpowiedz

Arek - 19 minut temu, *.tpnet.pl No cóż, starał się jak mógł, a że mógł nie wiele, to i zrezygnował. Został rzucony na minę. Teraz niech ku...y dzwonią do Vuko, albo Ojrzyńskiego. Chociaż ja mam duże wątpliwości, czy ktoś w ogóle jest w stanie uprzątnąć tą stajnię augiasza. odpowiedz

Mk - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Przynajmniej honorowo sie zachowal. I tak Pudel by go wywalil i jeszcze obarczyl wina. A tak zaoszczedzil sobie upokorzenia i dal wladzom klubu wolna reke. Dzieki za probe ratowania Legii. odpowiedz

(L)ukasz - 19 minut temu, *.vectranet.pl No to teraz Kucharski dawaj nowego trenera, bo za trzy dni kolejny mecz. odpowiedz

Jerzy - 19 minut temu, *.ap-media.pl Pa facet honor i jaja. Który trener w polskiej lidze sam zrezygnował ? odpowiedz

syrenka - 20 minut temu, *.orange.pl Boże, co za czasy! Pozdrowienia z Konina! odpowiedz

Salvador GCW - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Pierwsze szczury uciekają z tonącego statku. Szczerze współczuję trenerowi rezerw że Pan prezesina na minę go wje...ł. Pudel frajerze miej jaja przyznaj się do błędu. Podaj prawdziwe liczby ile już wydaleś na trenerów i ich sztaby i najlepiej jak najprędzej podaj się do dymisji. Zrezygnuj dla dobra Mojego Ukochanego Klubu!!! odpowiedz

stara szkoła - 21 minut temu, *.chello.pl To był kolejny trener na lata? odpowiedz

#MioduskiOut - 23 minuty temu, *.chello.pl Powinien był to zrobić wcześniej odpowiedz

Horseman - 24 minuty temu, *.chello.pl może Doleżala od skoków powinni wziąć odpowiedz

Trener Bramkarzy - 25 minut temu, *.play-internet.pl Nie nadawałeś się od początku won................Może teraz swój talent pokaże nam Pan Kucharski i Mioduski... a może ukraińska sprzataczka Swietlana nas poprowadzi... odpowiedz

nie poddawaj sie - 25 minut temu, *.quicknet.eu michał probierz is coming odpowiedz

stara szkoła - 16 minut temu, *.chello.pl @nie poddawaj sie: Tylko nie ten filozof,który ma specyficzną nawijke i mógłby dyskutować o Polskiej piłce godzinami.Na wiele lat pracy w jagielonii i cracovii wygrał puchar Polski,z całym szacunkiem,ale Legii potrzebny jest gość,który mało mówi,a dużo działa ! a nie na odwrót. odpowiedz

Ig - 25 minut temu, *.vodafone.cz Problemem Legii nie jest trener, tylko nadtrener. odpowiedz

stara szkoła - 26 minut temu, *.chello.pl Dawać na trenera Edzia Lorensa ! odpowiedz

Sebo(L) - 26 minut temu, *.master.pl Nareszcie! Teraz najlepszy,najwspanialszy directeur de sportes zostanie head coach! UUUUUUUURAAAAA!!! odpowiedz

Artek - 26 minut temu, *.vectranet.pl Dobrze zrobił bo by tylko popsul sobie CV z takimi grajkami i zarządem wystawić U 18 i będzie przynajmniej środek tabeli a pudel niech sam do Dubaju leci i niech zabierze sobie zarząd to będzie kto miał mu jajca snarowac WON WON WON odpowiedz

ANTYBERG - 27 minut temu, *.orange.pl Zobaczył, że korporacja tonie więc się zwalnia- słuszna decyzja! odpowiedz

Fraszka - 27 minut temu, *.chello.pl Bo na miodka nie ma bata zaraz przyjdzie trener na lata. odpowiedz

Kibolek - 28 minut temu, *.telefonica.de MIODUSKI WON Z LEGII odpowiedz

Buba - 28 minut temu, *.vectranet.pl To nie jest jego wina.Jeżeli to jest prawda,że zrezygnował to zachował się w tym momencie uczciwie i przyzwoicie-to trzeba przyznać odpowiedz

K(L)AKIER - 20 minut temu, *.inetia.pl @Buba : dokładnie, wrąbali go do takiego szamba, Mioduski będzie mówił że to jego wina ., jak to ma w zwyczaju wszystkich krytykować. odpowiedz

dino - 28 minut temu, *.vtelecom.pl Brawo Pudel to nie twoja wina odpowiedz

(L) - 29 minut temu, *.icpnet.pl Powinno byc Golebowski pierwszy uciekł z Titanica...czyli nie jest taki glupi odpowiedz

