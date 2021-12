Emreli będzie chciał rozwiązać kontrakt?

Z informacji portalu sportowefakty.wp.pl wynika, że Mahir Emreli kontaktował się z prawnikami, aby dowiedzieć się jakie ma szanse na rozwiązanie kontraktu z winy klubu. To efekt niedzielnych zdarzeń, do których miało dojść w drodze powrotnej po meczu z Wisłą Płock. Zawodnik w niedzielę udał się do szpitala na obdukcję i jak informowały media azerskie otrzymał zalecenie dwóch dni odpoczynku i raczej nie zobaczymy go w środowym meczu z Zagłębiem Lubin.

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wydaje mi się, że będzie mu ciężko rozwiązać kontrakt z winy klubu. Przecież klub nie odpowiada za osoby które to zrobiły. Tym bardziej, że klub zapewnił im ochronę w postaci policji. Wiem, że to były pewnie dwa radiowozy ale to do policji można mieć pretensję, że na to pozwoliła a nie do klubu. Może ktoś wie jak to wygląda od strony prawa? odpowiedz

xaed4545 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl skonczy się na transferze szybkim już w styczniu. Jak 2k juro dostaną to będzie i tak dobrze.

Gorzej, że odejdzie również jedyny drybler w drużynie, swój piłkarz, grający tu kilka lat, Luquinhas - szkoda go.

Lopez to niech spada- zero z niego pożytku. Tylko kto mu da taki kontrakt gdzie indziej. odpowiedz

Rafek - 1 godzinę temu, *.02.net Kto po nim bedzie plakac niech jeszcze z 10-ciu wezmie ze soba napewno wyjdzie to nalepsze klubowi gwiazda co gola nie potrafi strzelic w slabej ekstraklasie ???????????? odpowiedz

Real Deal - 1 godzinę temu, *.virginm.net Tak sie robi dzisiaj interesy:),manager juz pewnie cos mu nagrywa.Najdrozszy lokiec w histori polskiej pilki:).Miodek jeszcze wylysieje,zanim sie spelni jego sen,o Legii w top 50 Europy:).Gosciu troche fajka,bo jakby mial charakter to by teraz trawe gryzl i zaczal gole strzelac,zeby pokazac calej tej ekipie ze ma ich w dupie,sie nie boi,i sam zadecyduje kiedy odejsc z podniesionym czolem do lepszego klubu-PROSTE. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jednego najemnika mniej.Przynajmniej klub zaoszczędzi trochę kasy.Gonić tych gamoni.Ledwo co łazi po boisku.Żadnego z niego pożytku.Za to co obecnie prezentuje to powinien siedzieć na ławce w rezerwach. odpowiedz

Leśny - 1 godzinę temu, *.79.32 Wypad !!! nieudaczniku !!!! odpowiedz

I nie będę tym zaskoczony - 1 godzinę temu, *.com.pl Luqinhas zapewne będzie kolejnym , który będzie chciał opuścić Legię odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl Odpowiadam Emreliemu.

Nie ma na to szans. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Wyp....nieudaczniku. odpowiedz

Neuro - 1 godzinę temu, *.timplus.net Chyba z jego winy odpowiedz

Frank Stilwell - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czarny, a powiedz ty mi jedna rzecz.Skąd masz info na temat zarobków poszczególnych piłkarzy?Bo niektórzy pilkarze z nich są kompletnie nam nieznani... odpowiedz

Nikt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Chłopak liczył na rozwój, a tu w 5 miesięcy ma 3 trenera i obitą twarz. Tragedia i komedia. Dno. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.proip.pl Krzyż na drogę i kop w dupe.

Nie zasługuje na Legijna koszulkę.



