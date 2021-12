Komunikat Legii ws. organizacji imprez masowych w stanie epidemii

Legia Warszawa poinformowała, że w związku z nowymi obowiązkami w zakresie organizacji imprez masowych w stanie epidemii wprowadzonymi na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r., które wejdą w życie już w dniu 15 grudnia 2021 r., informuje, że począwszy od najbliższego meczu z Zagłębiem Lubin wszystkie osoby, które przy zakupie biletów zadeklarowały, że są zaszczepione przeciw COVID-19, zostaną poproszone o okazanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Fe(L) icja - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Bardzo się cieszę że na Legii przestrzegają zasad sanitarnych i sprawdzają kto był szczepiony. Bezpieczenstwo na pierwszym miejscu. odpowiedz

KAMI(L) - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Nie ma takiego prawa, albo jest to tylko takie oficjalne - martwe stanowisko, podali dla zasady i tyle, albo jazda z nimi odpowiedz

koksik_cwks - 39 minut temu, *.allegrogroup.com Jedyna szansa to zakup karnetu, wówczas system nie prosi o udzielenie zgody o zaszczepieniu -> przeciez to niezgodne z prawem odpowiedz

CWKS - 23 minuty temu, *.chello.pl @koksik_cwks: wynika to pewnie z tego, że nie sprzedali 30% karnetów, poj...ne, ale co zrobisz odpowiedz

WIE(L)KOPOLSKA - 40 minut temu, *.icpnet.pl Proszę o pokazanie podstawy prawnej?! odpowiedz

Ding - 14 minut temu, *.play-internet.pl @WIE(L)KOPOLSKA: Czytamy ze zrozumieniem również na przerwie między biolką i plastyką: Rozporządzenie Rady Ministrów. odpowiedz

Kibolek - 46 minut temu, *.telefonica.de TA SEGREGACJA JEST NIEPEGALNA PAJACE odpowiedz

poznna - 32 minuty temu, *.allegrogroup.com @Kibolek: zabijanie ludzi wirusem jest nie legalne odpowiedz

L - 15 minut temu, *.play-internet.pl @poznna : wirus atakuje tylko tych co kupili bilety. Karneciarzy nie atakuje. Logiczne. odpowiedz

Legia Fan - 48 minut temu, *.chello.pl Sprawa wyjaśniona w POK. Na mecz z Zagłębiem Lubin został już wyczerpany limit 30% osób niezaszczepionych na stadionie, więc osoby niezaszczepione nie mają już możliwości zakupu biletu na to spotkanie. Jedyna szansa to zakup karnetu, wówczas system nie prosi o udzielenie zgody o zaszczepieniu odpowiedz

zdzicho - 56 minut temu, *.16.195 moge ptaka pokazać na bramie, tylko nie dotykać, bo wilgotny odpowiedz

Kwas70 - 13 minut temu, *.oktv.se @zdzicho: pokaz moze wejdziesz. odpowiedz

PRG - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zaczyna się podział kibiców. Niedługo będziemy się tłukli nawzajem. Sram na tego wirusa odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl pusty stadion za takie wyniki odpowiedz

A bym sobie poszedł - 1 godzinę temu, *.plus.pl Idziemy Dziś na Marsz przed meczem ? odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miodek idzie na wojnę z braćmi. odpowiedz

LG - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo za tę decyzję! odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Nic nie pokażę. Tego zabrania konstytucja. odpowiedz

L - 59 minut temu, *.autocom.pl @Felek: Nic nie bedzie trzeba pokazywac. To tylko taki kominikat, zeby dobrze wygladało. Przeciez ci ludzie na bramkach nie sprawdza co kto zadeklarowal bo nie maja do tego urzadzen :) odpowiedz

WIelkopolska - 48 minut temu, *.centertel.pl A konstytucją pozwala bić piłkarzy marnych bo marnych ale to ludzie odpowiedz

AS - 13 minut temu, *.47.220 @L: Nie na bramkach tylko przy zakupie biletu. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeśli ktoś was o to zapyta, poniżej przepisy, które sprawiają, że żądanie paszportu kuwidowego jest bezprawne:



1) RODO art. 9

2) Konstytucja RP, art. 47

3) Konstytucja RP, art. 51

4) Ustawa o zawodzie lekarza art. 40 §1

5) Ustawa o prawach pacjenta art. 13



Ponadto, osoby które cieszą się z wprowadzenia rozwiązania z komunikatu, powinny zacząć od zaprzestania nazywania swoich kolegów z trybun "braćmi", ale to tylko luźne spostrzeżenie. Mam tylko nadzieję, że żaden szanujący się chłopak z Ł3 tak nie myśli, a trollują tylko pędzle niezwiązane ze światem kibicowskim.



