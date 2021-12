Komentarze (8)

spasiony - 28 minut temu, *.123.82 Super, sedziego juz mamy, jeszcze tylko trzeba znalezc jakichs pilkarzy no i trener tez by sie przydal. Z niecierpliwoscia wyczekuje dalszych newsow. odpowiedz

Wolfik - 20 minut temu, *.mm.pl @spasiony: Może będzie krótki casting? Modne to teraz.... odpowiedz

wawa3 - 36 minut temu, *.net.pl Kolejne bęcki, Pudel wypad !!!! odpowiedz

Wolfik - 50 minut temu, *.mm.pl Ciekawy jestem składu na to zaległe spotkanie . I osoby na ławce trenerskiej. A może zagrają bez trenera, w 8-miu? odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Za bilety na mecz z zagłębiem powinni zapłacić kopacze !!! odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @majusL@legionista.com: Jedyne czego od tych kopaczy oczekuję, to aby wypier...., niech się spakują i odejdą, niech zostaną tylko Ci, którzy chcą w Legii zostać. Mogą to być sami młodzicy ale przynajmniej na boisku będzie ambicja i walka, bo to co na boisku robią Emreli, Mladenovic, Johannson, Pekhart, Slisz, Josue, Lopez i cała reszta, to już nawet nie jest śmieszne odpowiedz

Ryszard - 54 minuty temu, *.centertel.pl @Tomek: jest smieszne odpowiedz

Adam 77 - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @Tomek: to prawda ta drużynę trzeba poukładać od podstaw...No cóż nawet kosztem 1 ligi odpowiedz