Każdemu śmierdzącemu leniowi.

odpowiedz

HR - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl a kiedy ten pacan jakąś bramkę strzelił? Jego gra to osłabienie zespołu. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Michniewicz już chciał tego szkodnika wysłać do rezerw . WON pajacu z LEGII odpowiedz

890weu - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lech się przy nim kręci odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Emreli sabotażysto WON Z LEGII odpowiedz

Rafa(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Z tych podobno poszkodowanych to żal mi jedynie Luqiniasa. On jako jeden z bardzo nielicznych się starał. Ale jeden czy dwóch dobrych nic nie zrobi jeśli w polu ma 7-8 paralityków odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.centertel.pl I szerokiej drogi Emreli.Jestes cieniutki i nic nie reprezentujesz swoja gra (poza wkur... ludzi) wiec won z Legii odpowiedz

Martini - 2 godziny temu, *.jmdi.pl No i żegnaj. Włodarczyk zagra lepiej. Nędza Jr. potrzebuje ogrania i będzie się starał a nie truchtał. Pekhartowi to możesz buty wiązać. odpowiedz

pe(L)e - 2 godziny temu, *.70.221 Pięknie.. czyli jakieś 8,000,000zł psu w d... = 250,000/350,000eur rocznie X 2.5 roku kontratu który trzeba będzie wypłacić + potencjalnie milion/półtora miliona za transfer po sezonie. Brawo WY! odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Tak, niech wszyscy odejdą, zagrają kibice ???? odpowiedz

Borys - 2 godziny temu, *.centertel.pl Idą czarne dni dla Legii. Kara 50 tys euro za zachowanie i rzucanie przedmiotami w trakcie meczu że Spartakiem oraz prawdopodobnie 5 ligowych meczów bez publiczności . odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Borys : za co niby? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

XDDDDDD - 2 godziny temu, *.play-internet.pl koleżanka z mkt się zapłacze xDDDDDDD odpowiedz

kysz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl WON!!!!!!!!! odpowiedz

Kwikwor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Do rezerw kretyna i niech gra w rezerwach do końca kontraktu. odpowiedz

Ma rację - 2 godziny temu, *.plus.pl Luquinhas na bank też będzie chciał odejść tym bardziej po tym jak jego żona powiedziała wprost że nie podaruje tego tym co tak potraktowali jej męża . I ma rację kobieta . odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Ma rację: Oczywiście ze ma racje jakieś łby zaatakowały akurat gościa do którego nie można się aż tak przyczepić, z niewolnika nie ma zawodnika wiec będę ździwiony jak luqi będzie chciał dalej grać dla Legii przez 0,003% debili którzy to zrobili. odpowiedz

K - 2 godziny temu, *.chello.pl A jak jej mąż mnie traktuje swoją grą? I co to za lamus co za niego decyduje żoneczka? odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @K: A moze podejmują decyzje wspólnie, lamusie? odpowiedz

XL - 2 godziny temu, *.telkab.pl Cóż,bez pozdrowień ! odpowiedz

Matiooo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ja na miejscu Emreliego w gazetach zachodnich obsmarowałbym Legie gó.wnem.... dla dobra wszystkich. odpowiedz

Śródmieście Płn. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Matiooo: Na początku proponuję obsmarować Ciebie ! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trochę lipa z tymi łokciami ale niech rozwiązuje kontrakt. Piłkarsko słabiutki, wolno myśli, zero gry kombinacyjnej, wszyscy z nim wygrywają głowę. Żegnam bez żalu. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: Lipa, to bardzo delikatne okreslenie.... odpowiedz

pe(L)e - 2 godziny temu, *.70.221 @Hiszpan: tu nie chodzi tylko o rozwiązanie kontraktu, tylko o wypłacenie całości kontraktu do końca jak rozwiązanie nastąpi z winy klubu. Ze Sportingu tak odeszło kilku najemników, ok sytuacja troche inna bo w Lizbonie to było na terenie klubu ale myśle że jak przyjdzie do rozstrzygania sprawy w UEFA gdzie Legia nie ma najlepszej reputacji (dzięki chłopaki) to może być problem 2,000,000 euro - wypłata kontraktu to końca i potencjalny transfer.. ale spoko, stać nas odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @pe(L)e: chlopie, ty jestes powazny? Przeciez nikt nie rozwiaze mu kontraktu z winy klubu bo ktos na publicznej drodze ich napadl. Zacznij uzywac mozgu. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Delikatnie bo w sumie nie ma dowodów. Żal że teraz nie ma ani jednego kozaka do dyskusji jak Rado, Ljubo i Ivica vs 50 kiboli. odpowiedz

