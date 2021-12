Komentarze (92)

Heniek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niech emreli i luginias wracają z l4 bo trener z autokaru złoży im wizytę w domu

artic - 2 godziny temu, *.55.149 Z Radomiem zaden mecz przyjazni maja zapier....100 razy bardziej jak dzis Warta ,Łeczna, i termoizolacja tylko czekaja na strate punktow przez L takie czasy.

RKS1910 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Jurek: Pamiętam zgodę z lat 80-tych Legia - Radomiak - Pogoń. W niedzielę niech wygra lepszy.

artic - 2 godziny temu, *.55.149 @Jurek: za starych czasow np. Bosmana byla prawdziwa sztama z MKS Pogon na starej Zylecie bylo bordowo bialo- czerwono-zielono pozostaly mile wsponienia.

Ajajaj ITI - 2 godziny temu, *.centertel.pl Powinni dostawć te plaskacze co tydzień przed meczami tak jak bokser wchodzący na ring haha

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Dobrze, że zaległy mecz graliśmy akurat z Lubinem, a nie przykładowo z ...Termalicą :).



NIe będę wybrzydzał, bo punktów potrzebujemy jak tlenu.



Stopien trudności dla naszej koszmarnej obrony wzrośnie za klilka dni o pare poziomów. Solidny Radomiak nie raz udowodnił, że prezenty wykorzystuje.

woot - 3 godziny temu, *.orange.pl dobre pato na trybunach. Mioduski na bank się przejął i jutro przekazuje stery Sebie jednemu i drugiemu.

Byku 23 - 3 godziny temu, *.plus.pl @woot: pato? To mieli śpiewać pieśni pochwalne dla prezesa ,który odpowiada za degrendolade w klubie?Ile można znosić to co się tu wyprawia i siedzieć cicho. Pali się i wali a Ty oczekusz Wersalu na trybunach

Jimmy L - 2 godziny temu, *.d1-online.com @woot: Pato to ty pajacu. Zobacz tabele gdzie jesteśmy.

in - 3 godziny temu, *.ckmediator.pl Z Radomiakiem tak łatwo nie będzie

odpowiedz

Zzz - 3 godziny temu, *.chello.pl Po raz kolejny widać, że w naszej kartoflanej lidze wystarczy zapier...lać, żeby mieć wyniki.

Wcześniej im się nie chciało.

BĘDZIE DOBRZE, BĘDZIE LEPIEJ...KIEDY KUCHARSKI ODEJDZIE.. - 3 godziny temu, *.20.4 VUKO SPRAWDZA WSZYSTKICH W TYM MECZU, NAJSLABSZYCH ODSTAWI I TYLE BĘDZIE DOBRZE ALE CZEMU TAK PUŻNO?!MIODUSKI ZA KRYCIE ANTYSPORTOWEGO KOLEGI OD KIELISZKA POWINIEN BĘKNĄĆ I DOSTAĆ Z LIŚCIA...

Ukochana ma!Legia!Warszawa! - 3 godziny temu, *.20.4 PO NIEKT niektórzy skrzeczą ostro , chyba wolą aby LEGIA dalej przegrywała, poprostu zero nadzieji i radości, starszym panom dziękujemy....

artic - 3 godziny temu, *.55.149 Po obronie i trzech slupkach 41 letni Artur kondycyjnie wymiekł ale i tak jest najlepszy!

Antyczesio - 3 godziny temu, *.plus.pl to dopiero jeden mecz ale teraz panie prezesie niech pan się wypowie czy było warto w ogóle Vukovicia zwalniać?

Stan the Man Collymore - 3 godziny temu, *.191.200 @Antyczesio: trzeba być kompletnym kretynem, żeby zadać takie idiotyczne pytanie.

Ryba - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Żuraw zrobił zmianę w 33min bo widział że gość ma lepkie łapy eh.

Lisek - 3 godziny temu, *.chello.pl Tylko mnie nie rozśmieszajcie i nie mówcie ze ta wygrana to zasługa Vukovica.

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl @Lisek : To zasługa 12 zawodnika,czyli kibiców:)

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl @wtf: proste tak zmotywowali Lopesa że 2 gole strzelił :)

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Najszybszy zawodnik w Europie nie potrafi celnie podać nawet do kolegi stojącego metr od niego!Manu przy nim,to był kawał grajka.

