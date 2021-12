Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

W końcu mogliście przyznać legionistom pozytywne oceny. Za starcie z Zagłębiem Lubin najwyżej oceniliście występ Rafaela Lopesa - 4,9 w skali 1-6. Nieco niższe noty uzyskali Artur Boruc i Josue. Na drugim biegunie znalazł się Lirim Kastrati z oceną 2,9. W sumie oceniało 888 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8. Rafael Lopes 4,9 Boruc 4,7 Josue 4,6 Yuri Ribeiro 4,3 Slisz 4,1 Pekhart 4,0 Ciepiela 3,9 Hołownia 3,8 Nawrocki 3,7 Johansson 3,6 Wieteska 3,4 Andre Martins 3,3 Muci 3,2 Włodarczyk 3,1 Celhaka 3,0 Kastrati 2,9

Arek - 24 minuty temu, *.tpnet.pl Nie no. Tak wysokich ocen to już dawno nie było. odpowiedz

RT - 48 minut temu, *.chello.pl Włodarczyk są wysoko ;) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Martins wyżej od młodego? Od Muciego? Ludzie kochani.... odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.centertel.pl Josue bardzo fajny występ . Jeszcze niech więcej daje prostopadłych piłek i będzie git odpowiedz