Ja jako ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niech Wy... RDaLa

I płaci za nie wykonanie swoich obowiązków odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Idzie do arabi saudyjskiej ha ha ha odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.centertel.pl won kozy pasać odpowiedz

gruby - 2 godziny temu, *.orange.pl Zgadzam się z Tobą Barto! Większość tu piszących, to co z Was za kibice? Ciągle narzekacie... Piłkarze są najmniej winni, uważam, że za wszystko odpowiada trener! On powinien z tej grupy zawodników stworzyć drużynę, pod względem charakteru, umiejętności, przydatności na danej pozycji, dopasowaniem taktyki, itd.... Uważam, że trener Michniewicz rozwalił ten zespół...ciągłe rotacje, brak stabilizacji, brak zgrania, brak taktyki.... Po drugie, kilku zawodników nie nadaje się na ten poziom rozgrywkowy, a tym bardziej na grę w Legii!!! Kolejna sprawa, to wczorajszy incydent...powinno kilku zawodników rozwiązać kontrakty i odejść, to dopiero będziecie płakać, bo nie będzie miał kto grać!!! To wczorajsze zachowanie, to jak średniowiecze!!! Wcale się nie zdziwię jak tu nikt nie będzie chciał przyjść...bo po co? Żeby każdy mecz grać pod presją, że mogą mi gębę oklepać... A jak spadniemy do I ligi, to tak szybko z niej nie wyjdziemy... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl A ja proponuję zarzucić gościowi lekceważenie swoich obowiązków, podkopywanie autorytetu trenera oraz imrowizowanie gry na boisku. Ile ten bąbel strzelił bramek? Kij ma zawsze dwa końce. Do tego niech ktoś wreszcie powie prawdę - ile kielonów wypił w nocnych klubach? Dość hańbienia Legii. Nie podoba się - zwolnić dyscyplinarnie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Niedawno większość pisała - jego sprawa co robi po treningach. Teraz oburzenie, że pił. Zwolnić dyscyplinarnie? Sorki, ale tak może pisac dzieciak z gimbazy. Po Tobie Kolego spodziewm się jednak znajomości prawa pracy.



Wczorajsze wydarzenia dały POWÓD do takich decyzji. Mnie to nie oburza, ani nie dziwi. Gdyby klub chciał się pozbyć Emreliego, to bym nie płakał. Ale wyszło, jak wyszło.



Ta sprawa bedzie się za nami ciągnąć latami. Nie ywobrażam sobie, bby powazny biznes chciał wejśc w takie gówno. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.eurotel.cz No to ma przesrane. Bedzie jechany na meczach L. Szczury uciekają z tonącego okrętu pierwsze. Niech sie wali na ryj ,nikt go juz tu nie chce,nie umie grać. Niech spada. On jest leszczem . Taki drugi arubarena. Wlodarczykowi miejsce zabiera. Moim zdaniem wlodarczyk w nastepnym sezonie bedzie gral w pierwszym skladzie . emreli niech siedzi 3 lata na lawie za to co zrobil plus pozdrowienia od kibicow na kazdym meczu. odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chętnie pomogę mu się pakować!! odpowiedz

Marcinek 31 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Koleś 3 miechy gola nie strzelił, potyka się o własne kulasy, a teraz na reke mu jest ta cała sytuacja to chce się wymiksowac, o nie do rezerw i niech dokończy tam sezon odpowiedz

Lukas - 2 godziny temu, *.chello.pl Żadnego jeśli sprawa działa sie na publicznej drodze. odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Wie ze u Vuko nie pogra bo jest pozer a Vuko takich nie lubi... odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Robi smród,ale sam może też się ubrudzić.

