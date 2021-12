Marek Kania 15. w PŚ w Calgary

Zakończył się kolejny wyścig łyżwiarstwa szybkiego w grupie A na dystansie 500 metrów, podczas zawodów Pucharu Świata w kanadyjskim Calgary. Tak samo jak w piątek, tak i dzisiaj Marek Kania poprawił swój rekord życiowy. W dzisiejszym wyścigu legionista uzyskał czas 34,511 sekundy i zajął 15. miejsce w klasyfikacji, ze stratą 0,60 sekundy do zwycięzcy. Wynik ten dał mu kolejnych 26 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w której po ośmiu wyścigach nasz zawodnik zajmuje miejsce 13. Marek Kania już wcześniej zapewnił sobie, dzięki doskonałym wynikom w obecnym sezonie, start na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 30 minut po północy legionistę czeka jeszcze wyścig Pucharu Świata na 1000 metrów w grupie B.

