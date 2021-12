W meczu 14. kolejki 1. ligi siatkówki Legia Warszawa przegrała 0-3 na wyjeździe z BBTS-em Bielsko-Biała. Lider tabeli okazał się za mocny i wygrał kolejno sety do 22, 20 i 17. Było to ostatnie spotkanie Wojskowych w tym roku kalendarzowym. Kolejny mecz podopieczni Mateusza Mielnika rozegrają 5 stycznia. W pierwszej połowie sezonu drużyna ze stolicy - beniaminek 1. ligi - zanotowała udaną rundę jesienną: 8 zwycięstw i 7 porażek. Legioniści zajmują 8. miejsce w 16-zespołowej lidze. I liga: BBTS Bielsko-Biała 3-0 Legia Warszawa Sety: 25-22, 25-20, 25-17

FI(L)IP - 6 godzin temu, *.. Szkoda porażki na koniec roku, ale gra przeciw liderowi nie jest łatwa dla beniaminka.

Początek sezonu był niemrawy, więc dobrze, że drużyna się rozkręciła. Oby do przodu. odpowiedz