odpowiedz

Grygi - 3 godziny temu, *.chello.pl Zajście miało miejsce poza terenem klubu. Klubowy był tylko autokar na drodze ogólno dostępnej więc może sobie rozwiązać ale sznurowadla. Trudno żeby kazdy wyjazd autokaru konwojował zastęp radiowozów. Tak po krotce przedstawil opinie prawnik od prawa sportowego. Swoją drogą ME zacznie grać to będzie spać spokojnie i w dobrym nastroju. odpowiedz

Skandalieros - 3 godziny temu, *.. Liga białoruska? odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Po tym co prezentował nikt kto ma nawet średnie pojęcie o piłce nie będzie za nim tęsknił. Niech spada na drzewo. odpowiedz

rudy102204 (L) - 3 godziny temu, *.orange.pl Niech spier.....d.....ala najemnik ..... yebany ... Gra tylko pod siebie, egocentryk uważający się za naj naj naj a tu proszę... "Potęgi" ekstraklasy p. Piłkarza definiują... Zero walki zero zaangażowania... Won byle szybko ... odpowiedz

Paw - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Piłkarz może i dobry tylko fizycznie i mentalnie nie pasujący do tej ligi.Krzyżyk na drogę 2 dobre mecze na 20 to trochę słabo.

odpowiedz

czarny76 - 3 godziny temu, *.. Taki pierwszy do rozwiązania kontraktu?To posłuchaj gwiazdorze co ci powiem....

W Lidze Europy grałeś pod siebie żeby cię zauważono (później mocniejsze ekipy i po Emrelim)

Ekstraklapa to już szczyt wszystkiego.Zero ambicji i zaangażowania ważne że na koncie się zgadza.

To ja się pytam...gdzie byłeś wtedy?Nie pobiegłeś do prawników i nie spytałeś o możliwosć aneksu do umowy o zmniejszenie zarobków bo swoją postawą nie zasługujesz na to co jest na papierze?Ku...a chłopie miej jaja przestań się mazgaić i spie...lać jak szczur z tonącego okrętu.Pokaż że przez te kilka miesięcy zasługiwałeś na noszenie koszulki z L.A jak nie to spie...laj z naszego klubu a umowę zerwij ze swojej winy.Tyle w temacie odpowiedz

zxcvb - 3 godziny temu, *.orange.pl @czarny76: 10/10 odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl @czarny76:



Dokładnie. W sedno. Tyle że on tego nie przeczyta...





MIODUSKI WON Z LEGII PASOZYCIE odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.myvzw.com @czarny76: stuknij się Pan w łeb. A co on ma zrobić jak cały klub jest w głębokiej czarnej dziurze. Od prezesa, trenera, po kibiców - wszyscy dali dupy. A on akurat ma najlepsze wyniki. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl @czarny76:

Przestań pier... o wynagrodzeniu i bronić



Nazwa gracza Wynagrodzenie tygodniowe Wynagrodzenie roczne Wiek Pozycja Narodowość

