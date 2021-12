Komunikat klubu w sprawie wydarzeń po meczu z Wisłą Płock

Legia Warszawa informuje, że w drodze powrotnej po przegranym meczu 18. kolejki Ekstraklasy, doszło do incydentu z udziałem agresywnie zachowującej się grupy osób. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i podjętymi środkami ostrożności, autokar z piłkarzami wracał do ośrodka treningowego w eskorcie policji. Mimo tych zabezpieczeń doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy. W wyniku interwencji policji grupa została niezwłocznie rozgoniona. Szczegóły zajścia weryfikowane są od wczoraj z policją, która wydała oficjalny komunikat w sprawie. Klub traktuje incydent z najwyższą powagą i dąży do jego pełnego wyjaśnienia. Jednocześnie z całą mocą potępiamy wszelkie formy agresji, na którą nie może być miejsca w sporcie niezależnie od poziomu emocji. Podkreślamy, że uważamy takie działania za nieakceptowalne i szkodliwe. Współpracujemy z policją w celu wyjaśnienia okoliczności tego zajścia i podjęcia kolejnych niezbędnych działań. Obecnie prowadzimy rozmowy z piłkarzami, po których wspólnie podejmiemy decyzje w kwestii dalszych formalnych kroków. Podjęliśmy także natychmiastowe decyzje mające na celu dodatkowe zwiększenie środków bezpieczeństwa w ramach i wokół klubowych obiektów. Naszym priorytetem jest pełne wyjaśnienie sprawy i zapewnienie wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom i pracownikom klubu.

Komentarze (63)

+ dodaj komentarz

dodaj

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Jezeli nie chcecie w Legii grac, to wyp......!!!!!! odpowiedz

Łysy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ja jestem tylko ciekaw kto zezwolił na otwarcie drzwi? odpowiedz

stef - 1 godzinę temu, *.206.222 dramat... holota...



niezle sie stoczylismy przez pare miesiecy (od wygranych w LE)... wszyscy... pilkarze, trenerzy, wlasciciel i kibice :( odpowiedz

Fakty są takie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ludzie którzy to zrobili nie mają do tego prawa. Z drugiej strony czy piłkarze sobie na to zasłużyli? Zdecydowanie tak. Wczoraj od 60 min zero chęci i zaangażowania. To jest hańba, że niektórzy zakładają koszulki Legii. odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dobra akcja ! Brawo ! odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bez sensu ,lepiej już by było ich wszystkich przegonić do Warszawy na piechotę ,naturalna kriokomora , odpowiedz

Fanatyczny piknik - 2 godziny temu, *.2degrees.nz Spadły liście? odpowiedz

I Pójdzie do Lecha :) - 2 godziny temu, *.plus.pl Wcale się nie zdziwię gdy teraz Luquinhas odejdzie z Legii . Najlepszy Piłkarz w lidze od kilku ładnych sezonów . odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.tpnet.pl dożywotni zakaz stadionowy !! odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.virginm.net Siedem kolejek za późno. Szkoda że nie dostali po glowach ci co powinni np.Slisz,Pekhart .Akurat z Luqinias to pomyłka on jeden z nie licznych nie zasłużył na takie coś . odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Won: Dla mnie Slisz zawsze daje z siebie 100 procent. Czasami umiejętnośći brakuje i mu nie idzie ale nie powiesz mi, że kiedyś przeszedł obok meczu jak większość tych zagranicznych najemników. odpowiedz

piotro - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Won: 100% Akurat Luqiniasa to teraz powinni przeprosić.

Jedyna rozsądna opcja protestu to pusty stadion. odpowiedz

Kot - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dostali po liściu i poszkodowani jakby ich Ram potrącił. Lenie do pracy,nie biadolić i ściemniać. odpowiedz

Gang Olsena - 2 godziny temu, *.plus.pl Ta Niby Policja to są jak Gang Olsena jadą z konwojem z piłkarzami i przy nich motłoch jest w stanie zatrzymać autokar i oklepac Piłkarzy . Kpina nie policja odpowiedz

lub2003 - 3 godziny temu, *.comcast.net Co robila tam policja? Czy pomagala patriotom/chuliganom w dostaniu sie do autokaru? Czy Polska policja ma bron? To po co tam byla? Czy policja potrafi aresztowac tylk protestujce babcie?

Zakichanym obowiazkiem klubu jest zabespieczenie bezpieczenstwa pilkarzom, pracownikom.

