19. kolejka Ekstraklasy. Lech na czele, Legia zimuje w strefie spadkowej

HR - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski - zaorał ten klub odpowiedz

Działdowo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @HR: Mioduski to hochsztapler !

Dla niego liczy się tylko kasa, a Legia jest tylko środkiem do jej zdobycia.



odpowiedz

Frank Stilwell - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Można powiedzieć że jest to póki co najbardziej konkretna ekipa która jakoś tam gra w piłkę. Bo pewnie po zdobyciu mistrza Polski to oni będą nas reprezentować w LM.Choć i tak odpadna w eliminacjach LM a potem w LE i na końcu skończą w LKE to póki co to trzeba przyznać że pewnie zdobędą tytuł.Tylko co z tego jak i tak w przyszłym roku się posypią hahahaha odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Ku...wa! Nie wierzę. Łęczna wygrywa w końcówce. odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl Trzeba podziękowac temu Grekowi z Pogoni, który ratując jej remis w ostatniej minucie niejako "podarował nam" ich dwa punkty.....



A główny kandydat na mistrza (wg mojej opinii rzecz jasna) zrobił sobie poligon w meczu z Jagą.



Jeszcze jedna sprawa - piłkarze nie nie oglądają w ogóle meczów ekstraklasy. Dlaczego tak uważam? W meczu Piasta wyrównujaca bramka dla Stali padła po błedzie Hateleya który...skopiował wyczyn Lopeza z meczu z Płockiem. Nawet obszar boiska w którym nastapiła ta koszmarna strata był dokładnie tem sam. odpowiedz

WoLa - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Ta Jagiellonia ma w składzie najgorszego zawodnika w historii naszym ekstraklapy czyli Michała Żyro który ma dwie gorsze nogi i jest drewnem więc nie ma co się dziwić że tak przegrywają odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @WoLa: Ta? Założe się, że jak strzelał dla nas gole to skakałeś z podniety jak małpka w cyrku. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: A ile tych goli strzelił ten drewniak a ile powinien? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @(L): Nie oczekuj ode mnie, że podam ci dokładną liczbę ale wiosną 2014 roku (za Henninga Berga) był naszym najlepszym zawodnikiem i nie udawajcie, że tak nie było. odpowiedz

n - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: oczywiście, że tak było. Był wtedy najlepszy i wróżyło mu się zdecydowanie lepszą karierę. Ae nadal nie można mówić że jest słaby odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Oj Pogoń… odpowiedz

Sig - 12 godzin temu, *.166.58 @L: też myślałem że zagrają dla Legii i skasują Warte... odpowiedz

oLaf - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @Sig: nie no , bez jaj ; ) Pogoń to musi grać dla siebie bo ma szansę na Mistrza i tyle! NIestety to Warta "zagrałą dla Lecha" i teraz Leszki mogą odskoczyć na kilka punktów od Pogoni/Rakowa i .... jak zawsze skończą na max. 2 gim miejscu... : ( odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @oLaf: Niestety ostatnie dwa mecz przed świętami zagrali jak dziady które nie zasługują na mistrza... odpowiedz

Sarcastico. - 18.12.2021 / 20:47, *.orange.pl Widzę że przy takim żałosnym ,,peletonie'' za sobą, Lech ma otwartą drogę do mistrzostwa. I w sumie mi to lotto, bo ta liga to dno a różnice między klubami są detaliczne. odpowiedz

antek - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Sarcastico. : Święta prawda kolego też liczyłem że u siebie Pogoń wygra ciekawe czy Górnik coś zagra ale chyba można łachowi dopisać 3 pkt odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 18.12.2021 / 19:34, *.71.221 I kolejny wpyeer dool dla najwiekszego talentu polskiej mysli trenerskiej. Tym razem od poteznej Dosrodcovii.

Czlowiek ktory nigdy nigdzie nic nie ugral, nawet z mlodziezowka, wszedzie dostaje becki, ale mimo to nadal jest uwazany za najwiekszy talent w kraju. Skoro taka miernota trenerska to talent, no to wiele to mowi o stanie jakosciowym reszty tego calego betonu trenerskiego. Polskiej Mysli Szkoleniowej, PMS. PMS to rowniez Pre Menstrual Syndrom, stosowna definicja kunsztu i myslunku. odpowiedz

Rob - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: o wrócił największy kiep na tym forum. odpowiedz

Goral - 18.12.2021 / 13:16, *.myvzw.com Mioduski won odpowiedz

MarioL - 18.12.2021 / 09:50, *.wanadoo.fr Czerczesow chyba zostanie trenerem Ferencvarosu.Brawo Miodulski. odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @MarioL: Ty na prawdę myślałeś, że Czerczesow tu przyjdzie? Gratuluję dobrego poczucia humoru. Bo ja nie bardzo wiem na jakiej podstawie, ale spoko. odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl @Arek: NA podstawie myśli własnych, nie zawsze trzeźwych. odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Wolfik: ewidentnie nie każdemu alko służy. odpowiedz

NaSpokojnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @MarioL:

Do lata chyba nie przyjdzie żaden dobry trener. Nikt nie chce sobie popsuć CV....ja żałuję że Ojrzyński nie został zatrudniony. odpowiedz

Pawełek - 17.12.2021 / 10:16, *.netfala.pl Musimy to wygrać, mistrz w tym sezonie jeszcze do uratowania! odpowiedz

Korwinista - 17.12.2021 / 10:51, *.t-mobile.pl @Pawełek: Nawet mistrzem woj.mazowieckiego będzie ciężko odpowiedz