Artur Jędrzejczyk £8,500 442 000 £ 33 D RC Polska

Bartosz Kapustka £7,500 £390,000 24 AM LC Polska

Filip Mladenović 7300 £ 379 600 £ 29 D/WB L Serbia

Josué £7100 369,200 £ 30 AM C Portugalia

Tomasz Pechart £6600 343 200 £ 32 ST Republika Czeska

André Martins £6,500 338 000 £ 31 DM Portugalia

Lirim Kastrati £6,000 312 000 £ 22 AM RL Kosowo

Artur Boruc 4500 £ 234 000 GBP 41 GK Polska

Igor Kharatin £4100 213 200 £ 26 DM Ukraina

Ernest Muçi £3300 171 600 £ 20 AM/FC Albania

Joel Abu Hanna £3100 161 200 £ 23 D LC Niemcy

Lindsay Róża £3000 156 000 £ 29 D RC Mauritius

Luquinhas £3000 156 000 £ 24 AM LC Brazylia

Mattias Johansson £2.900 150 800 zł 29 D/WB R Szwecja

Mahir Emreli £2.900 150 800 zł 24 AM RL, ST Azerbejdżan

Rafael Lopes 2700 £ £140,400 29 AM LC, FC Portugalia

Jurij Ribeiro 2300 £ 119 600 £ 24 D/WB L Portugalia

Mateusz Wieteska £1900 98 800 £ 24 DC Polska

Bartosz Ślisz 1500£ 78 000 £ 22 DM Polska

Jakub Kisiel £1100 57 200 £ 18 DC, DM Polska

Maik Nawrocki £840 43 680 £ 20 DC, DM Polska

Kacper Kostorz £780 40,560 £ 21 AM R, ST Polska

Jurgen Çelhaka £730 37,960 £ 20 DM Albania

Rui Gomes 700 36 400 £ 23 AM RL Portugalia

Mateusz Hołownia 590 zł 30 680 zł 23 D LC Polska

Cezary Miszta £510 26 520 £ 19 GK Polska

Bartosz Widejko 450 23 400 £ 29 D LC Polska

Kacper Skibicki £430 22 360 . £ 19 WB/AM R Polska

Kacper Tobiasz £370 19 240 zł 18 GK Polska

Patryk Konik £320 16 640 zł 20 DLC, AM L Polska

Nazwa gracza Wynagrodzenie tygodniowe Wynagrodzenie roczne Wiek Pozycja Narodowość

Dawid Dzięgielewski £290 15 080 £ 28 AM R, ST Polska

Wojciech Muzyk £280 14,560 £ 22 GK Polska

Bartłomiej Ciepiela £280 14,560 £ 20 AM C Polska

Dawid Niedźwiedzki £280 14,560 £ 17 AM R Polska

Kajetan Staniszewski £280 14,560 £ 18 DR, AM RL Polska

Arkadiusz Ciach £280 14,560 £ 29 ST Polska

Karol Noiszewski £240 12 480 £ 21 DC, DM Polska

Nikodem Niski £220 £11,440 19 D/WB/AM R Polska

Iñaki Astiz £220 £11,440 37 DC Hiszpania

Tomasz Nawotka £210 10 920 £ 24 D/WB/AM R Polska

Szymon Włodarczyk £170 £8,840 18 ST Polska

Kacper Skwierczyński 150 £7800 18 AM LC Polska

Jegor Matsenko 150 £7800 19 DC, DM Ukraina

Igor Strzałek 150 £7800 17 AM C Polska

Kacper Gościniarek £140 7280 19 DM, AM C Polska

Kacper Imiołek £60 £3,120 18 D/WB L Polska

Maciej Kikolski £60 £3,120 17 GK Polska

Kuba Wiśniewski £60 £3,120 17 D/WB RL Polska

Miłosz Pacek £60 £3,120 17 AM RL Polska

Marcel Krajewski £60 £3,120 16 D/WB RL Polska

Patryk Romanowski £60 £3,120 17 D/WB/AM L Polska

Maddox Sobociński £60 £3,120 17 AM LC Polska

Dawid Kiedrowicz £60 £3,120 17 AM RL Polska

Jan Sobczuk £60 £3,120 16 GK Polska

Maciej Bochniak £60 £3,120 16 AM L Polska

Tomasz Okulicki £60 £3,120 17 DC Polska

Hubert Derlatka £60 £3,120 18 D/WB R Polska

Bartosz Mikołajczyk £60 £3,120 16 DM Polska

Jakub Rutkowski £60 £3,120 17 DC Polska

Kacper Wnorowski £60 £3,120 17 DC Polska

Jakub Furman £60 £3,120 17 DC Polska

Bartosz Dziemidowicz £60 £3,120 17 WB/AM R Polska

Patryk Pierzak £60 £3,120 18 AM C Polska

Robert Żolik £60 £3,120 17 DC Polska

Jordan Majchrzak £60 £3,120 16 AM RC, FC Polska

Wiktor Kamiński £60 £3,120 17 ST Polska

Jakub Murawski £60 £3,120 16 GK Polska

Jakub Kowynia £60 £3,120 18 GK Polska

Bartosz Krasuski £60 £3,120 16 DC Polska

Ignacy Dawid £60 £3,120 18 DM Polska

Jakub Kwiatkowski £60 £3,120 18 D/ML Polska

Marcel Ruszel £60 £3,120 17 MC Polska

Kacper Knera £60 £3,120 17 MC Polska

Bartosz Wicenciak £60 £3,120 18 AM/FC Polska

Kto najlepiej zarabia w Legii Warszawa?