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Lisek : Raczej zasługa trenera Żurawia

Kastraty - 3 godziny temu, *.kompex.pl Kastraty to prawdziwy kartraty

Avatar - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Artur nie wytrzyma kondycyjnie .

Gruby na bramkę nabiera wiarygodnego wydziwieku.

Bravo Artur

Morda - 3 godziny temu, *.chello.pl Aco się stało?

rob bandit - 3 godziny temu, *.play-internet.pl dzieje się dziś wieczorem.. FORZA LEGIA

zimmi85 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl wiem, że moja opinia jest zdecydowanie nad wyrost, ale od tak dawna jestem spragniony normalnej Legii ( nie świetnej, nie cudownej, po prostu normalnej ), że Vuko dzisiaj okazuje się prawdziwym kozakiem. Świetny wieczór

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko się nie posrajcie wszyscy z radości.. Zagłębie prezentuje poziom okręgówki bez Starzyńskiego i z Żurawiem na ławce.. Niemniej chociaż biegają dziś nieco nasze wkłady.. Obrona dramat szczęście że Boruc jest... No i Vukovic robi zmiany...

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.191.200 @Syn trenera: w 100% sie z Toba zgadzam. Biedzie pianie z zachwytu, a tu nawet Zyro albo nawet Kolew potrafili by Zaglebiu nastrzelac. A Zuraw to zapewne sympatyczny gosciu ale nedzny trener. Super ze nasi jak narazie walneli 4 gole, moze byc i wiecej bo Zaglebie to lipa totalna. Ale ja osobiscie w spodnie z podniety robic nie bede. Zobaczymy jak to sie zacznie ukladac na wiosne, bo na razie jeszcze bronimy sie przed spadkiem.

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Otóż to Radom w sobotę zweryfikuje umiejętności.. Ribeiro i Josue najlepsi na placu.. Może by tak w ramach motywacji raz w tygodniu po liściu.. hehehe he

Stan umysłu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Syn trenera: Sobie strzel idioto

JACUNHO - 2 godziny temu, *.kampinostelco.pl @Syn trenera:

Oczywiście że masz rację, ale będąc kibicem Legìi muszę się cieszyć z każdego udanego występu.

Oczywiście że Lubin to też nie ta drużyna z którą nie raz mieliśmy kłopoty, ale takich drużyn w tej lidze jest większość i trudno z tym przejść do porządku.

Nie obiecuje sobie zbyt wiele w najbliższym meczu choć brzmi to niewiarygodnie, ale mam nadzieję że w przyszłym roku to się zmieni i nigdy się to nie powtórzy.

Cel na obecny sezon : Utrzymanie w lidze !!! Zwycięstwo w PP, aby chociażby w ten sposób zagrać w europejskich pucharach.

Trzymaj fason i nie trać wiary (L)

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Syn trenera: Głupi to za mało powiedziane.Napewno jesteś prymitywny.

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @JACUNHO: Ja tez się ciesze z wygranej, to nie tak, że jestem na nie, po prostu, to poczatek długiej drogi... i powinny iść za tym wielkie zmiany począwszy od kucharskiego, przez pion medyczno -kondycyjny trenera itp... Bo Vukovic chyba nie liczy że zostanie. Ciekawe, jak z Lukiniasem i Emrelim...

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Takie proste -tylko wrzucić piłkę na głowę ale czemu wcześniej nie działało?

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl Cud nad Wisłą. Albo ustawka nad Wisłą.

Stan the Man Collymore - 3 godziny temu, *.191.200 Zagłębie jest tak tragiczne, że nawet Jagiellonia z drewniakiem Zyro by ich rozwalili.

MIKOŁAJ ŚWIĘTY, CHYBA PRZYNIESIE PREZĘNTY... - 3 godziny temu, *.20.4 NO PROSZE, GRAJĄ I CHCĄ WYGRAĆ!CO SIE DZIEJE ~?!CO JA WIDZE NA TABLIICYY!3 - 0 ! DOZERA!BRAWO!TAK MOZNA WYJŚĆ Z BAGNA...

