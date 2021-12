Komentarze (18)

vuko = Pinokio - 9 minut temu, *.t-mobile.pl Zamieni PP za utrzymanie w lidze . odpowiedz

Maciek - 10 minut temu, *.play-internet.pl Wy jeszcze chodzicie na tą żenadę? Nie poddawaj się i tak dalej.... Tylko akcja pusty stadion skłoni Miodka do refleksji. Dopóki kasa będzie się zgadzać nic się nie zmieni. A teraz 3,2,1... do hejtowania (Legia to my, spadaj kibicu sukcesu, wyp... na Konwitorską...) odpowiedz

fff - 15 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl będzie to przodu, mecz z Zagłębiem i Radomiakiem dogadany odpowiedz

Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl Jazda kur.a na pełnej k...ile z tym Zagłębiem. Pokażcie w końcu że macie jakieś jaja i wygrajcie. Najważniejsze jest zwycięstwo i 3 punkty do ku..y nędzy. Jaaazzzzdddaaa. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Do Siwy :Dla Vuko? Oni nie grają dla trenera tego czy innego nie grają dla klubu grają tylko dla siebie i stanu swoich kont nikt z nich może oprócz Boruca za ten klub nie będzie żył wypruwał czy,,gryzł" trawy. W ogole co to za argument dla Vuko? A kim on jest? Były zawodnik i były/obecny trener a że niektórzy kibice go wielbią i ma dla nich status legendy to gratuluję myślenia. Legenda to był Deyna albo Brychczy. odpowiedz

grzesiek - 55 minut temu, *.centertel.pl @Kolega po szalu: jak Vuko zwolnili to pilkarze pozegnali Vuko. To nie byl obojetny dla nich czlowiek. Zreszta....w sporcie tak jest ze tworza sie przyjaznie, pilkarzr skacza za siebie i trenera w ogien. A Ty co gogusiu pewnie wolalbys znowu kogos pokroju Michniewicza? Wypad razem z nim na bułgarska i udawaj koziolka odpowiedz

:// - 45 minut temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: popieram dobrze piszesz odpowiedz

Kibic z what's up'a - 42 minuty temu, *.plus.pl @grzesiek: pożegnali Vuko a później większość pożegnała się z klubem hehe odpowiedz

Fan - 38 minut temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: 100% racji odpowiedz

Realista - 26 minut temu, *.plus.pl @grzesiek: Właśnie to jest problem ze ,,Vuko" a nie trener Vukovic o nim się mówi i nikt go nie będzie brał poważnie a tymbardziej Mioduski co sam o nim mówił ,,Vuko" w wywiadach słabe to ale jeżeli prezes go nie szanuje, to nie sądzę żeby grajki też miały do niego respekt zwłaszcza zagraniczni. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 10 minut temu, *.plus.pl @grzesiek: Jak piłkarze grają dla trenera to dobrze nie jest bo to znaczy że jak trenera zwalniają to i oni mogą już miec gdzieś wszystko. A poza tym nikt nie może być ważniejszy niż klub !!! .Ciekawie tylko czy poradzi sobie trener Vukovic z kryzysem? Bo Bez doświadczenia w takich sytuacjach jednak jest. odpowiedz

:) - 8 minut temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: zgoda pelna kolego odpowiedz

Xxc - 5 minut temu, *.master.pl @Kibic z what's up'a: a czyja to wina że odeszli? odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Lopez i wszystko jasne odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Skład na pierwszy rzut oka... wrażenia nie robi, ofensywa dramat, a w obronie też bez szału,mam nadzieję że wejdzie Muci i rozrusza odpowiedz

Macias - 1 godzinę temu, *.ewe-ip-backbone.de czekamy na zwycięstwo w miare przyzwoitym stylu... odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.138.126 Panowie pokażcie że macie jaja i macie coś wspólnego z piłką dla Vuko odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Siwy : problem w tym ze obcokrajowcy nie znaja Vuko. Wlasnie zastanaiaam sie czy te 2 mecze nie lepiej byloby rozegrac Polakami no ale trzymajmy kciuki odpowiedz