Artur Jędrzejczyk ma najwyższą pensję w Legii Warszawa, zarabia 8500 funtów tygodniowo



odpowiedz

Stop segregacji! - 2 godziny temu, *.orange.pl @czarny76: Brawo! Lepiej tego nie dało się powiedzieć! odpowiedz

pe(L)e - 2 godziny temu, *.70.220 @czarny76: ta, a ty jak przychodzisz do pracy na kacu to biegniesz do kierownika i mówisz żeby Ci obciął połowę pensji.. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @DanieLo: kibice dali dupy?!?!?! Do sieci wyplywaja informaje o grupie bankietowej, ktora jest czescia zespolu, ktory robi NAJGORSZY WYNIK W HISTORII KLUBU, kibice w trakcie tego cyrku mobilizuja sie na kolejne mecze, zapelniaja Zylete, dopinguja, a ty piszesz, ze kibice dali dupy, bo w koncu nie wytrzymali tych upokorzen?! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @pe(L)e : a ty umiesz czytac ze zrozumieniem? Emreli moze i przychodzic pijany w 4 dupy, byle wykonywal swoja prace dobrze. odpowiedz

Barto - 3 godziny temu, *.131.128 Jak czytam te komentarze to mam taką refleksję, że przez 40 lat kibicowania nie miałem świadomości, że na stadion chodzą same debile.

Winicie ludzi za to, że dano im najpierw jednego niekompetentnego 711 słowika, potem pana, który uczy się zawodu... nie ten poziom na takie eksperymenty.

Nie chcę bronić piłkarzyków, ale cieszyć się, jak mój klub traci pieniądze? Trzeba być idiotą. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Barto: Ty Michniewicza nazywasz eksperymentem i niekompetentnym trenerem? Chyba siebie miales na mysli w pierwszym zdaniu. Trener winny, ze Emreli nie potrafi na pusta bramke trafic z Rakowem, Piastem, Lechem, Leicester, Plockiem. A jest w klubie od niedawna.



Cieszyc sie jak moj klub traci pieniadze? A ty sie cieszysz jak mioduski robi z ciebie idiote, bo reprezentuje klub? Ujemne IQ masz czy o co chodzi? odpowiedz

(L)eon - 2 godziny temu, *.plus.pl @Barto: A Ty tak na serio wierzysz że na tym pastuchu da się zarobić odpowiedz

Pmro - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Barto: Dokladnie ! odpowiedz

Barto - 2 godziny temu, *.chello.pl @L: niestety tak. Pan który karierę zrobił na 711 telefonach do fryzjera.

Co prawda największy eksperyment to sam "prezio"... ale on jakoś odejść nie chce.

Podtrzymuję swoje zdanie, trzeba być serio tępym by cieszyć się z problemów własnego klubu. odpowiedz

fan - 3 godziny temu, *.centertel.pl okazał się płaczącym lamusem który im ma łatwiejsza sytuację na gola tym szybciej ja zj...ie.

a zapowiadał się po sparingach na dobrego grajka... odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @fan: na sparingi to on powinien chodzić do LFC odpowiedz

fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @K(L)AKIER: tak ale tylko "z buta" bo autokarem lapie kontuzje :) odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie sluchajcie tych internetowych placzkow, nie ma podstaw zeby pilkarz rozwiazal kontrakt z winy klubu. Nawet dzisiaj w programie na tvp wypowiadal sie na ten temat prawnik. Legia jako klub nie ponosi winy za to ze ktos zaatakował jej pilkarza. A sam emreli powinien dostac porzadna poprawke ale juz gdzies na miescie tak zeby nikt tego nie laczyl z klubem. odpowiedz