'Niektórzy zawodnicy z agentami wstępnie zastanawiają się nad rozwiązaniem kontraktów z winy klubu'

Absolutnie to popieram, jak klub nie robi niczego zeby dbac o bezpieczenstwo, niech teraz zaplaci i to slono.

Moze jak wyda cala gotowke zarobiona w Lidze Europy, to moze troche sie zastanowi nad odpowiednia ochrona. odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. @lub2003: Baranie nie pisz głupot jak się nie znasz na rzeczy.Klub i owszem odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników (i piłkarzy)ale na swoim terenie i obiektach a nie poza nimi.Tak wiec wydaje mi się ze za zerwanie umów nic nie zapłaci.Ot takie prawo odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Szok graja piach zarabiają po 100 tys zespół jest na dnie od oglądania oczy bolą. Ale teraz to oni są wielce poszkodowani bo paru chłopaków chciało im wytłumaczyć co to jest Legia i jak tu trzeba grać i dawać z siebie wszystko. Można przegrać mecz każdy przegrywa ale z takim zaangażowaniem jak pokazują to te dziewczyny zatrudione w klubie to ja dziękuję. Jak dla mnie akcją na plus jeszcze 80 procent wynagrodzenia powinni oddać na cele charytatywne odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Jeżeli rzeczywiście, takie zdarzenia miały miejsce, to inspiratorem mógł być tylko jeden gościu.... z Bydgoszczu... odpowiedz

mich - 3 godziny temu, *.207.80 3 bilety na zylete do oddania na środowy mecz , jak ktoś chętny pisać michalwawa@interia.eu odpowiedz

Poinformowany - 3 godziny temu, *.rogers.com Z tego co slyszalem, to ksp robi dym, specjalnie, zeby zepsuc u nas atmosfere. Dlatego ich kolesie z milicji ich wpuscili do autokaru. Nie dajmy sie odpowiedz

arno(L)d - 3 godziny temu, *.mm.pl A gdzie był w tym wszystkim Król "Legenda" Artur? Akurat w kiblu w autokarze? odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.centertel.pl Z tego wszystkiego to najbardziej żal Luquinhasa. To ostatnio jedyny zawodnik, który chciał grać do przodu. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Nie wiem kto tutaj z kogo robi idiotę. Autokar w asyscie policji a bandyci wchodzą jak nigdy nic. Drzwi tez pewnie same się otwarły....



odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl Dostali wpierw..oł bo na to zasłużyli hańbią nasz ukochany Klub Legię Warszawa odpowiedz

CALVADOS - 3 godziny temu, *.197.158 On wie lepiej :)

Sylwester Marczak, rzecznik prasowy stołecznej policji, podkreślił, że wokół sprawy pojawiło się "bardzo dużo informacji i emocji", jednak należy spojrzeć na nią spokojnie. Podkreślił, że informacje zebrane do tej pory nie potwierdzają, by doszło do "jakiejkolwiek sytuacji, w której naruszona została nietykalność kogokolwiek w autokarze". odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.2.168 Zapier****** albo wypie*******! odpowiedz

Veso - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten kto pisał te oświadczenie to się tylko pogrążył. Jechali w eskorcie i dostali się do środka. Żenada kłamstwo a żadnej mowy o pokrzywdzonych piłkarzach!!!! odpowiedz

info - 3 godziny temu, *.chello.pl @Veso: Myślisz,że skorta była na 20 radiowozów, czy może 1 radiowóz lub 2? no raczej to drugie,reszte się domyśl. odpowiedz

Veso - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @info: Nie ma znaczenia czy była eskorta czy nie i nie ważne ile było tych radiowozów i czy wogole były człowieku co ty bredzisz. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca!!! Nikt nie ma prawa do rękoczynów. odpowiedz

Plaskacz - 4 godziny temu, *.chello.pl Z komunikatu wynika jakby policja stała i patrzyła. Może tam też paru ma dość xd odpowiedz

Paston - 3 godziny temu, *.chello.pl @Plaskacz:

może to kibice zaprzyjaźnionej Gwardii Warszawa odpowiedz

po L icjant - 4 godziny temu, *.197.158

"Swój Chłop"

Sylwester Marczak, rzecznik prasowy stołecznej po "l" icji, podkreślił, że wokół sprawy pojawiło się "bardzo dużo informacji i emocji", jednak należy spojrzeć na nią spokojnie. Podkreślił, że informacje zebrane do tej pory nie potwierdzają, by doszło do "jakiejkolwiek sytuacji, w której naruszona została nietykalność kogokolwiek w autokarze". odpowiedz

