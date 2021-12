Mucha, Radunović i Zaręba wracają do sztabu

Aleksandar Vuković zaczął już kompletować sztab szkoleniowy. Decyzje są takie, że do klubu wracają Jan Mucha (trener bramkarzy) i Piotr Zaręba (trener przygotowania fizycznego), których wiosną zwolnił Czesław Michniewicz . Ponadto asystentem "Vuko" będzie Aleksandar Radunović , który pracował w Legii podczas kadencji Serba od kwietnia 2019 do września 2020.

Komentarze (28)

+ dodaj komentarz

dodaj

Bródno - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gorzej już nie będzie.. odpowiedz

Majkel - 1 godzinę temu, *.chello.pl mioduski ty wiesz co odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Miodek ale ty mi zainponowaleś inteligencją

To czemu on przestał być trenerem odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl Trzeba przejść z ilości sztabu w jakość odpowiedz

Realista - 2 godziny temu, *.plus.pl bogaty ten nasz właściciel. Na utrzymaniu ma obecnie z kadry trenerskiej: 3 pierwszych trenerów Michniewicz Vukovic i Gołębiewski + 3 asystentów Astiz Radunovic i Małecki +3 trenerów bramkarzy Dowhan Pereira Ricardo i Mucha + 1 od obrony De Petrillo i jeszcze inni typu Zaręba czy Jastrzębski itd czy trener rezerw Zasada. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Realista: stać go to niech zatrudnia a kto zabroni prezesowi który jest właścicielem i zatrudnia też vicedyrektora sportowego? odpowiedz

Zupełnie Obiektywny - 2 godziny temu, *.icpnet.pl coś Wam powiem ale cichutko.....z korytarzowych info wraca Czykier, Szczęsny, Dziekan, Kowal, Bednarz i Beret

tylko ci.............. szaaaaaaaaaaaaaaa.... odpowiedz

Zupełnie Obiektywny - 2 godziny temu, *.icpnet.pl cała liga już się trzęsie niczym galareta na talerzyku przed wypiciem sety ...

Chopin i jego zarządzanie to jak no właśnie na taka błazenadę i impotencję zarządczą brakuje mi słów odpowiedz

Kibic(L) - 2 godziny temu, *.inetia.pl I bardzo dobrze! Wyjazd od razu powinien zrobić poznański Słowik Małecki. odpowiedz

:// - 2 godziny temu, *.plus.pl Kulenovic też wraca? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl A od czerwca przyjdzie nowy trener, z nowym sztabem? W sumie był czas przywyknąć...Ale wali wszystko Tworkami .. odpowiedz

ma(L)ek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech jeszcze Michniewicza wezmą na asystenta odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @ma(L)ek: I Golebiewskiego też odpowiedz

mlody@aa.com - 3 godziny temu, *.168.182 On nie wraca ,on został zmuszony przez Miodka bo jest na kontrakcie. Miodek nie ma kasy ;]]]]]]] odpowiedz

kanalarz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @mlody@aa.com: No ale chyba Vuko chyba został zwolniony,prawda? Nie wiem czy można zwolnionego trenera zmusić do powrotu do pracy.Nie znam przepisów ale nie wydaje mi się,że jest to możliwe odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @kanalarz: Zdjeli go z trenera i kazali mu w domu siedzieć ale dalej mu płacili a teraz wrócili go z powrotem na trenera. odpowiedz

mlody@aa.com - 2 godziny temu, *.168.182 @kanalarz: ciężko powiedzieć, jakby rozwiązali kontrakt i mu zapłacili od razu za cały kontrakt to chyba tak,ale z 2 strony został odsunięty od prowadzenia 1 drużyny i dalej jest na kontrakcie ,czyli jest dalej pracownikiem klubu więc dalej Miodek może mu przydzielić jakieś zadanie w klubie. Chyba że le rozumiem zarządzanie pracownikami którym dalej się płaci bo są dalej pracownikami klubu ale na ławce rezerwowych. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @mlody@aa.com: pieprzysz głupoty. Nikt nie mógł go zmusić, zapamiętaj sobie. odpowiedz

kanalarz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @mlody@aa.com: Tak na zdrowy rozum zwolnienie przed czasem trenera,który miał podpisaną umowę np na 3 lata wiąże się konsekwencjami finansowymi dla klubu w takiej formie,że musi spłacić cały kontrakt chyba,że strony dogadają się inaczej albo trener podejmie pracę na etat w nowym klubie.Ale przez cały czas kiedy klub płaci mu pieniądze z tytułu kontraktu formalnie nie jest pracownikiem klubu,a widnieje tylko na liście płac.Na zdrowy rozum chyba tak jest.Więc raczej Vuko wraca ze swojej dobrej woli.Jeżeli tak to dobrze to o nim świadczy odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl Teraz czekać na info Gołębiewski ponownie trenerem Legii II odpowiedz

Warszawiak1234 - 3 godziny temu, *.aster.pl Prosze nie ublizajcie chociaz Vuko, bo jest to jedyna osoba pod sloncem ktora po prostu Legie ma w sercu na 1000%! odpowiedz

stefan - 3 godziny temu, *.chello.pl @Warszawiak1234: powiem tyle HAHAHAHAAHAHAHAHAHA odpowiedz

Falenica - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Warszawiak1234: Popieram.To ,że wraca na tym obecnym kontrakcie ,który obowiązuje świadczy o dobrych intencjach i że jest po prostu kibicem Legii.Przecież jakby nie wrócił to i tak dostawałby kasę z tytułu kontraktu. Chociaż mu się chce pomóc.Nie mamy wyjścia-musimy mu zaufać odpowiedz

PePe - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ale jaja ... odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zapraszamy także Bortnika odpowiedz

as - 3 godziny temu, *.orange.pl @Ja: Biernik pracuje w Izraelu w jakimś klubie odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.orange.pl @as: W Hapoelu Ber Szewa odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale jaja. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.