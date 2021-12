Z obozu rywala

Radomiak przed meczem z Legią. Czarny koń rozgrywek

Sobota, 18 grudnia 2021 r. 20:55 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę legionistów czeka ostatni mecz w tym roku kalendarzowym. O godzinie 17:30 "Wojskowi" zmierzą się z rozpędzonym Radomiakiem Radom. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką zespołu z Radomia.



Chyba mało kto spodziewał się, że Radomiak z takim impetem i powodzeniem wejdzie w aktualny sezon. Klub z województwa mazowieckiego przegrał w tym sezonie zaledwie dwukrotnie - w Płocku z mocną na swoim obiekcie Wisłą oraz niespodziewanie ze Stalą w Mielcu. Radomianie na własnym stadionie są nieomylni. Beniaminek nie przegrał od dziesięciu gier. Nasi najbliżsi rywale nie mają kompleksów rywalizując z teoretycznie mocniejszymi ekipami, co świetnie pokazała ich wygrana 2-1 rywalizacja z Lechem Poznań. Aktualnie Radomiak z 32 punktami zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli, a do miejsc premiowanych grą w eliminacjach Ligi Konferencji Europy traci zaledwie jedno oczko. Do lidera ma sześć punktów straty. Beniaminek strzelił w tym sezonie 25 goli (ok. 1,4 bramki na mecz), a pod względem straconych jest trzecią najlepszą drużyną w Ekstraklasie, gdyż ich bramkarz piłkę z siatki wyjmował tylko 16 razy (ok. 0,9 bramki na mecz).



Ostatnie pięć gier to istny pokaz siły zespołu Dariusza Banasika. Radomiak w ostatniej kolejce zremisował 2-2 z Piastem Gliwice, jednak wcześniejsze cztery mecze to aż cztery zwycięstwa zespołu z Radomia. W tych czterech spotkaniach Radomiak stracił tylko jedną bramkę przeciwko Lechowi Poznań, którego ograł 2-1. Nie da się ukryć, że jest to drużyna, która ostatnimi czasy napsuła sporo krwi ligowym wyjadaczom.



W tym sezonie świetnie strzela snajper Radomiaka Karol Angielski. Urodzony w Kielcach napastnik w 18 ligowych spotkaniach osiem razy trafiał do siatki rywali, a dodatkowo zanotował jedną asystę. Ostatnio odblokował się Brazylijczyk Leandro (na zdjęciu niżej), który podczas rywalizacji z Piastem dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Leandro ma na swoim koncie cztery trafienia, a dodatkowo zanotował dwie asysty. Ważną postacią "Zielonych" jest 21-letni bramkarz Filip Majchrowicz, który nie opuścił żadnego spotkania w Ekstraklasie. Młody golkiper 16-krotnie wyjmował piłkę z siatki, a w pięciu meczach zachował czyste konto. Najwięcej minut w tym sezonie w barwach Radomiaka rozegrał 29-letni stoper Mateusz Cichocki. Warszawiak nie opuścił w tym sezonie ani minuty, co daje wychowankowi Legii rozegranych 1710 minut.







Legioniści z Radomiakiem mierzyli się trzykrotnie. W pierwszym meczu obu ekip w 1984 roku padł remis 1-1, a niecały rok później warszawiacy wygrali 2-0. Ostatnia potyczka pomiędzy Legią a zespołem z Radomia zakończyła się zwycięstwem tych drugich 3-1. "Zieloni" prowadzili z mistrzem Polski 2-0, po czym gola kontaktowego strzelił Maik Nawrocki. Kropkę nad "i" postawił piłkarz Radomiaka Dominik Sokół.