Ojrzyński od poniedziałku trenerem Legii?

Po rezygnacji z funkcji pierwszego trenera przez Marka Gołębiewskiego pojawiły się już informacje, że jego następcą będzie Leszek Ojrzyński . 49-letni szkoleniowiec oglądał mecz w Płocku w towarzystwie Pawła Tomczyka, nowego wicedyrektora sportowego Legii Warszawa. Od pewnego czasu Ojrzyński deklarował w mediach pytany przez dziennikarzy, że chętnie przejmie Legię nawet do końca sezonu. Według informacji interia.pl jest on blisko porozumienia z klubem i obejmie stanowisko trenera do końca sezonu. To by oznaczało, że ewentualne przyjście Marka Papszuna będzie możliwe dopiero po rundzie wiosennej. - Mówiłem od zawsze, że praca dla Legii byłaby dla mnie nobilitacją. To marzenie i cel. Jestem gotowy przejąć Legię. Legia to wielki klub. Klub skazany na mistrzostwo. W tym sezonie tytuł jest poza zasięgiem, ale awans do pucharów? To można uratować - mówi Ojrzyński na łamach serwisu sportowefakty.wp.pl.

Anonanonimowany - 14 minut temu, *.orange.pl I tak pomoże w utrzymaniu jak Stali Mielec. odpowiedz

Żeg(L)arz - 17 minut temu, *.chello.pl

Potwierdzam Hiszpan , za pysk i na glebę.I niech któryś tylko pisknie , że ciężko .

Powodzenia Panie trenerze. odpowiedz

Hiszpan - 18 minut temu, *.play-internet.pl Charatin, Kastrat, Ikea, Mladen, Emreli , Josue , Hołownia , Miszta, Rose od jutra do rezerw a w zimę won z klubu. odpowiedz

Cyniek - 18 minut temu, *.play-internet.pl Komedia dramat horror nie chodzi o pana Ojezynskiego do którego mam szacunek poprostu. To co się wyprawia w tym klubie to już brak kontroli odpowiedz

:o) - 20 minut temu, *.chello.pl Jak dla mnie to może przyjść nawet Guardiola. Byle wypędzić Mioduskiego i Kucharskiego - to sabotażyści, nieudacznicy, oszuści. odpowiedz

fff - 22 minuty temu, *.plus.pl no tak, w poniedziałek nowy trener, wkłady zrobią 1 trening i nagle wygrają w środę z Zagłębiem - zawsze jak jest zmiana trenera i przychodzi nowy to dziwnym trafem wygrywa pierwszy mecz... przykład - nowy trener Warty(ten młody 30 paro latek co wygrał w Gliwicach) czy Zieliński na Cracovii i 1:0 z Rakowem, klasyka... odpowiedz

K(L)AKIER - 25 minut temu, *.inetia.pl Ta decyzja powinna być już 1.5 miesiąc wstecz, A nie teraz odpowiedz

Leśny Dziadek - 29 minut temu, *.orange.pl Żal mi KĄŻDEGO trenera, który trafi do Legii. Gratuluję odwagi Panie Leszku. Niestety problem, jedyny problem nie został rozwiązany, i dopóki nie zostanie, będziemy raczeni koncertami w wykonaniu szopenfeldziarza na grzebieniu, bez zębów.... odpowiedz

Darek - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Masakra...

Tylko Pan Trener Marek Papszun. odpowiedz

Tommy - 30 minut temu, *.toneticgroup.pl nie wazne ktore miejsce zajmie Legia, abys Trenerze ich zaje...l tak ze beda mysleli tylko o zmianie profesji odpowiedz

S(L)G - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl A czemu nie po Michniewiczu? Potrzeba było tracic czas na eksperymenty z trenerem rezerw? Przecież to jawny sabotaż prezesa i brak jakiejkolwiek koncepcji! A prezio wciąż nie widzi błędów w swoim działaniu, jakby był w innym świecie. odpowiedz

Veso - 33 minuty temu, *.chello.pl Czyli to było ukartowane. Wychodzi na to że obecny trener tak czy inaczej miał się podać do dymisji (bo tak mu kazano zrobić wątpię że to jego osobista decyzja) skoro Pan Ojrzyński oglądał mecz w obecności Tomczyka. odpowiedz

Hiszpan - 42 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Panie Leszku krótko dziewczyny złapać za pysk. I katować aż do skutku. odpowiedz

Kanion - 45 minut temu, *.play-internet.pl Po co pisać o trenerze, negatywne komentarze, skoro facet przychodzi ratować ten wspaniały Klub bo jest z nim związany, nie tak jak ten szrot ściągnięty, nie rozumiejąc po polski i mający wszystko w du..e, W nich jest wina a nie w trenerach (w Loczku i jego ekipie gó..a jest jeszcze większą wina)! odpowiedz

tomiacab - 46 minut temu, *.centertel.pl trener z jajami. niech tylko mu się pudel nie wpier...la to zrobi porządek z leserami odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 47 minut temu, *.com.pl Super informacja ,jest to typowy trener-strażak dla którego ważny jest przede wszystkim mental i u niego nie można się opier...lać albo człapać po boisku i machać łapami.Jak na tą chwile nie ma nikogo lepszego w tym momencie a od jutra połowa grajków powinna zostać spuszczona do rezerw z emrelim na czele. Trzymam mocno kciuki . odpowiedz

piekario13 - 48 minut temu, *.orange.pl Nic dziwnego. Ojrzyński od lat przychodzi ratować kluby zagrożone spadkiem... odpowiedz

