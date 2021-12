22.12: Rozkład jazdy

Środa, 22 grudnia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii dzisiaj w Wieluniu rozegrają spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z miejscowym II-ligowym WKS-em. Początek meczu, który odbędzie się z udziałem publiczności (bilety po 10 zł), o 19:30 i będzie to ostatnie spotkanie naszej drużyny w tym roku. Tymczasem koszykarska Legia pojedzie do Zielonej Góry na mecz z Zastalem - to spotkanie rozpocznie się również o 18:00 i będzie transmitowane w Polsacie Sport. Zwycięzca spotkania zapewni sobie udział w turnieju finałowym Pucharu Polski (w lutym w Lublinie).



Rozkład jazdy:

22.12 g. 18:00 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport]

22.12 g. 19:30 WKS Wieluń - Legia Warszawa [siatka]