K(L)AKIER - 3 godziny temu, *.inetia.pl Ludzie ludzie co to siedzieje.....Legia 4 bramki strzeliła...nadchodzi nowe

pegiezet - 3 godziny temu, *.chello.pl Co sie kuzwa dzieje ?! Nie wydaje sie Wam, ze to jakas ustwka?

in - 3 godziny temu, *.ckmediator.pl zagłebie dno

odpowiedz

Rafix - 3 godziny temu, *.chello.pl @in: bo u nas potrzeba był trenera z DNA :)

Avatar - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Żewłak załatwił sprawę.

UUUKOOCHAANAA!MAAA!WYYGRAA!DZIŚ!MEECZ!LEEEGIIAAA!WAAARSZAAWAAA! - 3 godziny temu, *.20.4 DAWAJ!3 ! GOOLAA! LOOOPESSS!TO NAPRAWISZ TROCHE OSTATNIE!WINY!GOOD!LUCK!

Klanik - 4 godziny temu, *.chello.pl Ciepiela pokazał więcej niż Martinsy i inne Emreli w poprzednich meczach.

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net A mówią, że liście nie pomagają xd

Wukashi - 4 godziny temu, *.197.174 VUKO OUT!

Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Wukashi: weź koło i p.....j się w czoło

Legionista - 4 godziny temu, *.101.212 @Wukashi:



Wypier.....





odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.101.212 @Wukashi:



Wypier.....





odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wukashi: teraz VUKO OUT a za pół roku będziesz VUKO ZOSTAŃ? Czy VUKO PINOKIO???

Sobo(L)ew. - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wukashi: sam out ciemniaku.

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Próbują się podnieść. Brawo Legia, brawo Vuko!

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Wynik dobry, ale nie chwalmy dnia....

Olo - 4 godziny temu, *.chello.pl Poziom tego meczu jest dramatyczny. Pewnie wygramy, ale Zagłębie gra jak zespół z okręgówki, Legia tylko trochę lepiej.

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Luki i Emreli z Radomiakiem po hat-tricku ustrzelą:)

Maciej - 24 minuty temu, *.centertel.pl @wtf: swoim kobitom chyba....

VUKO KING - 4 godziny temu, *.114.237 Vuko geniusz!

As - 4 godziny temu, *.chello.pl Dostał polika, się ogarną López :) :)

Avatar - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Na Lopesa podziałało

Syn trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 4 minuta meczu zmęczony nieziemsko Slisz ociera pot z czoła.. Ehhh znów początek bez jak dramat może Muci i Kastrati wejdą... to będzie co ratować.. Gramy znów w 7 Slisza ,Lopesa Holowni i Pekharta nie liczę. odpowiedz

Rafix - 4 godziny temu, *.chello.pl Dokładnie Michniewicz strasznie zawalił przygotowanie, to wszystko jego wina. Podejrzewam że potrzeba wiele lat aby odkręcić to co narobił Michniewicz. Tu Guardiola by nie pomógł. No może Mioduski by sobie poradził ale on ma już stanowisko istotne dla klubu :) odpowiedz

Szybki Lopez - 4 godziny temu, *.datapacket.com @Syn trenera: no i się ZESRAŁEŚ synuś na miętowo odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Szybki Lopez: Chyba Ty raz do roku to i kij od szczotki strzela... Slisz i Lopes dwa paralityki odpowiedz

Tom - 4 godziny temu, *.mm.pl To ludzie jeszcze chodzą na tych nieudaczników?

Do końca sezonu powinien być pusty stadion. odpowiedz

Dexter - 4 godziny temu, *.com.sg @Tom: Chodzą i brawo im za to, bo to są prawdziwi kibice, na dobre i złe, a nie roszczeniowcy i kibice sukcesu. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 5 godzin temu, *.btcentralplus.com 'Nie poddawaj sie'................ odpowiedz

True - 5 godzin temu, *.plus.pl No jeśli mamy takich dyrektorów jak Pan Zahorski to jak ma być dobrze . Co on mówił przed tą kamerą ? odpowiedz

vuko = Pinokio - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Zamieni PP za utrzymanie w lidze . odpowiedz

Maciek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wy jeszcze chodzicie na tą żenadę? Nie poddawaj się i tak dalej.... Tylko akcja pusty stadion skłoni Miodka do refleksji. Dopóki kasa będzie się zgadzać nic się nie zmieni. A teraz 3,2,1... do hejtowania (Legia to my, spadaj kibicu sukcesu, wyp... na Konwitorską...) odpowiedz