KibicL - 31 minut temu, *.vectranet.pl Dobrze zorientowani mówią, że teraz trenerem zostanie Marta Linkiewicz albo któraś z sióstr Godlewskich. Lepiej nie będzie ale przynajmniej możliwości mobilizacyjne wszystkie panie mają zdecydowanie większe od trenera. odpowiedz

dino - 21 minut temu, *.vtelecom.pl @KibicL:

co najważniejsze dla prezesa mają swoje zdanie które zgadza się z jego zdaniem odpowiedz

Obiektywny - 32 minuty temu, *.169.170 Nikt o zdrowych zmysłach tego gówna prowadzić nie będzie. Ale spokojnie odbudujecie się w I lidze odpowiedz

Piotr - 33 minuty temu, *.net.pl Allleluja!! Pudel na trenera!!! odpowiedz

stop segregacji! - 33 minuty temu, *.orange.pl Wcale się nie dziwie, panie Mioduski może Twój pupilek Kucharski będzię dobrym trenerem?! odpowiedz

Petterson - 34 minuty temu, *.chello.pl myślał że poradzi a skończył jak Gwardia Warszawa odpowiedz

dino - 35 minut temu, *.vtelecom.pl Zaraz Pudel wyda oświadczenie ze w 90% to wina Gołębiewskiego odpowiedz

Kibic - 36 minut temu, *.net.pl Dziękuję Panie Gołębiewski, próbował Pan, ale na tych piłkarzyków trzeba bata. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 36 minut temu, *.com.pl Jakby to chodziło o dobro Klubu i o 6 pkt w 2 meczach to jeszcze dziś powinien zostać zatrudniony strażak Ojrzyński,tylko niestety preziowi nie po drodze z charakterem pana Leszka a wiadomo ze dla kudłatego najważniejszy jest on sam a nie to żeby Legia zdobyła te 6 pkt które są na wagę złota teraz. odpowiedz

Bln - 31 minut temu, *.orange.pl @Wolska dla Wolaków:

Pudlowi z żadnym trenerem co ma swoje zdanie (charakterek) nie będzie po drodze odpowiedz

Hiszpan - 36 minut temu, *.telnaptelecom.pl Jego średnią na mecz ze 100 lat nie będzie pobita. odpowiedz

Wolfik - 33 minuty temu, *.mm.pl @Hiszpan: No, ja nie byłbym tego taki pewny..... odpowiedz

(L) - 24 minuty temu, *.plus.pl @Wolfik:

Dokładnie





Mioduski won Legii !!!



WON !!!! odpowiedz

skrzat - 36 minut temu, *.centertel.pl Szkoda ze Szopen nie wie co to honor.Niech się zlituje i wystawi klub na sprzedaż bo to po prostu nie ma sensu.Ale wątpię żeby ktokolwiek nas kupił...Ku...a płakać się chce patrząc na tabele...boli boli boli..... odpowiedz

bronek49 - 37 minut temu, *.chello.pl szkoda człowieka myślał że wyciągnie Legie z tego wielkiego doła ale nie dał rady tam musi być coś poważnego to już tylko włąsciciel musi kategorycznie zareagować łacznie z wyrzuceniem niektórych drewniaków odpowiedz

Reader - 38 minut temu, *.chello.pl panie Marku, dziękuję za Puchar Polski - że jesteśmy jeszcze w grze odpowiedz

abc - 7 minut temu, *.chello.pl @Reader:dokładnie!! odpowiedz

petarda - 38 minut temu, *.tpnet.pl Nie lepiej byłoby zatrudnić Czerczesowa już teraz niż czekać na trenera Rakowa ,nie poradzi sobie.

odpowiedz

Misio - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Jak profesjonalny piłkarz może grać przeciwko klubowi od którego bierze pieniadze ? odpowiedz

M@c - 40 minut temu, *.chello.pl Weźcie woźnego na trenera... mimo szczerych chęci z gówna się bata nie ukręci.. Nie pomoże żaden trener przy tych gówno wartych Portugalczykach z poziomem gry a-klasy. odpowiedz

word!up - 41 minut temu, *.inetia.pl Tylko debil może mieć pretensje do niego . Do tego dziadostwa nie przyjdzie żaden szanujący się trener. Jeśli już to taki sam gamoń jak te dziewczyny z szatni . Jak to było ? Nie poddawaj się .......... hahahahahaha. odpowiedz

Daszka - 41 minut temu, *.chello.pl Gdyby tak jeszcze miodowy poszedł w jego ślady, to nadchodzące święta nie musiałyby się jawić tak smętnie...

