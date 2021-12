17-19.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 17 grudnia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę piłkarze Legii rozegrają ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym - przy Ł3 dojdzie do meczu przyjaźni z Radomiakiem. Na spotkanie obowiązują pakiety zakupione przy okazji meczu z Zagłębiem. Dzień wcześniej nasi koszykarze zagrają wyjazdowy mecz z Treflem Sopot (transmisja na Emocje.TV), a siatkarska Legia zmierzy się z BBTS-em w Bielsku-Białej (transmisja w Polsat Box Go).



Rozkład jazdy:

17.12 g. 20:00 FC Den Haag - NAC Breda

18.12 g. 17:00 BBTS Bielsko-Biała - Legia Warszawa [siatka, Polsat Box Go]

18.12 g. 17:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa [kosz]

19.12 g. 17:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom

19.12 g. 18:00 Legion Legionowo - Legia II Warszawa [kosz, Arena Legionowo]