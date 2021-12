Miła odmiana

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Marek Arys

Techniczny: Karol Arys



Komentarze (69)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dedi L - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i jest wygrana okazała, pod wodzą Vuko rywal był jaki był ale 3 punkt to 3 punkty ! I tylko 29 komentarzy :D Jakbyśmy dziś znowu przegrali to by było 229 już, antyfani poszli spaćiu. Liczę na fajny mecz z przyjaciółmi w. Niedziele, niech sobie może strzelą ale my tak 2-1 ,3-1. Trochę pozytywów chociaż przed świętami będzie. Pozdro dla L zawsze. I z L zawsze. Dobrej nocy odpowiedz

Belek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Cały stadion śpiewa z nami, wypier...lać z prezesami... odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Fajny wreszcie meczyk, Lubin słaby, ale ze słabszymi moczyliśmy. Brawo Legia !!!

zyleta jak zwykle tragiczna odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl W autokarze spadło liści, wszystkim dało to korzyści,

przyszedł vuko pełen wiary, zażegnał po opasłej świni koszmary.

wszystko działa jak cholera, z radomiakiem 5 do zera.

wszyscy zadziwieni obrotem sprawy, że odrodził się potwór z Warszawy,

idzie po skalpy i po nowe ofiary, nabrał nagle siły, energii i wiary.

wszystkie ku...y z polski w strachu, przyszedł ich vuko zakopać żywcem w piachu. odpowiedz

Wsciek(L) y - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jaka odmiana? Jak zaglebie na mecz nie wyszło. odpowiedz

Rafal - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jali wniosek? Nad nimi trzeba stac z batem jak nad niewolnikami odpowiedz

Lukas - 2 godziny temu, *.chello.pl Emereli nie wracaj :) odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl jak w niedziele tak samo zagrają jak dzis,uwierze ze cos sie ruszyło...i niktmi nie wmówi,ze byli zle przygotowani do sezonu..(jakos dzis potrafili zapierdzielac) a ze boruc mial kontuzje pleców(moze i miał),kare dostal za szczerosc i tyle-(podobna sytuacja byla juz poprzednio -nie tak dawno-jak jedze zawiesili) ,swoja dorgą radomiak jak bedzie miec te okazje co mialo dzis zaglebie to je "na bank" wykorzysta....typuje remis ew.wygrna Legii o ile radomiak pierwszy nie strzeli... odpowiedz

Pawlo - 2 godziny temu, *.mm.pl Brawo Vuko !!! Ręcznik Miszta babolarz nawet na ławce nie siedział !!! Brawo za decyzje w końcu trener zauważył że ten cały Miszta to pomyłka kadrowa Legii !!! Brawo Boruc !!! Vuko szukaj godnego następcy Artura a będzie dobrze !!!

odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Można...no ku..a można tylko trza mieć jaja tam gdzie trza i zapie....ać na pełnej k z każdym kolejnym meczem. Josue i Artur Boruc najlepsi dzisiaj. Jaaazzzzdddaaa w następnym meczu. Dawać ukochana ma LEGIO WARSZAWA!!! odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.com.pl I co?

Raptem potrafią grać?! odpowiedz

Goral - 2 godziny temu, *.rr.com Emreli won placzku zabieraj ze sobą tego mioduskiego i luqenicza co się przewraca co chwile jak laleczka !!!! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Niesamowite. Drugi raz po wizycie kibicow w autokarze, druzyna zaczyna grac i zapieprzac. Ale i tak niektorzy beda plakac, ze tak nie mozna. Nie mozna to walic w wuja. odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.47.6 Mocno Vuko! odpowiedz

Karo(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl Byli w końcu skuteczni i mieli sporo farta którego brakowało wcześniej. Dalej jednak sporo głupich strat i błędów w obronie. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Kupa mędrków się teraz wypowiada na twitterkach że to nie zasługa kibiców - kiedyś Legia dostała 3-0 w poznaniu pospadały liście i potem chyba było 6 wygranych pod rząd i na koniec dublet.



Oczywiście ku...a że kibice pomogli - czy tylko oni? nie vuko też zapewne zmotywował.



Jak mówił kiedyś Zbigniew Brzeziński - "nic tak nie koncentruje myślenia, jak to, iż wkrótce będzie się powieszonym." - coś w tym jest - może piłkarze nie myśleli że będą powieszeni ale wiedzieli że może być drugie takie spotkanie i tak miło może następnym razem nie być - czy to moralnie dobre? nie, a czy to działa? na pewno.



