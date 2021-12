Bilety na mecz z Radomiakiem

Czwartek, 16 grudnia 2021 r. 09:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 19 grudnia o godz. 17:30 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w ramach 19. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się z Radomiakiem. Będzie to ostatnie spotkanie legionistów w 2021 roku. Wejściówki na wszystkie trybuny kupować w kasach lub na bilety.legia.com.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty od 10:00 do 17:00, w niedziele od 10:00 do 16:00, a w dniu meczu od godziny 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.



Aktualnie obowiązujące w Polsce rozporządzenie zezwala na zapełnienie trybun w 30% ich pojemności, przy czym do tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych.



Zaznaczenie informacji o zaszczepieniu pozwala na niewliczanie osób zaszczepionych do limitu osób obecnych na meczu i tym samym umożliwia zwiększenie liczby kibiców, którzy mogą obejrzeć mecz z trybun stadionu. Wszystkie osoby, które przy zakupie biletów zadeklarowały, że są zaszczepione, zostaną poproszone o okazanie unijnego cyfrowego zaświadczenia lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.



UWAGA Ze względu na zmianę systemu biletowego, warto zwrócić uwagę na nośnik biletu, który został wybrany podczas zakupu. Przy bramkach wejściowych przed stadionem można użyć wyłącznie jednego nośnika - tego, który został wskazany w systemie biletowym (Karta Kibica, PDF - wydrukowany bilet lub SMS/Wallet - bilet zapisany w telefonie).