Rusz - 2 godziny temu, *.203.218 @(L): prawnik na TVP? to chyba mało wiarygodne ifon odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Rusz: To odpal sobie tvn24 pajacu... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Azerowie to sa nienormalni. Caly sezon spamują pod kazdym postem Legii, potem dziennikarz mowi na forum, ze Emreli powinien udawac kontuzje i odejsc, braciszek namawia na szpital, ale niestety nic mu nie jest. Oni tam maja jakies kompleksy, ze tak wszystkim probuja wmowiac, ze sa krolami i trzeba przed nimi dywan rozkladac? odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.63.33 Biedaczek. Jakby chociaż udawał, że się stara grać w piłkę, może biedny uniknąłby takich przykrych konsekwencji. Żegnam go bez żalu. To znaczy, mam nadzieję, że do tego rozwiązania kontraktu dojdzie, im prędzej tym lepiej. odpowiedz

Ewelina - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ten gamoń nie zrozumiał w jak wielkim klubie grał. Wynoś się nieudaczniku. odpowiedz

westpalmbeach - 2 godziny temu, *.. @Ewelina: gral w gow.....m klubie odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Ewelina: najemnik jego pokroju tego nigdy nie zrozumie.... odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Przypomnę, że w razie rozwiązania kontraktu Legia i tak będzie mu musiała wypłacić WSZYSTKIE pieniądze...

Mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @kaktus: no to chyba dobrze? Ucierpi najbardziej portfel mioduskiego. odpowiedz

Bln - 3 godziny temu, *.orange.pl @kaktus:

Przypomnę, że informacje przekazały "sportowefakty.wp.pl". Po wpisie widać że nie przeszkadza Ci miejsce w tabeli, a postawa zawodników jest zadowalająca. Przypomnę również, że rozmowy czy to wewnątrz klubu jak i mocniejsze rozmowy z kibicami na nic się zdały, najwidoczniej potrzebują/potrzebowali mocniejszego bodźca. Oby postkutkowalo. odpowiedz

A reszta dziadow ? - 3 godziny temu, *.centertel.pl Rozwiazać nstychmiast i rozgonić kijami tych patałachòw! Bele bele bele wszystkie dziady w kościele , jednego ubyło bo mu oko wygniło ... odpowiedz

Cezary1916 - 3 godziny temu, *.com.pl Zwykły wkład do koszulki niech idzie w pi...u lepiej niech się ogrywa w jego miejsce młody Włodarczyk. odpowiedz

jooo - 3 godziny temu, *.elwico.pl Dobrze się pokazał w eliminacjech LE i w grupie LE,także napewno ma oferty z lepszych klubów (lig) odpowiedz

zDa(L)eka - 3 godziny temu, *.190.58 Jak typowy przybysz "stamtąd". Przyjechał do Polski odbić się na zachód, dostał w ryj i wróci do siebie. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl @zDa(L)eka: :) odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl @tomiacab:



Koze mu dać na pożegnanie;)



Albo kozła odpowiedz

(L)uis - 3 godziny temu, *.chello.pl Niech idzie... i zabierze ze sobą ikee.. i lopeza odpowiedz

Bednarz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Won odpowiedz

Łochu - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mahir ucieka jak szczur z tonącego okrętu!!!

Najpierw z wkładami do koszulek znaczy się kolegami z drużyny spuścił Legię na dno, a jak jest gorąco to szuka pretekstu jak spier...ić.

Może to klub powinien z nim rozwiązać kontrakt za brak wyników i postawę na murawie!!!

