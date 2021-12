Trefl Sopot 85-70 Legia Warszawa

Komentarze (8)

p10 - 21 minut temu, *.orange.pl Jakby tego bylo malo to 2 kontuzje w meczu. Jovanovic i Wyka odpowiedz

gniewko - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Łączenie pucharów z ligą i w koszu nie jest łatwe odpowiedz

p10 - 26 minut temu, *.orange.pl @gniewko: Trefl też grał ostatnio w FIBA Europe Cup. Po prostu z wyjatkiem kilku druzyn poziom PLK jest wyzszy niz FIBA Europe Cup. W ostatnim sezonie Stal doszła do finalu tego turnieju bez porazki, a teraz w trzecim poziomie rozgrywek europejskich bilans 1-5 odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl A ja mysle ze slusznie odpuscilismy po prostu PP. A druzyne mamy na 3 miejsce mam nadzieje i brazowe medale :))( odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Nie wymagajmy za dużo od tej drużyny. Ławka za krótka aby łączyć ligę i puchary. 8 miejsce i play off będzie sukcesem w tym składzie osób. odpowiedz

p10 - 3 minuty temu, *.orange.pl @ws: Porazka z Treflem mnie nie dziwi bo Trefl ma szersza ławkę niż my. My wtopilismy meczami ze Spojnia i GTK. Jovanovic problem - staw skokowy. Wyka problem z pieta. Druzyny nasz styl gry rozgryzly. A ławkę mamy bardzo wąską. Najgorsze to ze przegrywamy wysoko z druzynami, ktore walcza z nami bezposrednio o playoff. Trefl -15pk, King -16pkt, Slask -14 pkt. 8-me czy 7me miejsce to skonczy sie na 1-3 i odpadniecie po 1 fazie playoff. odpowiedz

Ewelina - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Obawiam się, że mamy kandydata do najgorszego meczu koszykarskiej Legii w sezonie. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Ewelina: co prawda nie oglądałem ale calkiem mozliwe. odpowiedz