Stop segregacji sanitarnej. odpowiedz

der - 1 godzinę temu, *.144.82 @Ja: cytujesz przepisy prawa, to powiem Ci, że nie masz prawa mówić nikomu, kogo może nazywać bratem, a kogo nie; mówisz o "segregacji sanitarnej", a sam dzielisz kibiców na tych, którzy mogą i nie mogą nazywać innych kibiców braćmi. Bądź zdrów, bracie. odpowiedz

peoir - 1 godzinę temu, *.com.pl @Ja: No dobra, ale po co cytować im te wszystkie paragrafy i się szarpać, szybciej będzie błysnąć screenem z certyfikatem z komórki. Co to szkodzi ze im pokaże jakiś kwadrat czarno-biały? odpowiedz

Legia Fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niestety w momencie zakupu biletu można jedynie zaznaczyć, że jest się zaszczepionym. W innym wypadku system nieprzepuszcza dalej. Wnioskuję z tego że jedynie zaszczepieńcy mogą obecnie nabyć bilet, a reszta jest dyskryminowana. Dodzwonić się do POK również nie da rady. Żenada odpowiedz

Misza_Praga - 58 minut temu, *.plus.pl @Legia Fan: ja się dodzwoniłem i za bilety nie mają prawa oddać bo wybralo się ta jedyną opcje co piszesz właśnie, STOP SEGREGACJI SANITARNEJ!!! odpowiedz

L - 43 minuty temu, *.autocom.pl @Legia Fan: a najlepsze jest to, ze przy tym zaznaczeniu jest napisane "podanie informacji jest dobrowolne" i wybor tylko opcji TAK :dddddddddddddddddddddddddddddddddd odpowiedz

Liberta per gli ultras! - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ktoś chce wojny. odpowiedz

(L)ukasz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo, wreszcie! Precz z fioliarzami odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @(L)ukasz: plandemicznymi. I głupimi Łukaszami jak ty, tak samo. odpowiedz

(L)ukasz - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl @Ja: korwin alert odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.105.75 Ktoś się orientuje czy na innych stadionach też tak jest/będzie czy to zemsta Miodka za transparent? odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @j24:

To nie żadna zemsta tylko odgórna regulacja rządowa odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 I co dalej dzisiaj będzie "nie poddawaj się" czy może już niektórzy się ogarnęli i będą pozdrawiać Mioduskiego i Kucharskiego? odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl Jestem zaczepiony ale to już przesada, a może niezaszczepionym włożyć kolczyk w nos jak bydłu, ja pindolę odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @dino: dobry pomysł, bo rozum mają na podobnym poziomie (nie sczepić się jak 3 mln osób zmarło na Covid to trzeba być... specjalnej troski, delikatnie mówiąc). odpowiedz

reckLess - 1 godzinę temu, *.plus.pl @oLaf:

3 miliony zmarło na COIVD?

Ktoś Ci lekko stuningował cyfry... odpowiedz

pis - 1 godzinę temu, *.axadirect.pl bardzo logiczne xD odpowiedz

Stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i co że zostaną poproszone? Kto ma takie nadprzyrodzone moce na bramkach żeby sprawdzić to legalnie? Może sam Mioduski, a może Niedzielski? odpowiedz

bep - 1 godzinę temu, *.230.191 To chyba wpuszczanie ludzi rozpoczną o 15... Już to widzę. odpowiedz

Mokotów - 1 godzinę temu, *.246.20 @bep: od 15 nie wszyscy wejda,proponuje od 10 + wykrywacz klamstw czy oby nie są lipne bez znaku wodnego z internetów :) odpowiedz

no name - 1 godzinę temu, *.as13285.net pusty stadion



NIKT nie ma prawa zajrzec mi w moje dokumenty medyczne! odpowiedz

Sfinks - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo! Nareszcie! odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Sfinks: Ty tak serio?? odpowiedz

Sfinks - 18 minut temu, *.vectranet.pl @Tomek: oczywiście! Miejsce foliarzy jest w domach (lub szpitalach)!

odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Normalnie nie wierzę. Kowidjanie na stadionie Legii :) odpowiedz

Korwinista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Precz z segregacją sanitarną odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Uuuuuuu to się Sebastiany, które naściemniały zdenerwują.:-) odpowiedz

cieciu - 2 godziny temu, *.orange.pl A jak ktoś ma karnet, przy zakupie którego nic nie deklarował? to też musi mieć certyfikat? jeżeli tak, to granda. Jeżeli nie, to bezsens totalny (część musi okazywać, a część nie). odpowiedz

L - 57 minut temu, *.autocom.pl @cieciu: a jak ktos ma wejscie z przepisanego karnetu to status zaszczepienia przechodzi na te osobe? :ddd odpowiedz

siewca plotek - 2 godziny temu, *.futuro.pl Podobno świetny wpis w sprawie covidu, szczepionek i sanitaryzmu był w poniedziałek na fejsie OFMC, ale lewacka cenzura pejsbuka go usunęła. Czytał ktoś? Jest gdzieś jakiś screen?



odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.abi24.pl To ze 2h bedzie wchodzenie przez bramki będzie trwało .... no chyba że z bramą sie wejdzie :) odpowiedz

Dr Mengele - 2 godziny temu, *.com.pl Na odrę też trzeba?



Da się to jakoś cofnąć? Bo przez przypadek chyba mam opcję zaszczepiony? odpowiedz

sk80 - 1 godzinę temu, *.net.pl @Dr Mengele : Jakim to trzeba być ... człowiekiem, żeby:

1. podpisać się takim nickiem

2. przypadkowo odhaczyć "zaszczepiony"

Pozostaje tylko współczuć odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Dr Mengele : da się, uderzaj do Punktu Obsługi Kibica. Mają specjalny adres mailowy do takich spraw, podadzą Ci i będziesz mógł poprzez niego wycofać ten formularz odpowiedz

SKURokop - 55 minut temu, *.com.pl @sk80:

1. Naprawdę, aż tak Cię drażni nick?

Po prostu, normalnym, w nawiązaniu do naszego ministra :)

2. Super. Pomyśl tylko, że tak odhaczając, zawsze może wejść więcej osób. odpowiedz

KrystekLegia - 2 godziny temu, *.chello.pl No way!!! odpowiedz

Mat - 2 godziny temu, *.com.pl A co z karnetowcami? odpowiedz

