Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hycel - 57 minut temu, *.168.108 Jak czytam debili wypociny dostali z liścia to zaczęli grać, terapia pomogła ten zły ten nadal nic nie potrafi ja pierdole to panienki z pod lasu mniej marudzą jak wy oni one ch... wie jak was nazwać bo napewno nie kibicami ani kibolami jak stare cioty odpowiedz

Morgi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja bym w zaangażowania nie odmawiał w tych nawet przegranych meczach, chociaż niektórzy przechodzili obok meczu, to jednak większość chciała, problem jest inny, wy po prostu nie potraficie grać w piłkę, do tego dostajecie za dużo forsy i wam się nie chce zaierniczać więcej szybciej itd...z drugiej strony gdybym dostawał jak Jędrzejczyk 150.000 miesięcznie to też bym faulował kogo popadnie i miał na wszystko wywalone, a niech Miodek płaci jak frajer, tak panowie?

To jest wasz honor!???

Weźcie się do roboty darmozjady! odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl czyli "terapia" pomogła? :) zapieprzali jakby o zycie grali...nawet lopes niebal sie "na dupie" pojechac...i codalej "mądrzy" znawcy beda gadac ze to wina przygotowania fizycznego do sezonu? ale to wszystko na tle słabego zagłebia... zobaczymy w niedziele...jajk zagrają jak zaglebiem to powiem,ze sie cos ruszyło... odpowiedz

@Kame - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oglądnij powtórkę skupiając się na Hołowni, trochę lepszą drużyna wykorzysta jego błędy szybciutko odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mateusz pomimo bramki to nie ten rozmiar kapelusza, puste przeloty, mijanki z piłką, podania do nikogo...zaangażowanie to jest nawet w B klasie, tutaj wymaga się umiejętności odpowiedz

Kame - 2 godziny temu, *.plus.pl @(L): ty tak serio???? odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.75.50 @Kame: Serio. Gorszy od niego tylko Wieteska. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.plus.pl boruc najsłabszy dzisiaj odpowiedz

KaroL - 2 godziny temu, *.chello.pl @e(L)o: dobre 3 razy im dup... ratował odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @KaroL : a Borucowi dup... ratowały słupki i Yuri odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Wow



Widać było zaangażowanie...łaska??? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.