Trening bez Emreliego i Luquinhasa

Sarcastico. - 41 minut temu, *.orange.pl Emreli lekko w szoku, dumny w pełni. odpowiedz

Obcy - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Może teraz te nasze gwiazdy zrozumieją, że trzeba się angażować ciut bardziej w grę. Brakuje jeszcze dymisji dwóch ludzi. Ale może z czasem i to nadejdzie. odpowiedz

inka - 47 minut temu, *.vectranet.pl jutro 0:3 i wakacje. bukmacherka dobrze płaci. odpowiedz

Calvvados - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Trening czyni mistrzem aaaaa mistrzowie jadą na rutynie :) AB Mistrz. odpowiedz

konrad - 55 minut temu, *.tpnet.pl luqi nw co im zrobił, jako jedyny od prau lat pokazuje że mu zależy odpowiedz

(L) - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Sory ale mnie jutro nie będzie pozdrówcie cieplutko pudełka odemnie odpowiedz

Ciekawski_83 - 1 godzinę temu, *.27.177 Jano Mucha pokazuje młodemu jak poprawnieć bronić się przy kolejnym ataku kibiców. Garda i zasłaniamy uszy. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl co Emreli i Luguinhasa to cegłówką dostali po łbach że nie byli w stanie trenować oni więcej udają niż ich to fizycznie zabolało to zwykłe mięczaki szkoda mi Luguinhasa bo podejrzewam że dostał przypadkowo ale Emreliego czy Lopesa już nie bo oni udają że grają a wszystko olewają odpowiedz

Rafał - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @bronek49: zgadzam sie z Tobą odpowiedz

Daras ZS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szkoda Lukiego bez niego ten zespół nie będzie miał żadnego polotu a o wygranym pojedynku 1 na 1 możemy pomarzyć. Emreli też się fajnie zapowiadał a teraz taka padaka tylko kasy szkoda bo można go było za parę Oiro popchnąć po sezonie bo chętni by się znaleźli odpowiedz

dave - 1 godzinę temu, *.170.185 A Boruc czemu? On chyba raczej nie dostał :) odpowiedz

ooon - 1 godzinę temu, *.com.pl brawo "kibice" ! tego nam było trzeba! odpowiedz

Kibic - 59 minut temu, *.mm.pl @ooon: Tego nie mogli zrobic kibice (L), tylko kibice jakiejs innej, wrogiej dla nas, druzyny. Bez kitu. odpowiedz

