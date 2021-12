19. kolejka Ekstraklasy. Remis Pogoni, Jagiellonia zdemolowana

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

L - 29 minut temu, *.play-internet.pl Oj Pogoń… odpowiedz

Sarcastico. - 4 godziny temu, *.orange.pl Widzę że przy takim żałosnym ,,peletonie'' za sobą, Lech ma otwartą drogę do mistrzostwa. I w sumie mi to lotto, bo ta liga to dno a różnice między klubami są detaliczne. odpowiedz

antek - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @Sarcastico. : Święta prawda kolego też liczyłem że u siebie Pogoń wygra ciekawe czy Górnik coś zagra ale chyba można łachowi dopisać 3 pkt odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 6 godzin temu, *.71.221 I kolejny wpyeer dool dla najwiekszego talentu polskiej mysli trenerskiej. Tym razem od poteznej Dosrodcovii.

Czlowiek ktory nigdy nigdzie nic nie ugral, nawet z mlodziezowka, wszedzie dostaje becki, ale mimo to nadal jest uwazany za najwiekszy talent w kraju. Skoro taka miernota trenerska to talent, no to wiele to mowi o stanie jakosciowym reszty tego calego betonu trenerskiego. Polskiej Mysli Szkoleniowej, PMS. PMS to rowniez Pre Menstrual Syndrom, stosowna definicja kunsztu i myslunku. odpowiedz

Goral - 12 godzin temu, *.myvzw.com Mioduski won odpowiedz

MarioL - 15 godzin temu, *.wanadoo.fr Czerczesow chyba zostanie trenerem Ferencvarosu.Brawo Miodulski. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @MarioL: Ty na prawdę myślałeś, że Czerczesow tu przyjdzie? Gratuluję dobrego poczucia humoru. Bo ja nie bardzo wiem na jakiej podstawie, ale spoko. odpowiedz

Pawełek - 17.12.2021 / 10:16, *.netfala.pl Musimy to wygrać, mistrz w tym sezonie jeszcze do uratowania! odpowiedz

Korwinista - 17.12.2021 / 10:51, *.t-mobile.pl @Pawełek: Nawet mistrzem woj.mazowieckiego będzie ciężko odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.