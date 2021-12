Pod lupą LL! - Rafael Lopes

Wtorek, 14 grudnia 2021 r. 11:13 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trener Marek Gołębiewski postanowił trochę przemeblować skład Legii na mecz z Wisłą Płock. Od pierwszych minut obejrzeliśmy trzech nominalnych napastników, w tym Rafaela Lopesa. I to właśnie jemu postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć w meczu z Wisłą.



Dośrodkowania

Portugalczyk od początku meczu starał się być aktywnym graczem w ofensywie. Kilkakrotnie chciał swoimi dośrodkowaniami w pole karne stworzyć zagrożenie pod bramką Krzysztofa Kamińskiego. Po raz pierwszy spróbował w 2. minucie, ale tak posłał piłkę w pole karne, że ta nie dotarła do nikogo. Pięć minut później otrzymał podanie od Tomáša Pekharta na prawym skrzydle, zacentrował w pole karne, ale ponownie piłka została przechwycona przez rywali. W 17. minucie po raz kolejny zobaczyliśmy Lopesa, który próbował swoim dośrodkowaniem znaleźć w polu karnym Emreliego bądź Pekharta, ale jego zagranie nie przeszło przez pierwszego zawodnika rywali. Wiele razy „Rafa” próbował dośrodkować piłkę w pole karne, ale ani razu ta sztuka mu się w dobrym stylu nie udała.



W poszukiwaniu liczb

Wydawało się, że po dobrym początku meczu Rafael Lopes będzie z każdą minutą rósł i w końcu poprawi swój dorobek. W 3. minucie rozpoczął akcję ofensywną Legii, podał na skrzydło do Yuriego Ribeiro, który dośrodkował piłkę w pole karne, ale w ostatniej chwili futbolówkę wybił ręką Krzysztof Kamiński. Dziesięć minut później sam odnalazł się w polu karnym i uderzył na bramkę, ale został szybko zablokowany i wywalczył jedynie rzut rożny. W 33. minucie wyszła Legii chyba najlepsza akcja w tym spotkaniu. Rafael Lopes zagrał do lewej strony do Pekharta, który miękko dośrodkował do Mahira Emreliego, a ten w stuprocentowej sytuacji nie trafił do siatki, bo jego strzał obronił Kamiński. Przy tej akcji najprawdopodobniej odgwizdany zostałby spalony, na którym znajdował się Pekhart.



Błędy

W meczu przeciwko Wiśle Płock obserwowany przez nas zawodnik popełnił wiele błędów. W pierwszej minucie zamiast zagrać do najbliższego kolegi z zespołu, zaczął uprawiać tzw. „brazylianę” i bardzo szybko stracił futbolówkę, która wyszła na aut. Ogółem podczas swojego występu stracił piłkę siedmiokrotnie. Na sześć prób odbiorów udały mu się tylko dwie. W 37. minucie w jego wykonaniu nie było błędu, a pojawił się wielbłąd. Po źle wykonanym rzucie rożnym Lopes otrzymał piłkę na prawej stronie, próbował zagrać do tyłu, ale zrobił to tak, że podał do przeciwnika, a cała akcja zakończyła się golem byłego zawodnika Legii – Mateusza Szwocha. Jeszcze jedna sytuacja warta jest odnotowania, kiedy to przy próbie zatrzymania przeciwnika zamiast podejść i odebrać mu piłkę, wykonał wślizg, który nie był trafiony i przeszył powietrze.



Rafael Lopes

Czas gry: 61 minut

Bramki: -

Strzały / celne: 1 / 0 (0%)

Faule: 1

Faulowany: -

Spalone: -

Straty piłki: 7

Odbiory / udane: 6 / 2 (33%)

Odzyskane piłki: -

Podania celne: 26 / 20 (77%)

Podania kluczowe / celne: -

Podania przyjęte: 22

Pojedynki / wygrane: 9 / 3 (33%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 1 / 1 (100%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 8 / 2 (25%)

Dryblingi / udane: 6 / 5 (83%)