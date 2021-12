Vuković ponownie trenerem Legii!

"Aleksandar Vuković będzie do końca sezonu trenerem Legii. Taka decyzja zapadła dziś po południu. Jak słyszymy, stoi za nią Radosław Kucharski. Vuko ma odbudować mental piłkarzy, którzy po wczorajszym incydencie są rozbici psychicznie" - taką informację podał Piotr Koźmiński ze sportowefakty.wp.pl. Poprzedni kontrakt Aleksandara Vukovicia z Legią Warszawa wygasa w czerwcu 2022 roku. Serb ma poprowadzić drużynę do końca rozgrywek i uratować ją przed spadkiem do I ligi.

lja - 3 minuty temu, *.centertel.pl Jak on nie da rady to już nie ma nadziei na lepsze jutro. Trzymam kciuki. oby mu się udało odpowiedz

Zenek - 3 minuty temu, *.orange.pl zaczyna się robić jak w psychiatryku - kto pierwszy założy fartuch ten lekarz. Przynajmniej pośmiać się można. Tyle dobrego odpowiedz

Kamil - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Brzmi jak żart, a prawdą jest.. odpowiedz

Ursianin - 4 minuty temu, *.play-internet.pl Dobra decyzja wierzę w tego człowieka ale najbardziej podoba mi się postawa kibiców.Vuko powinieneś postawić swoje warunki np.kto odchodzi i mieć możliwość decydowania przy wyborze piłkarzy oraz odmłodzić i poszukać polskich kopaczy.Legia teraz tylko w górę tabeli i puchar nasz???? odpowiedz

Kibolek - 4 minuty temu, *.telefonica.de Vuko witamy spowrotem . MIODUSKI WON Z LEGII. odpowiedz

Kieł - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Ała, moje plecy. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 4 minuty temu, *.orange.pl Vuko powodzenia!!! Wszystkie ręce na pokład i bronimy się przed spadkiem. Na kibicach teraz też duża odpowiedzialność w wspieraniu drużyny. Spadek będzie katastrofą. CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM ! Teraz to bardzo aktualne. odpowiedz

Ja - 4 minuty temu, *.plus.pl Kpina cyrk i komedia to co się dzieje w tym klubie. Przecież to tylko lepsza wersja Gołębiewskiego. Spadek jest realny. Cała liga o tym marzy i zrobi wszystko żeby Legia spadła. Mioduski odejdź odpowiedz

Glan WLKP - 5 minut temu, *.btopenworld.com Zajebiście. W końcu dobra decyzja. odpowiedz

K(L)AKIER - 5 minut temu, *.plus.pl Wow ale bomba!!!!!!!!!!!! SZOK odpowiedz

wwwojtecky (L) - 6 minut temu, *.netfala.pl Vuko… trzymam kciuki. Charakter ma. Statystyki tez lepsze o niebo.

Ale to kolejny tymczasowy na dorobku.

Saga „Czekając na Papszuna”… odpowiedz

Kolega po szalu - 6 minut temu, *.plus.pl Serio??? odpowiedz

Autor - 7 minut temu, *.vectranet.pl Spadek pewny odpowiedz

Cizo(L) - 7 minut temu, *.orange.pl Bardzo słaby pomysł. Ojrzyński to było lepsze rozwiązanie. Kolejna porażka w tym całym cyrku jaki trwa w obecnym sezonie. Jedną szansę miał i według Miodka nie dał sobie rady. Teraz nagle to będzie dobry trener ??? Miodek jest ******** Jeszcze bym zrozumiał gdyby po legii Vuko trenował inną drużynę i nabrał doświadczenia. Wtedy może i jeszcze. Nie dał sobie rady wtedy a teraz jest o wiele głębsza woda...

Ale w tym sezonie chyba nic nie może nas dziwić. Jest jeden wielki burd...

Tylko kibice trzymają poziom.

Pozdrawiam z Sosnowca (L) odpowiedz

adas - 7 minut temu, *.centertel.pl mentalność może i odbuduje ale czy coś ugraja ? odpowiedz

Salvador GCW - 7 minut temu, *.aster.pl A kto odbuduje mental kibiców?? Witaj Vuko z powrotem w domu! TYLKO LEGIA!!! odpowiedz

Bzyk_(L) - 8 minut temu, *.play-internet.pl Panowie pryma aprilis jest w kwietniu...... odpowiedz

L - 8 minut temu, *.play-internet.pl Szacun Vuko! Nie jest łatwo przyjść w takim momencie jeszcze po tym jak go potraktowano. odpowiedz

Szmu(L)ki - 9 minut temu, *.chello.pl Najlepsze rozwiązanie. Wszystko wie, zna klub, ludzi. Kuma mental i prędzej ich do pionu postawi niż Ojrzyński. Vuko też pokazał, że nie boi się podejmowania trudnych decyzji.



Nie byłem jego fanem (za braki w wiedzy taktycznej), ale jesteśmy w tak czarnej d... ,że on jest najlepsza opcją patrząc obiektywnie. odpowiedz

Marcin 7 - 9 minut temu, *.plus.pl Super

Ale dalej żądamy rezygnacji "zarządu" bo zmianą trenera nie zamydlą nam oczu odpowiedz

kosachicago - 10 minut temu, *.. no comment odpowiedz

ajs - 10 minut temu, *.citystrada.pl Nie chcę być czarnowidzem ale... odpowiedz

Robbi - 10 minut temu, *.orange.pl R.Kucharski, Mioduski, piłkarze ci sami, ta Legia jak nic poleci z ligi.

Tutaj się przez zimę nic nie zmieni.

Legia spadnie z ligi i dopiero wtedy Mioduski się zawinie. odpowiedz

Arek - 11 minut temu, *.vectranet.pl Powrót szkodnika :/ odpowiedz

Polonia Warszawa - 12 minut temu, *.hornet.pl Śmiech na sali:) odpowiedz

eseL - 12 minut temu, *.chello.pl Elegancko odpowiedz

bielan@vp.pl - 12 minut temu, *.jmdi.pl To się nie dzieje!Niech ktoś mnie uszczypnie i powie że to nie prawda... odpowiedz

Wolfik - 13 minut temu, *.mm.pl Jeśli to prawda to jestem cięzkim szoku. Wszak wczoraj w Cafe Futbol dość jednoznacznie się wypowiadał na ten temat.... odpowiedz

Jerzyk - 13 minut temu, *.t-mobile.pl To chyba jakiś żart odpowiedz

... - 13 minut temu, *.vectranet.pl Hahaha odpowiedz