Darek - 48 minut temu, *.chello.pl Teraz potrzeba kogoś kto to ogarnie. Kogoś kto jest w klubie długo i wie gdzie zostały popełnione błędy.Wybór może być tylko jeden.Mioduski na trenera. odpowiedz

miłek - 48 minut temu, *.goldstowers.com Zatrudnienie Leszka Ojrzyńskiego to był by mądre i rozsądne posunięcie. Przynajmniej była by szansa na grę w pucharach i utrzymanie w lidze. Bardzo by mnie to ucieszyło. Wreszcie ktoś by wziął tych ludzi na krótką smycz. odpowiedz

Real deal - 48 minut temu, *.virginm.net Trzeba mu kibicowac,tyle ze chlop zobaczy ekipe kopaczy:),to zrozumie w jakiej dupie sie znalazl.Trener juz jest,teraz nowy prezes,dyrektor,no i 15 nowych pilkarzy:) .W sumie to I wlasciciel moglby byc tez nowy:) odpowiedz

(L) - 51 minut temu, *.plus.pl Mioduski out



Mioduski won



Mioduski wypierralaj stąd!!!! odpowiedz

Karolkk2 - 51 minut temu, *.centertel.pl Ostani na którego bym postawił Bieganie z różańcem przy lini to nie jest metoda żeby tych kopaczy obudzić Pozer ale u obcokrajowcow raczej nie wzbudzi szacunku Tu potrzeba kogoś z nazwiskiem i warsztatem tylko skąd kasę na prawdziwego trenera odpowiedz

Sen o - 56 minut temu, *.play-internet.pl Co z tego jak dostaje rozbitą bandę grajków, sporo kontuzji. 3 punkty z zagłębiem możliwe, ale czy z Radomiakem nie wiem. Nie wiem jak można tak rozwalić drużynę to co dzisiaj grają w defensywie i w ataku to koszmar. Stado baranów beż ambicji bez pomysłu. I jeszcze zarząd oddający 8 meczów walkowerem niby dając szanse Golebiowskiemu odpowiedz

Pora na prezent świąteczny dla naszych gwiazd - 1 godzinę temu, *.plus.pl LEGIA PIERWSZA W TABELI, ALE CHYBA NIE NA TYM MIEJSCU OCZEKIWALIŚMY JEJ PO PIERWSZEJ RUNDZIE . NA MECZU Z RADOMIAKIEM CHYBA WSZYSCY OCZEKUJĄ NA ZABRANIE GŁOSU PRZEZ KIBICÓW NA ŁAZIENKOWSKIEJ. odpowiedz

ROSOMAK - 54 minuty temu, *.chello.pl @Pora na prezent świąteczny dla naszych gwiazd : CHYBA WŁASNIE WYRAZILI SWOJE ZDANIE odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oby to się potwierdziło. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Dlaczego nie wczesniej ?? Mioduski, wyp......z Legii !!!!!! odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl z mentalnością tych piłkarzyków leserów Ojrzyński szybko wyleci. będzie tak samo jak z Gołębiewskim bo wszystkie drużyny cofają się i czekają na przechwyty a drużyny Ojrzyńskiego nigdy nie umiały grać ataku pozycyjnego. ten facet na ławce trenerskiej to chory pomysł odpowiedz

K(L)AKIER - 29 minut temu, *.inetia.pl @Cegiełka: kiedy Legia umiała grać w ataku pozycjmym?popatrz co oni robią, tu trzeba taktykę zmienić, chcą grać nowoczesny futbol ale to nie bayern, że powoli sobie rozgrywają, z przodu potrzeba ogień na tloki A kogo my tam mamy, odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bardzo dobry pomysł. Trzymam kciuki. odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. natepny as odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Powodzenia! Nareszcie jakieś światełko w tunelu. odpowiedz

Pawciiu - 1 godzinę temu, *.net.pl Sprawdzi sie jezeli nie bedxie sterowany przez Kucharskiego odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dawaj i POWODZENIA odpowiedz

Jak - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak dla mnie ok. Tylko trener niech ma absolutna władze żeby wyje...c grajka. Szybko odpowiedz

stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak wytrzyma pracę z dwoma korposzczurami (Mioduski, Kucharski) to niech przybywa! odpowiedz

1234Tom - 1 godzinę temu, *.plus.pl Promyk nadzeji, powodzenia odpowiedz

Strogow - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zawsze kibicowałem panu Ojrzyńskiemu jeżeli to prawda jestem spokojny o utrzymanie i puchary jedyna szansa co prawda w pucharze Polski ale lepsze to niż nic !!! odpowiedz

Leszek_von_Fester - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ojrzyński to moim zdaniem jedyna rozsądna opcja, która pozwala wierzyć, że w przyszłym sezonie będziemy grali w Ekstraklasie, i może coś ugramy w PP. odpowiedz

Ania - 1 godzinę temu, *.as9105.com Jeśli to prawda to będę mu kibicował z całego serca ! odpowiedz

Leszek_von_Fester - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ojrzyński to moim zdaniem jedyna rozsądna opcja, która pozwala wierzyć, że w przyszłym sezonie będziemy grali w Ekstraklasie, i może coś ugramy w PP. odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leszek_von_Fester: Jeżeli trener bierze drużynę wiedząc że po sezonie odejdzie boi nie jest faworytem właściciela to trochę mało się szanuje.

odpowiedz

Sputnik 44 - 55 minut temu, *.vectranet.pl @Rafix: on po prostu jest kibicem Legii i w najtrudniejszym od dekad momencie chce jej pomóc... Gdybym miał licencję też bym tak zrobił... odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl i oby tak było, ten piłkarzyków postawi do pionu!!! odpowiedz

Radek - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com 90 % kopaczy do wymiany odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Może coś z tego wyjdzie

Oby!!!! odpowiedz