Miałby jaja i honor to przyjąłby liścia, zacisnął zęby i starał się naprawiać to co zj...li z drużyną!! odpowiedz

Luq - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szerokiej drogi patałachu. odpowiedz

Obiektyw - 3 godziny temu, *.pio-net.pl Niech wypieprza nieudacznik. odpowiedz

Yuki - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Skoro udał sie do szpitala o włsnych siłach.To albo było za mało albo albo bedzie powtórka z rozrywki odpowiedz

sektor 200 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Obraziło się dziecko? Może pamięć mu wróci jak zobaczy swoje zdjęcia z imprezki:) odpowiedz

K(L)AKIER - 3 godziny temu, *.inetia.pl @sektor 200: pokaz hehe odpowiedz

Bobo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Chlop juz nawet szybkości nie ma.na pusta bramkę by nie trafił.jak da rade rozwiązać kontrakt za darmo albo sprzedać do zegnam śmie...oj kolegę.pomylilem się. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Spokojnie, nie maja prawa rozwiazac kontraktu z winy klubu bo klub tu nic nie zawinil. Atak nastapil poza terenem klubu, tymbardziej Legia zapewnila asyste policji. Jak zaczna wojowac z klubem to tylko straca finansowo a na dodatek moga zostac zawieszeni przez uefe/fife. Sprzedac w pizdu tych szkodnikow i pasozytow jak najszybciej, sprowadzac i szkolic polskich zawodnikow. Emreli czy Lopes to patalachy ktore pobieraja chore pieniadze, szkoda tylko Luquiego ktory za Vuko potrafil grac naprawde niezle. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.chello.pl @(L): I tu jesteś w wielkim błędzie człowieku. Nie znasz kwestii prawnych to się nie wypowiadaj i nie wypisuj bzdur. odpowiedz

Buchos76 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Paweł : a Ty za to taki prawnik jesteś?? Kolega wyżej ma rację, klub jako taki nie jest winien temu "incydentowi", więc niby na jakiej podstawie miałby rozwiązać kontrakt z winy klubu?? Może starać się rozwiązać kontrakt, ale kasy za resztę kontraktu nie dostanie. Jakby tak było to każdy z piłkarzyn mógłby dostać fikcyjny oklep i mówić że to przez klub, więc on się zwija... odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Paweł :



Taaa niech jeszcze wystąpi do Niemców że nie ma WOLNYCH SADOW I NIECH KRZYKNIE KONDTYTUCJA....



jaja Panie, jaja! odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Buchos76: Dokładnie. Bardzo ładnie wytłumaczył to prawnik w programie na TVP. Typ wyżej chciał zabłysnąć ale nie wyszło. Nie ma podstaw prawnych żeby Emreli czy inni pilkarze rozwiazali kontrakt z winy klubu. Nie mogą również odmówić gry bo są do tego zobowiazani poprzez kontrakt. Jedyne co moga zrobic to isc na wojne prawną z klubem co zapewne nie bedzie miało miejsca bo prawnicy zdają sobie sprawe z tego że poniosą porażke lub mogą sprobówać dogadać się z Legią i rozwiazać kontrakt za porozumieniem obu stron, w takim wypadku następuje rozwiazanie kontraktu ze skutkiem natychmiastowym bez wypłacania jakichkolwiek dodatkowych pieniedzy pilkarzowi. odpowiedz

711 - 3 godziny temu, *.virginm.net No i ch..j z niewolnika niema pracownika.Sam mówił że Legia to tylko przystanek dla niego,w dalszej karierze. odpowiedz

R17 - 3 godziny temu, *.chello.pl I bardzo dobrze. Każdy normalny człowiek by to zrobił. Jak jeszcze ma szansę wygrać kasę stąd odejść za darmo. To o czym tu rozmawiać? Miodulski to dno w zarządzaniu klubem ale to i tak przebija go o głowę. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @R17: jaka kase wygrac? To nie loteria :d odpowiedz

Daniell - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wypad!! odpowiedz

Leny - 3 godziny temu, *.autocom.pl za mało wyłapał skoro miał siłe udać się gdziekolwiek odpowiedz

Kaktus - 3 godziny temu, *.co.nz Niech idzie, od dłuższego czasu nie pokazuje niczego wartościowego. odpowiedz

K(L)AKIER - 3 godziny temu, *.inetia.pl Leser i wielka gwiazda , naważyl piwa z innymi to niech je pije A nie uciekać chce. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.