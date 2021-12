Gdzie obejrzeć mecz Legia - Zagłębie?

Spotkanie Legia Warszawa - Zagłębie Lubin najlepiej oglądać z trybun stadionu przy Łazienkowskiej 3! Biletów nie zabraknie, więc niezmiennie zapraszamy do wspierania drużyny w tym trudnym momencie. Poza tym będzie można obejrzeć w TVP Sport oraz Canal+ Sport, a w internecie spotkanie dostępne będzie na sport.tvp.pl i canalplus.com. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - ZAGŁĘBIE FORTUNA: 1 1.82 X 3.90 2 4.25

Zagłębie Sosnowiec - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bóg honor i ojczyzna , Bóg patrzy z niedowierzaniem dlaczego azer gra w Legi Warszawa. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Zagłębie Sosnowiec:

Boga wojny światowe nie ruszały to myślisz że rusza go jakiś skórokop w trzecioligowym europejskim Klubie chyba coś ci się pomyliło Bracie odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl I znowu te zle tvp.....I znowu cala Polska zobaczy.. odpowiedz

Beck - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Alan:to nie oglądaj. odpowiedz

aa - 2 godziny temu, *.tvp.pl @Beck: przeciez to byl sarkazm... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.pruszkow.pl @aa: Najpierw trzeba wiedzieć co to jest sarkazm :) odpowiedz