Nie wierze w to że kibice nie mają w tym zasługi - oczywiście że mają. Debile dziennikarze nie skumają. odpowiedz

przega - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Panowie!!!! Dziękuję za wspaniały wieczór. I niech takie szczęście jak dzisiaj towarzyszy Wam na dłużej! odpowiedz

Kibol - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Stare kibolskie metody zawsze działają, pozdro dla kumatych ;) odpowiedz

xd - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nawet jak przyjdzie Papszun to zostawić Vuko na trenera mentalu. Jak sie zgodzi odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl 1) brawo Vuko! Wreszcie grę Legii da się oglądać.

2) nie stać Legii na psychologa, przynajmniej darmowy liść działa

odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Nie bylem fanem Lopeza i delikatnie mowiac go krytykowalem. Ale doceniam jego charakterne zachowanie. Nawet jak cos tam dostal to przyjal to na klate i powiedzial ze nie dostal. A dzis sie nie obrazil tylko bach - dwie wazne bramki. Nie to co ten cwaniak z kaukazu. odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak myślicie, mistrz jeszcze możliwy do uratowania w tym sezonie? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Każdy zdobyty punkt jest na wagę utrzymania, zatem nalezy się cieszyć.



Z drugiej strony - jest świadomośc że cięzko będzie je zdobywać nie majac środkowych obrońców. I te ciągłe straty. Na Zagłębie Żurawia wystarczyło, na Radomiaka może nie wystarczyć.



Martins - najbardziej głupio tracacy piłki zawodnik w Legii. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl fajnie ze taki wynik zobaczymy jak to bedzie po radomiaku odpowiedz

go(L)op - 2 godziny temu, *.shlnet.pl terapia wpier...l znowu działa:) psycholog "liść" pomaga:) odpowiedz

robert60 - 2 godziny temu, *.chello.pl Widać ile kosztowało Legię powierzenie roli trenera p. Gołębiewskiemu. Miejmy nadzieję, że dzisiejszy mecz będzie nie tylko miłą, ale i trwałą odmianą drużyny. odpowiedz

KaroL - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo dla Boruca bardzo ważna interwencja bo jak by było po 1 to różnie mogło by się potoczyć. odpowiedz

Legia To My. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie można było tak od lipca,od początku sezonu?!! odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.net.pl Czyli piłkarzyki chcieli się pozbyć Michniewicza a potem Gołębiewskiego i z tego powodu zaje.... Cały sezon. Super. odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.. @Legia: A co im szkodził Gołębiewski? Już prędzej Małecki.



A serio: calm down. Z Jagiellonią też były punkty. ZL jest totalnie beznadziejne. odpowiedz

Dziaduszko - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vuko dzięki odpowiedz

Brawo Lopez - 2 godziny temu, *.206.44 Nic lepszego Lopez nie mógł pokazać tym bandziorom z niedzieli. odpowiedz

Rafal - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Brawo Lopez: Chyba masz problem z logocznym mysleniem. Wlasnie pokazal ze trzeba nad mim stac z batem. Albo zasuwa albo batem przez grzbiet. odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl Ja bym się jednak tak nie podniecał... Zagłębie było dramatycznie słabe, to był poziom okręgówki. Ale wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Z Radomiakiem już tak łatwo nie pójdzie. odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Olo:

ale my też dramatycznie słabi, przegraliśmy 12 meczów z kim się dało, często tracąc po 3 gole w meczu, pamiętasz? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Olo: Zgadzam się... Mimo 4 bramek ... gra była słaba... ale okazało się, że Zagłebie jeszcze słabsze... Ktoś (Vuković) wreszcie kazał wrzucać piłki z bocznych sektorów... odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Akcja "Podaruj klapsa" znowu pomogła! odpowiedz

GWS2016 - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl @Łysy : '' odpowiedz

ROSOMAK - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Łysy : tobie napewno odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.orange.pl Nareszcie. Teraz jazda z Radomiakiem i będzie chociaz jakaś iskierka nadziei na lepsza wiosnę.

Co do tego, ze Zagłębie grało słabo - a Cracovia, Wisła (jedna i druga), Piast albo Stal grały lepiej? Nie, to my byliśmy wtedy żałośni. odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Xyz:

To fakt, wszyscy w tej lidze są do ogrania, wystarczy pokazywac to co dzisiaj, czyli zapier..nie przez większość meczu za pilką, zaangażowanie w odbiór po stracie.... Nie ma co się podniecać, ale trzeba wychwycić te plusy i być dobrej mysli.. odpowiedz

Semper Fi - 2 godziny temu, *.234.119 Taki wynik moze oznaczac przelamanie!