Olomanolo - 5 godzin temu, *.207.247 @Maciek: popieram tylko pusty stadion - a hejterów to mam w nosie odpowiedz

fff - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl będzie to przodu, mecz z Zagłębiem i Radomiakiem dogadany odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Jazda kur.a na pełnej k...ile z tym Zagłębiem. Pokażcie w końcu że macie jakieś jaja i wygrajcie. Najważniejsze jest zwycięstwo i 3 punkty do ku..y nędzy. Jaaazzzzdddaaa. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Kolega po szalu - 6 godzin temu, *.plus.pl Do Siwy :Dla Vuko? Oni nie grają dla trenera tego czy innego nie grają dla klubu grają tylko dla siebie i stanu swoich kont nikt z nich może oprócz Boruca za ten klub nie będzie żył wypruwał czy,,gryzł" trawy. W ogole co to za argument dla Vuko? A kim on jest? Były zawodnik i były/obecny trener a że niektórzy kibice go wielbią i ma dla nich status legendy to gratuluję myślenia. Legenda to był Deyna albo Brychczy. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Kolega po szalu: jak Vuko zwolnili to pilkarze pozegnali Vuko. To nie byl obojetny dla nich czlowiek. Zreszta....w sporcie tak jest ze tworza sie przyjaznie, pilkarzr skacza za siebie i trenera w ogien. A Ty co gogusiu pewnie wolalbys znowu kogos pokroju Michniewicza? Wypad razem z nim na bułgarska i udawaj koziolka odpowiedz

:// - 5 godzin temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: popieram dobrze piszesz odpowiedz

Kibic z what's up'a - 5 godzin temu, *.plus.pl @grzesiek: pożegnali Vuko a później większość pożegnała się z klubem hehe odpowiedz

Fan - 5 godzin temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: 100% racji odpowiedz

Realista - 5 godzin temu, *.plus.pl @grzesiek: Właśnie to jest problem ze ,,Vuko" a nie trener Vukovic o nim się mówi i nikt go nie będzie brał poważnie a tymbardziej Mioduski co sam o nim mówił ,,Vuko" w wywiadach słabe to ale jeżeli prezes go nie szanuje, to nie sądzę żeby grajki też miały do niego respekt zwłaszcza zagraniczni. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 5 godzin temu, *.plus.pl @grzesiek: Jak piłkarze grają dla trenera to dobrze nie jest bo to znaczy że jak trenera zwalniają to i oni mogą już miec gdzieś wszystko. A poza tym nikt nie może być ważniejszy niż klub !!! .Ciekawie tylko czy poradzi sobie trener Vukovic z kryzysem? Bo Bez doświadczenia w takich sytuacjach jednak jest. odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: zgoda pelna kolego odpowiedz

Xxc - 5 godzin temu, *.master.pl @Kibic z what's up'a: a czyja to wina że odeszli? odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Kolega po szalu: idzcir sobie na konwiktorska albo bulgarska :) odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl @grzesiek: Póki co jeszcze jest wolny kraj i nie muszę nigdzie iść jak nie chce ale dzięki za radę :) odpowiedz

Pab(L)o - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Lopez i wszystko jasne odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Skład na pierwszy rzut oka... wrażenia nie robi, ofensywa dramat, a w obronie też bez szału,mam nadzieję że wejdzie Muci i rozrusza odpowiedz

Adamol - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @(L): młody ok. Ale dwie strony paralityki..... odpowiedz

Macias - 6 godzin temu, *.ewe-ip-backbone.de czekamy na zwycięstwo w miare przyzwoitym stylu... odpowiedz

Siwy - 6 godzin temu, *.138.126 Panowie pokażcie że macie jaja i macie coś wspólnego z piłką dla Vuko odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Siwy : problem w tym ze obcokrajowcy nie znaja Vuko. Wlasnie zastanaiaam sie czy te 2 mecze nie lepiej byloby rozegrac Polakami no ale trzymajmy kciuki odpowiedz

rob bandit - 4 godziny temu, *.com.pl @Siwy : co mam napisać Mordo, żebyś nie wyłysiał.. jest też płótno Dolny Śląsk.. FORZA LEGIA odpowiedz

