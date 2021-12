Konferencja pomeczowa

Żuraw: Legia wygrała zasłużenie

Środa, 15 grudnia 2021 r. 22:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dariusz Żuraw (trener Zagłębia): Kolejna porażka po łatwo straconych bramkach. Uczulaliśmy zawodników, by nie dać się Legii rozpędzić i próbować wykorzystać błędy, które może będzie robiła po ostatnich wydarzeniach. Niestety swoich okazji nie wykorzystaliśmy, Legia zdobyła bramkę, poprawiła drugą i było już ciężko. Gospodarze wygrali zasłużenie.







Nie czuliśmy się faworytem. Przed każdym meczem wychodzimy z wiarą, że nie stracimy bramki, ale wygląda to tak, że jeżeli przeciwnik strzeli jedną czy drugą, to tej wiary nie ma tyle, by odwrócić losy meczu. Zagłębiu brakowało wszystkiego po trochu w ostatnich meczach. Chcieliśmy uszczelnić defensywę, ale się to nie udało.