Brawo. Prosze o komenty jak wygladal mecz. odpowiedz

Zibi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rzadko się wypowiadam na forum ale kilka razy pisałem wcześniej przywrócić na trenera Vuko lub Magierę. Druga sprawa Mioduski nie z mojej bajki ale to że Legia jest w takiej sytuacji to sprawka kilku gwiazdeczek i to nie tych co w niedzielę oberwali. Więcej pisać nie będę bo po co złodzieje którzy ciągną z naszej Legii kasę legalnie i nie mają mnie ciągać po sądach. odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl @Zibi : Vuko o tyle lepszy, że realnie może poprowadzić zespół do końca sezonu. Magiera jako psycholog, motywator nadawałby się jedynie do końca rundy. Pamiętajmy jak przygotował drużynę na rundę wiosenną po sensacji w lidze mistrzów. Gra do końca sezonu była tragiczna. odpowiedz

Darecki - 2 godziny temu, *.centertel.pl Miło było wreszcie zobaczyć pewność w zagraniach a nie strach w oczach naszych piłkarzy. Vuko zrobił swoje. Ogromy plus Josue, reszta na przyzwoitym poziomie. Trzy punkty dopisane a co będzie dalej zobaczymy. odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Darecki: Vuko sam pewnie niejednego liscia dal:) ale jak widac im malo bo na treningu sami sie po karkach klepia i za uszy targają:) odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.plus.pl Ależ sensacja na Łazienkowskiej !!!

Szok! odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Dzisiaj było widać walkę, to bardzo pozytywny aspekt przed Radomiakiem. Vuko chyba jednak potrafił ich zmotywować (a może co innego to sprawiło?). Kastrati to istny "jeździec bez głowy" zero celnych zagrań. Reszta zagrała nareszcie przyzwoity mecz. odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Szpic: nie obrazaj "najszybszego zawodnika w tej czesci europy" :) moze go vuko nauczy w pilke grac:) odpowiedz

aaa - 2 godziny temu, *.media.pl Teraz najważniejsze są wyniki a nie gra. Dobrze że trafił się przeciwnik w kryzysie który też nie ma zorganizowanej obrony - mecz idealnie zweryfikował kto ma same straty, gra niebezpiecznie i do tyłu a kto umie sensownie kopnąć lub dobrze rokuje. Niestety większość piłkarzy nie nadaje się do gry o najwyższe cele w lidze. Kolejny mecz z przeciwnikiem dobrze zorganizowanym który przegrywa rzadko. Raczej nie uda się wygrać, ciekaw jestem czy obrona będzie w stanie popełnić na tyle mało błędów by obronić remis. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i czyja to zasługa? Vuko czy dżentelmenów z komitetu powitalnego? Bo ja już nie wiem co myśleć… odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Uważam że Zagłębie zostało skrzywdzone bo od początku grało lepiej i ten karny był gdyby zamienili go na bramkę to Legii tak łatwo by nie poszło. Od czego jest Var ? Sędziowie chyba bali się kibiców. odpowiedz

Rafał(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl @Ja: zmień dilera chłopie

odpowiedz

S - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ja: idź stąd farfoclu. odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.centertel.pl A można ku.....r....wa można. odpowiedz

Liście !! - 3 godziny temu, *.orange.pl Zawsze mówiłem ze liście pomagają !!! odpowiedz

Ocenzurowany - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeba ich co niedzielę nap...lać. odpowiedz

155 - 3 godziny temu, *.207.68 Brawo. Jest VUKO jest impreza ;) odpowiedz

luu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl czyli jednak można ... odpowiedz

KRK 12345y7899 - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Wow. Wygrana wreszcie... Ale jedna wygrana to za mało trzeba walczyć... odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Akcja =reakcja odpowiedz

Cyp - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dzięki Vuko!!! odpowiedz

WO(L)A - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Piłkarzyki sprzedawczyki. odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak się cieszę!!!



Jest Vuković, nie ma poznańskiej wszy 711 - i można wygrywać wysoko do zera!



U Redakcji chciałbym zamówić artykuł z symulacją wyników Legii w tym sezonie, gdyby Vuković trenował nasz klub od początku. odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To tylko jeden malutki kroczek odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Proponuje liscie i lokcie co dwa miesiace i bedzie jeszcze mistrzostwo odpowiedz

Adek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de @Januszek: dodajmy gilotyne i bedzie awans do ligi mistrzów odpowiedz

Nemezis - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Adek: Wystarczy łamanie kołem fortuny odpowiedz

sek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Legia opuści strefę spadkową. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.