Rado - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dostali wp...ol za cichym przyzwoleniem właściciela klubu. Klubu, który od lat jest zakładnikiem grupy osób nazywających się kibicami. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Rado: spadaj onetowcu tam, gdzie Twoje miejsce. Klub od lat jest zakładnikiem jedynie prezesa-dyletanta i jego upośledzonych decyzji. Gdyby nie kibice, już dawno nie byłoby czego z tego bajzlu zbierać. odpowiedz

Miki - 4 godziny temu, *.plus.pl "Gratuluję " działania pozbawionego sensu (bicie piłkarzy) - to jest przestępstwo i nie zgadzam się jako kibic od 35lat na takie zachowania, to bandytyzm !!!

Na zimno - piszecie Mioduski wyp.... ale co potem, kto z Was wyłoży 100mln ny pociągnąć ten klub,

Vuko OK ale dla mnie może przegrać te dwa ostatnie mecze i wrócić z nowym otwarciem na wiosnę, tylko czy będzie po wczorajszym z kim wracać

Kibic powinie wspierać klub a nie go niszczyć - wydatki w setki tysiącach euro za zachowania tz. kibiców i oczywiście będziecie się napinać kto jest lepszym kibicem. Większość jeszcze nie wiedziała co to Legia jak ja siedziałem na starej Żylecie

Mam nadzieje, ze nie skończymy jak Polonia :(, która 4 liga i tak będę kibicował mojej Legii odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Miki:

Ja chodzę na Legię od 60 lat. Pamiętam czasy Grzybowskiego, Zygmunta, Trzaskowskiego, Niedziółki, Stachurskiego, Grotyńskiego, Ćmikikewicza, Blauta, Gmocha, Deyny, Gadochy, Żmijewskiego czy Brychczego. Oklaskiwałem i podziwiałem ich grę. Dzisiejsi zawodnicy założyli spółdzielnię i chcą spuścić Legę z ligi. Czy ty naprawdę tego nie widzisz ? Jak można tak zupełnie zapomnieć gry w piłkę. To jest niemożliwe. odpowiedz

miki - 2 godziny temu, *.plus.pl @Miki55: Tego nie kwestionuję, ale czy w tamtych czasach ktoś bił piłkarzy. Analizuję poszczególne mecze, drużyna gra słabo, ale w każdym meczu ma 2-3 sytuacje z których inne drużyny strzelają na gole, z Wisłą Włodarczyk, Emreli. Gdyby choć połowa wpadła nikt by teraz tak nie szalał. Zawsze pisałem, ze kluczem jest obrona, tej nie mamy od dłuższego czasu. A co do klubu, klub to KIBICE ale też cała machina napędzana kasą, jak tej zabraknie to nie mamy nawet własnego stadionu bo ten jest miasta, wynajmowany przez klub.

Z Legią byłem zawsze bez względu na wyniki i będę. odpowiedz

bobek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jazda z kur...mi! odpowiedz

Amikosz - 4 godziny temu, *.inetia.pl To byli nasi ludzie z Wronek,na przepustkach z ZK.Wynajął ich ten lokowaty Mendoski czy jak mu tam.Świadków nie ma więc nie było tematu. odpowiedz

wku...iony - 4 godziny temu, *.centertel.pl Doooooobra tam, to jest mało istotne!

Najważniejsze to odsunąć obłąkanego Kudłatego od kierowania klubem, zmiana sztabu i kopaczy bo bez rewolucji to 1 liga murowana, ku...a mać! odpowiedz

Kibic CWKS - 4 godziny temu, *.175.71 Z tego komunikatu nic nie wynika tak na dobrą sprawę, równie dobrze mogła to być rozmowa wychowacza, o pobiciu nic nie ma, chociaż w sumie dziwne żeby podali, że było odpowiedz

Elf - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski nie kłam. Już kiedyś straszyłeś sądem i Stanowskiego i ostatnio Kowalczyka i jedyne co zrobiłeś to sie zes....eś odpowiedz

Yo - 4 godziny temu, *.237.154 H...u muju dzikie węże hahaha.