Brawo za męską decyzję, tym cenniejszą, że resztę miodowej świty na nią po prostu nie stać! odpowiedz

cym - 41 minut temu, *.plus.pl Można się śmiać i gonić miodulskiego ale on nasciagał do legii najlepszy szrot. Problem jest w tym, że w tej drużynie niema zaangażowania, grają jak na treningach odpowiedz

powiś(L)e - 42 minuty temu, *.160.25 Kiedy rusza Mioduska ruletka z trenerami tymczasowymi ? odpowiedz

Wolfik - 43 minuty temu, *.mm.pl Ruch z zatrudnieniem p.Gołebiowskiego pokazywał, że Mioduski i Zarząd nie mają żadnego pomysłu na zarzadzanie kryzysem który dopadł zespół. Stracono tylko czas i potencjalne punkty, które w ostatecznym rozrachunku mogą oznaczac spadek z nejwyższej klasy rozrywkowej.



Odejście Gołębiowskiego jest nie tyle spóźnione. Jego zatrudnienie w ogóle nie powinno miec miejsca w sytuacji w jakiej był juz zespół. odpowiedz

Szpic - 30 minut temu, *.chello.pl @Wolfik: Całkowita zgoda. Pytanie brzmi po co zwalniano Michniewicza (któremu i tak trzeba płacić) mającego jednak jakieś doświadczenie bez posiadania wariantu awaryjnego w postaci ewentualnego odpowiedniego zmiennika. To dobitnie świadczy o stopniu degrengolady w jakim klub się znajduje, jednak głównie z winy zarzádu. odpowiedz

Po(L)ubiony - 26 minut temu, *.aster.pl @Wolfik: Legia w takim stanie, nie wygra już ani jednego meczu w lidze. Jeśli Mioduskiego za coś nie zamkną, nie widzę szans dla klubu. On jest w takim samym stanie, jak Hitler po zamachu. Teraz to będzie tylko walka o uniknięcie upokorzenia. odpowiedz

Ja - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Cokolwiek by nie powiedzieć, szacunek dla Pana Marka. Jak widać, jedna z niewielu osób w klubie, która ma jakikolwiek honor. Nie wyszło, zadanie go przerosło, więc bierze na siebie konsekwencje. Powodzenia w dalszej karierze, Panie trenerze, być może jeszcze się gdzieś uda dorwac jakąś fuchę, nawet jeśli ma być to w 3 lidze. Pudel, bierz przykład. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 44 minuty temu, *.plus.pl Michniewicz albo Vukovic? odpowiedz

skrzat - 44 minuty temu, *.centertel.pl Małysz na trenera.Szopen będzie tani biez go... odpowiedz

Marcinek 31 - 45 minut temu, *.plus.pl Nie da się wygrać meczu nawet z Guardiola i Mourinho za trenera jak się ma pilarzy nie zainteresowanych gra w piłkę szkoda mi Pana Marka odpowiedz

:) - 45 minut temu, *.plus.pl Mioduski trenerem kucharski asystentem albo niech prowadzą w duecie jak kopa- Białas kiedyś. odpowiedz

piotrek9mln - 47 minut temu, *.tpnet.pl I dobrze! Wszystkie psy są wieszane na nim, a tak naprawdę jest tylko marionetką! Powodzenia w dalszej karierze trenerskiej z daleka od tego burdelu!!! odpowiedz

Rafix - 48 minut temu, *.chello.pl Manuela na trenera, Manuela na trenera !!! odpowiedz

MarcinoRST - 50 minut temu, *.jmdi.pl Spokojnie. Radek Kucharski już działa, od jutra nowy trener, z okręgówki, ale podobno ma warsztat, dobrze mówi po polsku, jest posłuszny. odpowiedz

Miodek WON - 51 minut temu, *.com.pl Niech Lopes ich trenuje do spółki z Mioduskim

Dno debilizm i pośmiewisko odpowiedz

Kamil M - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Zobaczył, że z tego już nic nie będzie. Masakra, co zrobiono z naszym klubem. Trudno winić o to trenera Gołębiewskiego, winni są w gabinetach klubowych. odpowiedz

Lbc - 53 minuty temu, *.esabdns.pl Podobno z Radomiakiem ma poprowadzic sam prezes. odpowiedz

(L) - 54 minuty temu, *.plus.pl Tylko bojkot i jazda z Mioduskim.



Cisnąć tej łazędze ile wlezie.



Non stop,wszędzie. odpowiedz

lucho_83 - 55 minut temu, *.chello.pl Mioduski na trenera!!!!!!! odpowiedz