Mioduski ich sam nasłał xD na bank odpowiedz

eN - 4 godziny temu, *.murphx.net Niech te wszystkie "klubowe władze" wezma sie do wyznaczonej pracy albo zaraz zaczna ogladac sie przez ramie przy kazdym szmerze. Legia to nie kiosk ruchu ktory mozna wyr...ac i zostawic a na koncu pruc ryja ze chcialo sie dobrze... odpowiedz

CALVADOS - 4 godziny temu, *.197.158 A co się stało ?????????? znowu policja kogoś coś ?? odpowiedz

Pół_d..y_zza_krzaka - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @CALVADOS: jechał konwój składający się z uzbrojonej po zęby policji i autokaru z kopaczami i gdy kibice wyskoczyli na drogę policja uciekła. Autokar bez formy nie dał rady więc go dopadli, wpadli do środka zlali wszystkich i odjechali. odpowiedz

sisi - 3 godziny temu, *.chello.pl @Pół_d..y_zza_krzaka: Te konwoje uzbrojone po zęby to widziałeś na filmach? Człowieku eskorta autokaru piłkarzy w Polsce to najczęśćiej 1 lub 2 radiowozy zwykłej prewencji. odpowiedz

wyjazdowicz - 4 godziny temu, *.master.pl Mioduski odejdz dziadu odpowiedz

emoka - 4 godziny temu, *.. Autokar z piłkarzami wracał do ośrodka treningowego w eskorcie policji. Mimo tych zabezpieczeń doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy



jak w asyście policji dostali się do środka??



kto pisze te oświadczenia, debil jakiś chyba... odpowiedz

stara szkoła - 3 godziny temu, *.chello.pl @emoka: Z domu nie wychodzisz,bywasz na stadionach w Polsce? wiesz jak taka "eskorta" wygląda? To najczęśćiej jeden,najwyżej dwa radiowozy.Co może dwóch czy czterech policjantów,gdy komitet powitalny liczy np. 25 albo 40 osób? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @emoka: Może im drzwi przytrzymywali.....przecież to jakas paranoja.... odpowiedz

info - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: Myślicie,że eskorta to 20 radiowozów? heh,to najczęściej 1 lub 2 radiowozy. odpowiedz

Kdeh - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czemu akurat Luginhas? Wygląda na człowieka który się stara się jak może. odpowiedz

endrjuuu - 4 godziny temu, *.mediatelekom.pl @Kdeh: Też sobie zadaję to pytanie. Jeden z niewielu, który próbował coś zrobić na boisku.

Reszty zagraniczniaków nie żałuję. odpowiedz

Ballada o Januszku/Podróżnik - 3 godziny temu, *.chello.pl @endrjuuu:



Daj spokój, nie czas żałować róż gdy płoną lasy. Widocznie akurat był pod ręką, a akcja był dynamiczna. Wielka filozofia... odpowiedz

Kicha - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ehh, to niech zaczną w końcu grać a nie udają. odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.centertel.pl ten komunikat brzmi trochę jakby miodek stał za tymi wydarzeniami. Wie że ostatnim razem przyniosły skutek i teraz ten lakoniczny komunikat. Grupa rozpędzona, nikt nie ponosi konsekwencji, policja zapewniła bezieczeństwo eskortując, ale i tak wzmocni ochronę. to tak po krótce wygląda jakby mieli dostać w łeb, napastnicy uniknąć konsekwencji, a piłkarzyków przekonać że są i będą bezpieczni :) odpowiedz

Kokos - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tylko bojkot oczyści stołki. Panienki w koszulkach piłkarskich won! To od odejścia Leśnego rozpoczął się systematyczny regres, który aktualnie przypomina pikowanie na dno. DOŚĆ TEGO! ZERO SOLIDARNOŚCI Z KOPACZAMI! odpowiedz

bronek49 - 4 godziny temu, *.chello.pl zbierały się czarne chmury nad zespołem a piłkarze nic nie robili żeby te chmury rozpędzić grali bez ambicji nie przykładali się do meczów i treningów dlatego osiągali takie wyniki zbłaznili Legie i przynamniej wszyscy ci którzy przyszli ostatnio do Legi oprócz Nawrockiego powinni być pogonieni odpowiedz

Głupota - 4 godziny temu, *.plus.pl Luki najlepszy Piłkarz ligi od lat . A dostał najbardziej . Pewnie długo u nas po takim numerze teraz nie zagrzeje . odpowiedz

Legia75 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Głupota: tego nie wiemy kto dostal odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl dobra, dobra, niech lepiej piłkarzyki zaczną wykonywać porządnie pracę za którą im doskonale płacimy (np. poprzez zakup biletów) to te wszystkie "środki bezpieczeństwa" nie będą potrzebne, niech od tego zaczną lepiej! odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.plus.pl Mioduski out!!



Won z Legii szkodniku jeden!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.